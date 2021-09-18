https://ria.ru/20210918/peterburg-1750696046.html

На выборах в Петербурге проголосовала столетняя жительница

На выборах в Петербурге проголосовала столетняя жительница - РИА Новости, 18.09.2021

На выборах в Петербурге проголосовала столетняя жительница

Столетняя жительница Петербурга Ольга Филиппова проголосовала на выборах, рассказал журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T16:55

2021-09-18T16:55

2021-09-18T16:55

выборы в государственную думу

политика

санкт-петербург

госдума рф

яблоко

коммунисты россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Столетняя жительница Петербурга Ольга Филиппова проголосовала на выборах, рассказал журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин."Буквально недавно сегодня на одной участковой избирательной комиссии проголосовала Филиппова Ольга Петровна, которой 100 лет. Она сама пришла на избирательный участок. Хочу сказать, что мы очень внимательно относимся к таким избирателям – избирателям старшего поколения, обычно они очень активно принимают участие в голосовании", - рассказал он.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Петербурге в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания города.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://radiosputnik.ria.ru/20210918/kon-1750665690.html

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политика, санкт-петербург, госдума рф, яблоко, коммунисты россии