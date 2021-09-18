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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/peterburg-1750696046.html
На выборах в Петербурге проголосовала столетняя жительница
На выборах в Петербурге проголосовала столетняя жительница - РИА Новости, 18.09.2021
На выборах в Петербурге проголосовала столетняя жительница
Столетняя жительница Петербурга Ольга Филиппова проголосовала на выборах, рассказал журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T16:55
2021-09-18T16:55
выборы в государственную думу
политика
санкт-петербург
госдума рф
яблоко
коммунисты россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Столетняя жительница Петербурга Ольга Филиппова проголосовала на выборах, рассказал журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин."Буквально недавно сегодня на одной участковой избирательной комиссии проголосовала Филиппова Ольга Петровна, которой 100 лет. Она сама пришла на избирательный участок. Хочу сказать, что мы очень внимательно относимся к таким избирателям – избирателям старшего поколения, обычно они очень активно принимают участие в голосовании", - рассказал он.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Петербурге в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания города.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, санкт-петербург, госдума рф, яблоко, коммунисты россии
16:55 18.09.2021
 
На выборах в Петербурге проголосовала столетняя жительница

Столетняя жительница Петербурга Ольга Филиппова проголосовала на выборах

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудник участковой избирательной комиссии №51 во время работы на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Петропавловске-Камчатском
Сотрудник участковой избирательной комиссии №51 во время работы на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Столетняя жительница Петербурга Ольга Филиппова проголосовала на выборах, рассказал журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин.
"Буквально недавно сегодня на одной участковой избирательной комиссии проголосовала Филиппова Ольга Петровна, которой 100 лет. Она сама пришла на избирательный участок. Хочу сказать, что мы очень внимательно относимся к таким избирателям – избирателям старшего поколения, обычно они очень активно принимают участие в голосовании", - рассказал он.
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 12:47В России
На избирательном участке в Ялте заметили "коня в пальто"
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Петербурге в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания города.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Выборы в Госдуму. День второй
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

В России продолжается трехдневное голосование, по итогу которого выберут депутатов Госдумы восьмого созыва, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов.

Женщина голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском
1 из 13

В России продолжается трехдневное голосование, по итогу которого выберут депутатов Госдумы восьмого созыва, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Сегодня избирательные участки будут открыты с восьми утра до восьми вечера.

Молодая женщина с дочкой голосуют на избирательном участке №51 на выборах в Госдуму в Петропавловске-Камчатском
2 из 13

Сегодня избирательные участки будут открыты с восьми утра до восьми вечера.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Дистанционно сделать выбор могут жители Москвы, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей, а также города Севастополя.

Сотрудница участковой избирательной комиссии №51 города Петропавловска-Камчатского демонстрирует Федеральный Закон о выборах депутатов Государственной думы
3 из 13

Дистанционно сделать выбор могут жители Москвы, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей, а также города Севастополя.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Федеральные списки кандидатов в депутаты зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

Женщина голосует на избирательном участке №199 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Центре культуры и досуга села Аскиз
4 из 13

Федеральные списки кандидатов в депутаты зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

По всей стране проводят свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней, на них заместят более 31 тысячи мандатов.

Сотрудники участковой избирательной комиссии №51 пломбируют стационарные урны для голосования перед открытием избирательного участка на выборах в Госдуму в Петропавловске-Камчатском
5 из 13

По всей стране проводят свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней, на них заместят более 31 тысячи мандатов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Депутатов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 человек проходят по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Курсанты Морского государственного университета имени адмирала Г.И.Невельского на избирательном участке №919 во Владивостоке
6 из 13

Депутатов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 человек проходят по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Как заявил председатель Координационного совета при Общественной палате по контролю за выборами Максим Григорьев, голосование идет активно и подготовлено на высоком уровне.

Мужчина голосует на избирательном участке №254 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Доме культуры села Бея в Республике Хакасия
7 из 13

Как заявил председатель Координационного совета при Общественной палате по контролю за выборами Максим Григорьев, голосование идет активно и подготовлено на высоком уровне.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Около полумиллиона наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса подали заявку в этом году.

Сотрудница участковой избирательной комиссии во время работы на избирательном участке №51 на выборах в Госдуму в Петропавловске-Камчатском.
8 из 13

Около полумиллиона наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса подали заявку в этом году.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

За процессом следят 7,5 тысячи человек по видеонаблюдению.

Женщина голосует на избирательном участке №199 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Центре культуры и досуга села Аскиз в Республике Хакасия
9 из 13

За процессом следят 7,5 тысячи человек по видеонаблюдению.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

На площадках центров общественного наблюдения находятся более 380 международных наблюдателей.

Женщина во время голосования на избирательном участке №51 на выборах в Госдуму в Петропавловске-Камчатском
10 из 13

На площадках центров общественного наблюдения находятся более 380 международных наблюдателей.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Явка среди проголосовавших онлайн к 14:40 достигла 70 процентов.

Агитационная бригада из артистов культурного центра Сайдаш выступает у избирательного участка № 351 в Казани
11 из 13

Явка среди проголосовавших онлайн к 14:40 достигла 70 процентов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанк

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на избирательном участке в Москве
12 из 13

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы.

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Министр иностранных дел Сергей Лавров отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в школе в Малом Кисловском переулке.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на избирательном участке в Москве
13 из 13

Министр иностранных дел Сергей Лавров отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в школе в Малом Кисловском переулке.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 13

В России продолжается трехдневное голосование, по итогу которого выберут депутатов Госдумы восьмого созыва, девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
2 из 13

Сегодня избирательные участки будут открыты с восьми утра до восьми вечера.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
3 из 13

Дистанционно сделать выбор могут жители Москвы, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей, а также города Севастополя.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
4 из 13

Федеральные списки кандидатов в депутаты зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
5 из 13

По всей стране проводят свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней, на них заместят более 31 тысячи мандатов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
6 из 13

Депутатов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 человек проходят по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 13

Как заявил председатель Координационного совета при Общественной палате по контролю за выборами Максим Григорьев, голосование идет активно и подготовлено на высоком уровне.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
8 из 13

Около полумиллиона наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса подали заявку в этом году.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
9 из 13

За процессом следят 7,5 тысячи человек по видеонаблюдению.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
10 из 13

На площадках центров общественного наблюдения находятся более 380 международных наблюдателей.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
11 из 13

Явка среди проголосовавших онлайн к 14:40 достигла 70 процентов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 13

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы.

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в фотобанк
13 из 13

Министр иностранных дел Сергей Лавров отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в школе в Малом Кисловском переулке.

© РИА Новости / Максим Блинов
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