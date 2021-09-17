Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210917/zarplata-1750443330.html
Эксперты рассказали о популярных вакансиях с самыми высокими зарплатами
Эксперты рассказали о популярных вакансиях с самыми высокими зарплатами - РИА Новости, 17.09.2021
Эксперты рассказали о популярных вакансиях с самыми высокими зарплатами
Одной из самых популярных вакансий в России оказался продавец-кассир, наивысшую зарплату таким специалистам предлагают в Сочи - до 84 тысяч рублей, а водителям... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T06:17
2021-09-17T09:03
общество
пермь
хабаровск
волгоград
кем стать
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973462_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18201306b70c896df0f4f841345d4129.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Одной из самых популярных вакансий в России оказался продавец-кассир, наивысшую зарплату таким специалистам предлагают в Сочи - до 84 тысяч рублей, а водителям самый высокий средний заработок доступен в Калининграде - до 104 тысяч рублей, следует из исследования сервиса для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.При этом в Хабаровске такие работники могут получать до 65 тысяч рублей, а по 60 тысяч рублей продавец-кассир может зарабатывать во Владивостоке и Перми. Также одной из востребованных вакансий стала профессия комплектовщика, для этих работников самую высокую зарплату предлагают в Москве - до 100 тысяч рублей, на втором месте - Волгоград и Владивосток, где комплектовщикам предлагают 74 тысячи и 71 тысяча рублей соответственно."Водителям самый высокий средний заработок доступен в Калининграде - до 104 000 рублей. Чуть меньше предлагают работникам в Красноярске, здесь они могут получать до 98 000 рублей. В Омске водителям готовы платить до 80 000 рублей, а во Владивостоке - до 65 000 рублей", - добавили в сообщении.Грузчики также могут рассчитывать на высокий доход в некоторых регионах. Так, например, в Екатеринбурге таким работникам в среднем предлагают до 69 тысяч рублей, а в Челябинске - до 65 тысяч рублей, а на третьем месте оказался Красноярск со средним максимальным доходом до 52 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210910/rabota-1749453124.html
пермь
хабаровск
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973462_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_56dce1ae152bbc11cc3cec9a58def13b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, пермь, хабаровск, волгоград, кем стать, навигатор абитуриента
06:17 17.09.2021 (обновлено: 09:03 17.09.2021)
 
Эксперты рассказали о популярных вакансиях с самыми высокими зарплатами

Эксперты сервиса "Работа.ру": в Сочи продавец-кассир может получать до 84 тысяч рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродавец в защитной маске в одном из продовольственных магазинов
Продавец в защитной маске в одном из продовольственных магазинов - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Одной из самых популярных вакансий в России оказался продавец-кассир, наивысшую зарплату таким специалистам предлагают в Сочи - до 84 тысяч рублей, а водителям самый высокий средний заработок доступен в Калининграде - до 104 тысяч рублей, следует из исследования сервиса для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Сервис "Работа.ру" изучил самые популярные вакансии от работодателей со всей России и выяснил, в каком регионе соискателям готовы платить больше. Одной из самых популярных вакансий оказался продавец-кассир. Наивысшую зарплату таким специалистам предлагают в Сочи - в среднем до 84 000 рублей, а в Калининграде - до 73 000 рублей. Средний оклад до 67 000 рублей готовы платить в Казани", - говорится в сообщении.

При этом в Хабаровске такие работники могут получать до 65 тысяч рублей, а по 60 тысяч рублей продавец-кассир может зарабатывать во Владивостоке и Перми. Также одной из востребованных вакансий стала профессия комплектовщика, для этих работников самую высокую зарплату предлагают в Москве - до 100 тысяч рублей, на втором месте - Волгоград и Владивосток, где комплектовщикам предлагают 74 тысячи и 71 тысяча рублей соответственно.
Работа в коворкинге - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 07:19
Аналитики: работа раздражает почти две трети россиян
"Водителям самый высокий средний заработок доступен в Калининграде - до 104 000 рублей. Чуть меньше предлагают работникам в Красноярске, здесь они могут получать до 98 000 рублей. В Омске водителям готовы платить до 80 000 рублей, а во Владивостоке - до 65 000 рублей", - добавили в сообщении.
Грузчики также могут рассчитывать на высокий доход в некоторых регионах. Так, например, в Екатеринбурге таким работникам в среднем предлагают до 69 тысяч рублей, а в Челябинске - до 65 тысяч рублей, а на третьем месте оказался Красноярск со средним максимальным доходом до 52 тысяч рублей.

"Разнорабочим самую большую среднюю зарплату предлагают в Ростове-на-Дону - до 73 000 рублей в месяц. А в Нижнем Новгороде такие сотрудники могут зарабатывать в среднем до 57 000 рублей", - подытожили эксперты.

 
ОбществоПермьХабаровскВолгоградКем статьНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:22RT обратился в Роскомнадзор и прокуратуру из-за блокировки аккаунта Redfish
14:21В России запустили производство вакцины AstraZeneca против COVID-19
14:20Путин объяснил, почему работает в режиме изоляции
14:20Мосгоризбирком опроверг сообщение о вбросе на одном из участков
14:19В Бурятии проголосовали более девяти процентов избирателей
14:16В Мурманской области около 25 тысяч человек проголосовали онлайн
14:13Умерла актриса Голливуда Джейн Пауэлл
14:11Губернатор Севастополя проголосовал на выборах в онлайн-режиме 0:13
14:10В Красноярском крае проголосовали более восьми процентов избирателей
14:08Мосгоризбирком опроверг сообщение о групповом голосовании
14:08Губернатор Ярославской области проголосовал на выборах в Госдуму
14:07Путин рассказал о выгодах от переезда штаб-квартиры Газпрома в Петербург
14:07Глава Карачаево-Черкесии проголосовал на выборах в Госдуму
14:05Путин предложил выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
14:04Страны ШОС выступили за скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане
14:03Калининградские врачи извлекли из желудка младенца гидрогелевый шарик
14:01Саратовский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:59Глава Орловской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:59СК назвал имя подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
13:58На Алтае опровергли информацию о подвозе избирателей на участки
Лента новостейМолния