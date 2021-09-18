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Немцы высмеяли реакцию Франции на разрыв контракта по подлодкам
Немцы высмеяли реакцию Франции на разрыв контракта по подлодкам - РИА Новости, 18.09.2021
Немцы высмеяли реакцию Франции на разрыв контракта по подлодкам
Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный ситуации с отзывом Францией послов в США и Австралии на фоне разрыва Канберрой контракта на... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T03:15
2021-09-18T03:15
в мире
сша
австралия
франция
джо байден
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thyssenkrupp
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный ситуации с отзывом Францией послов в США и Австралии на фоне разрыва Канберрой контракта на постройку подлодок с французской Naval Group.Как отмечает издание, на такой шаг МИД Франции пошел по просьбе президента республики Эммануэля Макрона. При этом такая реакция, как отзыв дипломатов, является очень необычной для отношений между союзными странами, указывает Die Welt.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Должен признаться, я смотрю на ситуацию и разглагольствования тщеславного президента с некоторым злорадством", - написал пользователь Jochen S."Контракт на подводные лодки был слишком крупным для Франции. Французская самоуверенность и высокомерие, как всегда", - заявил ConBal."Не следует забывать, что французское государство очень активно участвовало в заключении этого контракта, чтобы обойти (немецкую компанию-конкурента. – прим. ред.) ThyssenKrupp, если я правильно помню, не совсем справедливыми средствами. Поэтому мне не жаль", - отметил Frank S."Тот, кто хоть раз видел, как Франция действует в интересах своих компаний и против их конкурентов, в том числе европейских, действительно не может в данном случае ее жалеть. То, что сделка с США и Великобританией является экономически, политически и стратегически более выгодной для Австралии, тоже нельзя отрицать", - выразил мнение Ralf W.При этом некоторые пользователи поддержали шаги французских властей."Совершенно правильное решение (отозвать послов. – прим. ред.). Действия США в этом контексте постыдны, но не удивительны: "западное партнерство" всегда было такой односторонней историей, когда США делали то, что хотели", - указал Hans G."Что кажется еще более важным: ЕС должен серьезно подумать, во-первых, о дальнейшем значении НАТО. Второе: я думаю, что, по крайней мере, Франция будет все больше настаивать на создании своего рода армии ЕС. Что, кажется, вполне заслуживает внимания, учитывая поведение США", - добавил NoName."НАТО сломалось. Спасибо, Байден! Мы на самом деле думали, что только Трамп был таким", - сыронизировал Michael S.Ранее на этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из соглашения по подлодкам с Naval Group, что вызвало резкую реакцию со стороны Парижа.
https://ria.ru/20210916/mistrali-1750326698.html
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австралия
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в мире, сша, австралия, франция, джо байден, мид франции‎, thyssenkrupp, борис джонсон, скотт моррисон, aukus
03:15 18.09.2021
 
Немцы высмеяли реакцию Франции на разрыв контракта по подлодкам

Читатели Die Welt высмеяли реакцию Парижа на разрыв Австралией контракта по подлодкам

© Fotolia / fanfanЕлисейский дворец
Елисейский дворец - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© Fotolia / fanfan
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный ситуации с отзывом Францией послов в США и Австралии на фоне разрыва Канберрой контракта на постройку подлодок с французской Naval Group.
Как отмечает издание, на такой шаг МИД Франции пошел по просьбе президента республики Эммануэля Макрона. При этом такая реакция, как отзыв дипломатов, является очень необычной для отношений между союзными странами, указывает Die Welt.
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Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Должен признаться, я смотрю на ситуацию и разглагольствования тщеславного президента с некоторым злорадством", - написал пользователь Jochen S.
"Контракт на подводные лодки был слишком крупным для Франции. Французская самоуверенность и высокомерие, как всегда", - заявил ConBal.
"Не следует забывать, что французское государство очень активно участвовало в заключении этого контракта, чтобы обойти (немецкую компанию-конкурента. – прим. ред.) ThyssenKrupp, если я правильно помню, не совсем справедливыми средствами. Поэтому мне не жаль", - отметил Frank S.
"Тот, кто хоть раз видел, как Франция действует в интересах своих компаний и против их конкурентов, в том числе европейских, действительно не может в данном случае ее жалеть. То, что сделка с США и Великобританией является экономически, политически и стратегически более выгодной для Австралии, тоже нельзя отрицать", - выразил мнение Ralf W.
При этом некоторые пользователи поддержали шаги французских властей.
"Совершенно правильное решение (отозвать послов. – прим. ред.). Действия США в этом контексте постыдны, но не удивительны: "западное партнерство" всегда было такой односторонней историей, когда США делали то, что хотели", - указал Hans G.
"Что кажется еще более важным: ЕС должен серьезно подумать, во-первых, о дальнейшем значении НАТО. Второе: я думаю, что, по крайней мере, Франция будет все больше настаивать на создании своего рода армии ЕС. Что, кажется, вполне заслуживает внимания, учитывая поведение США", - добавил NoName.
"НАТО сломалось. Спасибо, Байден! Мы на самом деле думали, что только Трамп был таким", - сыронизировал Michael S.
Ранее на этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из соглашения по подлодкам с Naval Group, что вызвало резкую реакцию со стороны Парижа.
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В миреСШААвстралияФранцияДжо БайденМИД Франции‎ThyssenKruppБорис ДжонсонСкотт МоррисонAUKUS
 
 
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