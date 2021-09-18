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"Перегнули палку": Пушков назвал последствия создания AUKUS для США
"Перегнули палку": Пушков назвал последствия создания AUKUS для США - РИА Новости, 18.09.2021
"Перегнули палку": Пушков назвал последствия создания AUKUS для США
США, образовав альянс AUKUS для противодействия Китаю, создают для себя новые вызовы, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T01:01
2021-09-18T01:01
2021-09-18T01:01
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джо байден
алексей пушков
с-400 «триумф»
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. США, образовав альянс AUKUS для противодействия Китаю, создают для себя новые вызовы, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из соглашения по подлодкам с Naval Group. После этого Париж отозвал послов из США и Австралии на консультации."Англо-саксонские страны в очередной раз перегнули палку. Франция в ярости. До этого американцы чуть было не перегнули палку с немцами, угрожая им санкциями из-за "Северного потока — 2". Неудачно пытались запугать турок и вынудить их отказаться от С-400", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его мнению, у такого поведения США есть серьезные причины: Вашингтон сталкивается со все новыми вызовами, и ему все сложнее принимать взвешенные решения. При этом данные решения, как правило, односторонние, а на их основе невозможно найти нужный баланс."В итоге, отвечая на один вызов, в данном случае, со стороны Китая, США создают для себя другой. Невозможность или неспособность сбалансировать решения - неизбежная черта империй в эпоху их заката", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20210917/posol-1750627591.html
https://ria.ru/20210917/nato-1750580802.html
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в мире, сша, австралия, франция, великобритания, джо байден, алексей пушков, с-400 «триумф», северный поток — 2, скотт моррисон, aukus
"Перегнули палку": Пушков назвал последствия создания AUKUS для США
Сенатор Пушков заявил, что США из-за альянса AUKUS создали себе новые проблемы