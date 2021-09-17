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Путин выступит на юбилейном саммите ШОС по видеосвязи
Путин выступит на юбилейном саммите ШОС по видеосвязи - РИА Новости, 17.09.2021
Путин выступит на юбилейном саммите ШОС по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин из-за необходимости соблюдения режима самоизоляции в режиме видеоконференцсвязи в пятницу примет участие в заседании Совета глав... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T02:16
2021-09-17T02:16
в мире
армения
азербайджан
эмомали рахмон
шос
одкб
си цзиньпин
нарендра моди
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин из-за необходимости соблюдения режима самоизоляции в режиме видеоконференцсвязи в пятницу примет участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), посвященном 20-летию ее создания.На этой неделе Путин позвонил лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону и сообщил, что не сможет лично приехать на саммиты ОДКБ и ШОС, так как в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции. В четверг глава государства уточнил, что речь идет не об одном или двух заболевших, а о нескольких десятках человек. Сам президент, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, регулярно сдает тесты, при этом глава государства вакцинирован "Спутником V".В четверг Путин в дистанционном формате участвовал в заседании лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Президент России не единственный, кто принимает участие в мероприятиях в Душанбе по видеосвязи - такой же формат выбрали председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.По итогам заседания планируется принятие юбилейной Душанбинской декларации и подписание более 30 документов, касающихся жизнедеятельности организации. Кроме того, ожидается принятие главами государств решений о запуске процедуры приема Ирана в качестве полноправного государства-члена ШОС и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.Участники саммита обсудят также итоги деятельности ШОС за 20 лет, состояние и перспективы взаимодействия в рамках организации. Помимо этого, главы государств обменяются мнениями по актуальным вопросам регионального и международного сотрудничества, рассмотрят совместные шаги в рамках ШОС по преодолению последствий кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции.
https://radiosputnik.ria.ru/20210914/putin-1750007868.html
https://ria.ru/20210917/shos-1749970479.html
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в мире, армения, азербайджан, эмомали рахмон, шос, одкб, си цзиньпин, нарендра моди, россия
02:16 17.09.2021
 
Путин выступит на юбилейном саммите ШОС по видеосвязи

Президент Путин примет участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС по видеосвязи

© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкФлажок и планшет с символикой ШОС
Флажок и планшет с символикой ШОС - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин из-за необходимости соблюдения режима самоизоляции в режиме видеоконференцсвязи в пятницу примет участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), посвященном 20-летию ее создания.
На этой неделе Путин позвонил лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону и сообщил, что не сможет лично приехать на саммиты ОДКБ и ШОС, так как в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции. В четверг глава государства уточнил, что речь идет не об одном или двух заболевших, а о нескольких десятках человек. Сам президент, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, регулярно сдает тесты, при этом глава государства вакцинирован "Спутником V".
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета Победа - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 13:51В мире
В Кремле объяснили, почему Путин не приедет на саммиты ШОС и ОДКБ
В четверг Путин в дистанционном формате участвовал в заседании лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Президент России не единственный, кто принимает участие в мероприятиях в Душанбе по видеосвязи - такой же формат выбрали председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.
По итогам заседания планируется принятие юбилейной Душанбинской декларации и подписание более 30 документов, касающихся жизнедеятельности организации. Кроме того, ожидается принятие главами государств решений о запуске процедуры приема Ирана в качестве полноправного государства-члена ШОС и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
Подготовка к совещанию председателей верховных судов государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
01:10
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Участники саммита обсудят также итоги деятельности ШОС за 20 лет, состояние и перспективы взаимодействия в рамках организации. Помимо этого, главы государств обменяются мнениями по актуальным вопросам регионального и международного сотрудничества, рассмотрят совместные шаги в рамках ШОС по преодолению последствий кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции.
 
В миреАрменияАзербайджанЭмомали РахмонШОСОДКБСи ЦзиньпинНарендра МодиРоссия
 
 
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