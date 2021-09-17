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В Пензенской области явка на выборах в Госдуму превысила 13 процентов

В Пензенской области явка на выборах в Госдуму превысила 13 процентов - РИА Новости, 17.09.2021

В Пензенской области явка на выборах в Госдуму превысила 13 процентов

Более 13% избирателей в Пензенской области к 15.00 мск пятницы проголосовали на выборах депутатов Госдумы и главы региона, сообщил областной избирком. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T17:32

2021-09-17T17:32

2021-09-17T17:32

выборы в государственную думу

политика

пензенская область

госдума рф

выборы в государственную думу

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САРАТОВ, 17 сен - РИА Новости. Более 13% избирателей в Пензенской области к 15.00 мск пятницы проголосовали на выборах депутатов Госдумы и главы региона, сообщил областной избирком."На 15.00 мск явка избирателей по Пензенской области составила 13,07%", - написал избирком в Twitter.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Пензенской области также проходят досрочные выборы губернатора.Президент РФ Владимир Путин 23 марта в связи с утратой доверия отрешил от должности прежнего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, арестованного по обвинению в получении взятки на сумму 31 миллион рублей, а 26 марта назначил сенатора Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности главы региона.В выборах губернатора участвуют Олег Мельниченко ("Единая Россия"), замглавы Пензы Олег Шаляпин (КПРФ), депутат пензенской гордумы Петр Чугай (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат заксобрания региона Александр Васильев (ЛДПР), бизнесмен Алексей Шпагин ("Справедливая Россия - За правду").Предыдущие губернаторские выборы прошли 13 сентября 2020 года, а два дня до этого шло досрочное голосование. По итогам выборов победу одержал действующий на тот момент глава региона Белозерцев, набравший 78,72% голосов избирателей при явке 56,62%.

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, пензенская область, госдума рф, выборы в государственную думу, олег мельниченко, россия