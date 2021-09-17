https://ria.ru/20210917/yavka-1750583531.html

На Кубани явка на выборах в Госдуму превысила 12 процентов

На Кубани явка на выборах в Госдуму превысила 12 процентов - РИА Новости, 17.09.2021

На Кубани явка на выборах в Госдуму превысила 12 процентов

Явка избирателей на выборах, проходящих на Кубани, на 15.00 мск пятницы составила 12,48%, сообщает избирательная комиссия Краснодарского края. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T17:41

2021-09-17T17:41

2021-09-17T17:42

выборы в государственную думу

политика

краснодарский край

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750555642_0:0:3214:1809_1920x0_80_0_0_243b63d2c46e0988ca91931e812ba1e5.jpg

КРАСНОДАР, 17 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах, проходящих на Кубани, на 15.00 мск пятницы составила 12,48%, сообщает избирательная комиссия Краснодарского края.На территории края проходят 88 избирательных кампаний различного уровня, в том числе муниципальных, наиболее высокая конкуренция отмечается на выборах депутатов Госдумы в одномандатных округах, в восьми округах на депутатские мандаты там претендуют 84 зарегистрированных кандидата."Избирательная комиссия Краснодарского края информирует об активности избирателей в выборах, назначенных на единый день голосования (сведения на 15:00 17 сентября 2021 года). Общая активность избирателей по Краснодарскому краю – 12,48%", - сообщает крайизбирком через свой канал в Telegram.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, краснодарский край, госдума рф, выборы в государственную думу, россия