06:17 17.09.2021 (обновлено: 09:03 17.09.2021)
Эксперты рассказали о популярных вакансиях с самыми высокими зарплатами
Эксперты сервиса "Работа.ру": в Сочи продавец-кассир может получать до 84 тысяч рублей
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродавец в защитной маске в одном из продовольственных магазинов
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Одной из самых популярных вакансий в России оказался продавец-кассир, наивысшую зарплату таким специалистам предлагают в Сочи - до 84 тысяч рублей, а водителям самый высокий средний заработок доступен в Калининграде - до 104 тысяч рублей, следует из исследования сервиса для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Сервис "Работа.ру" изучил самые популярные вакансии от работодателей со всей России и выяснил, в каком регионе соискателям готовы платить больше. Одной из самых популярных вакансий оказался продавец-кассир. Наивысшую зарплату таким специалистам предлагают в Сочи - в среднем до 84 000 рублей, а в Калининграде - до 73 000 рублей. Средний оклад до 67 000 рублей готовы платить в Казани", - говорится в сообщении.
При этом в Хабаровске такие работники могут получать до 65 тысяч рублей, а по 60 тысяч рублей продавец-кассир может зарабатывать во Владивостоке и Перми. Также одной из востребованных вакансий стала профессия комплектовщика, для этих работников самую высокую зарплату предлагают в Москве - до 100 тысяч рублей, на втором месте - Волгоград и Владивосток, где комплектовщикам предлагают 74 тысячи и 71 тысяча рублей соответственно.
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"Водителям самый высокий средний заработок доступен в Калининграде - до 104 000 рублей. Чуть меньше предлагают работникам в Красноярске, здесь они могут получать до 98 000 рублей. В Омске водителям готовы платить до 80 000 рублей, а во Владивостоке - до 65 000 рублей", - добавили в сообщении.
Грузчики также могут рассчитывать на высокий доход в некоторых регионах. Так, например, в Екатеринбурге таким работникам в среднем предлагают до 69 тысяч рублей, а в Челябинске - до 65 тысяч рублей, а на третьем месте оказался Красноярск со средним максимальным доходом до 52 тысяч рублей.
"Разнорабочим самую большую среднюю зарплату предлагают в Ростове-на-Дону - до 73 000 рублей в месяц. А в Нижнем Новгороде такие сотрудники могут зарабатывать в среднем до 57 000 рублей", - подытожили эксперты.