Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210918/pushkov-1750631748.html
"Перегнули палку": Пушков назвал последствия создания AUKUS для США
"Перегнули палку": Пушков назвал последствия создания AUKUS для США - РИА Новости, 18.09.2021
"Перегнули палку": Пушков назвал последствия создания AUKUS для США
США, образовав альянс AUKUS для противодействия Китаю, создают для себя новые вызовы, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T01:01
2021-09-18T01:01
в мире
сша
австралия
франция
великобритания
джо байден
алексей пушков
с-400 «триумф»
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583319225_0:250:3196:2048_1920x0_80_0_0_8e0c1b01f832aff175ca7f2fb2dea078.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. США, образовав альянс AUKUS для противодействия Китаю, создают для себя новые вызовы, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из соглашения по подлодкам с Naval Group. После этого Париж отозвал послов из США и Австралии на консультации."Англо-саксонские страны в очередной раз перегнули палку. Франция в ярости. До этого американцы чуть было не перегнули палку с немцами, угрожая им санкциями из-за "Северного потока — 2". Неудачно пытались запугать турок и вынудить их отказаться от С-400", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его мнению, у такого поведения США есть серьезные причины: Вашингтон сталкивается со все новыми вызовами, и ему все сложнее принимать взвешенные решения. При этом данные решения, как правило, односторонние, а на их основе невозможно найти нужный баланс."В итоге, отвечая на один вызов, в данном случае, со стороны Китая, США создают для себя другой. Невозможность или неспособность сбалансировать решения - неизбежная черта империй в эпоху их заката", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20210917/posol-1750627591.html
https://ria.ru/20210917/nato-1750580802.html
сша
австралия
франция
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583319225_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_5fb062108835e9d2124db5d72ec79e68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, австралия, франция, великобритания, джо байден, алексей пушков, с-400 «триумф», северный поток — 2, скотт моррисон, aukus
01:01 18.09.2021
 
"Перегнули палку": Пушков назвал последствия создания AUKUS для США

Сенатор Пушков заявил, что США из-за альянса AUKUS создали себе новые проблемы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. США, образовав альянс AUKUS для противодействия Китаю, создают для себя новые вызовы, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.
На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из соглашения по подлодкам с Naval Group. После этого Париж отозвал послов из США и Австралии на консультации.
Олимпиада-2020. Фехтование. Мужчины. Рапира. Командное первенство - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
Вчера, 23:49
В США заявили, что сожалеют о решении Франции отозвать посла
"Англо-саксонские страны в очередной раз перегнули палку. Франция в ярости. До этого американцы чуть было не перегнули палку с немцами, угрожая им санкциями из-за "Северного потока — 2". Неудачно пытались запугать турок и вынудить их отказаться от С-400", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его мнению, у такого поведения США есть серьезные причины: Вашингтон сталкивается со все новыми вызовами, и ему все сложнее принимать взвешенные решения. При этом данные решения, как правило, односторонние, а на их основе невозможно найти нужный баланс.
"В итоге, отвечая на один вызов, в данном случае, со стороны Китая, США создают для себя другой. Невозможность или неспособность сбалансировать решения - неизбежная черта империй в эпоху их заката", - заключил сенатор.
Военный парад на Елисейских полях в Париже - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
Вчера, 17:31
Во Франции потребовали выйти из НАТО после срыва сделки по подлодкам
 
В миреСШААвстралияФранцияВеликобританияДжо БайденАлексей ПушковС-400 «Триумф»Северный поток — 2Скотт МоррисонAUKUS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Явка на выборах в Иркутской области составила около 11%
06:00Явка на выборах в Красноярском крае составила почти 13 процентов
05:35В Австралии выразили сожаление после решения Франции отозвать посла
05:16В посольстве США оценили сотрудничество с Россией в Арктическом совете
05:00Блинкен и глава британского МИД обсудили внешнеполитические приоритеты
04:51В Красноярском крае пропала географическая экспедиция
04:46В США выразили сожаление из-за приостановки миссии ОБСЕ
04:39Секретарь СНБО Украины устроил перепалку из-за русского языка
04:35В США мультимиллионера признали виновным в убийстве близкой подруги
04:19Венесуэла заявила о "террористической атаке" на главный банк страны
04:04Назван способ правильно выбрать банан
03:59Германия предложит план по созданию сил быстрого реагирования Европы
03:38Историк: лаборатории США могут использовать опыт японского "отряда смерти"
03:29Кинолог рассказал, чем опасны для собак осенние листья
03:27Синоптики предупредили россиян об "октябрьской" погоде
03:18Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже
03:15Немцы высмеяли реакцию Франции на разрыв контракта по подлодкам
03:12Эксперт: Австралия дала пощечину Франции, расторгнув контракт по подлодкам
03:03СМИ: Франция никогда ранее не отзывала своих послов из США и Австралии
03:00Названы самые частые способы обмана покупателей новостроек
Лента новостейМолния