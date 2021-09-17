https://ria.ru/20210917/zarplata-1750443330.html

Эксперты рассказали о популярных вакансиях с самыми высокими зарплатами

Эксперты рассказали о популярных вакансиях с самыми высокими зарплатами - РИА Новости, 17.09.2021

Эксперты рассказали о популярных вакансиях с самыми высокими зарплатами

Одной из самых популярных вакансий в России оказался продавец-кассир, наивысшую зарплату таким специалистам предлагают в Сочи - до 84 тысяч рублей, а водителям... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T06:17

2021-09-17T06:17

2021-09-17T09:03

общество

пермь

хабаровск

волгоград

кем стать

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Одной из самых популярных вакансий в России оказался продавец-кассир, наивысшую зарплату таким специалистам предлагают в Сочи - до 84 тысяч рублей, а водителям самый высокий средний заработок доступен в Калининграде - до 104 тысяч рублей, следует из исследования сервиса для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.При этом в Хабаровске такие работники могут получать до 65 тысяч рублей, а по 60 тысяч рублей продавец-кассир может зарабатывать во Владивостоке и Перми. Также одной из востребованных вакансий стала профессия комплектовщика, для этих работников самую высокую зарплату предлагают в Москве - до 100 тысяч рублей, на втором месте - Волгоград и Владивосток, где комплектовщикам предлагают 74 тысячи и 71 тысяча рублей соответственно."Водителям самый высокий средний заработок доступен в Калининграде - до 104 000 рублей. Чуть меньше предлагают работникам в Красноярске, здесь они могут получать до 98 000 рублей. В Омске водителям готовы платить до 80 000 рублей, а во Владивостоке - до 65 000 рублей", - добавили в сообщении.Грузчики также могут рассчитывать на высокий доход в некоторых регионах. Так, например, в Екатеринбурге таким работникам в среднем предлагают до 69 тысяч рублей, а в Челябинске - до 65 тысяч рублей, а на третьем месте оказался Красноярск со средним максимальным доходом до 52 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210910/rabota-1749453124.html

пермь

хабаровск

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пермь, хабаровск, волгоград, кем стать, навигатор абитуриента