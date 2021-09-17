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В Кузбассе явка на выборах составила более 20 процентов

В Кузбассе явка на выборах составила более 20 процентов - РИА Новости, 17.09.2021

В Кузбассе явка на выборах составила более 20 процентов

Явка на выборах в Государственную думу в Кузбассе на 15.00 по местному времени (11.00 мск) составила 20,44%, сообщила журналистам председатель избирательной... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:36

2021-09-17T13:36

2021-09-17T13:36

выборы в государственную думу

политика

кемеровская область

новокузнецк

мыски

единая россия

госдума рф

яблоко

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КЕМЕРОВО, 17 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Государственную думу в Кузбассе на 15.00 по местному времени (11.00 мск) составила 20,44%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Кемеровской области Светлана Демидова."По состоянию на 15.00 17 сентября явка по Кузбассу составляет 20,44%", – сказала председатель регионального избиркома.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.На территории Кузбасса проходит 19 избирательных кампаний, основные — выборы в Госдуму восьмого созыва. Также будет обновлен Совет народных депутатов в Кемерово и Новокузнецке. Довыборы в областной парламент по 22-му округу пройдут в Мысках.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

кемеровская область

новокузнецк

мыски

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политика, кемеровская область, новокузнецк, мыски, единая россия, госдума рф, яблоко, коммунисты россии