https://ria.ru/20210918/pamfilova-1750648829.html

Памфилова назвала избирательную систему России прозрачной

Памфилова назвала избирательную систему России прозрачной - РИА Новости, 18.09.2021

Памфилова назвала избирательную систему России прозрачной

Глава ЦИК России Элла Памфилова рассчитывает, что выборы в РФ, в том числе в Госдуму, пройдут достойно, избирательная система страны прозрачна и все тайное... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T10:06

2021-09-18T10:06

2021-09-18T10:36

выборы в государственную думу

политика

выборы в государственную думу

элла памфилова

россия

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ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА (Московская обл.), 18 сен - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова рассчитывает, что выборы в РФ, в том числе в Госдуму, пройдут достойно, избирательная система страны прозрачна и все тайное выходит на поверхность."Я очень надеюсь, что вся наша огромная работа, которую мы проделали с коллегами, она не зря, что все, что мы предпринимали и предпринимаем, направлено на то, чтобы выборы прошли достойно", - сказала Памфилова журналистам после голосования на избирательном участке в подмосковной Павловской Слободе.По ее словам, идеально ничего не бывает. "Ту систему, которую мы создали, запустили, она настолько прозрачна, что в ней любое событие, которое выходит за пределы норм закона, все тайное становится явным. Система прозрачна настолько, что все это (тайное) она на поверхность выталкивает", - добавила глава ЦИК.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия