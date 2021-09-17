https://ria.ru/20210917/yavka-1750505551.html

В ЦИК заявили о высокой явке на электронное голосование

В ЦИК заявили о высокой явке на электронное голосование - РИА Новости, 17.09.2021

В ЦИК заявили о высокой явке на электронное голосование

Явка на электронное голосование по выборам высокая, раньше такой активности не было, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:49

2021-09-17T12:49

2021-09-17T13:19

выборы в государственную думу

политика

севастополь

москва

госдума рф

николай булаев

россия

ростовская область

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Явка на электронное голосование по выборам высокая, раньше такой активности не было, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.Зампредседателя ЦИК уточнил, что на классических участках этот показатель вряд ли превышает восьми-двенадцати процентов, редко он доходит до 15-20 процентов. А на электронном голосовании в шести регионах явка составила от 42 до 48%."Мне представляется, что к концу дня будем иметь проголосовавших близко к половине, и по некоторым субъектам к больше половины. И к концу воскресенья, думаю, что не менее 90%" — добавил Булаев, говоря об онлайн-голосовании.Принять участие в выборах дистанционно можно в Москве, Севастополе, Нижегородской, Курской, Мурманской, Ярославской и Ростовской областях. Однако для этого нужно было заранее зарегистрироваться.Выборы проходят с 17 по 19 сентября, с 08:00 до 20:00 каждый день. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней во всех 85 российских регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.Граждане определяют новый состав Госдумы. Она избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. В 46 регионах проходят выборы в местные органы государственной власти: жителям девяти субъектов нужно определиться с высшими должностными лицами, 39 — с депутатами законодательных (представительных) органов. Также состоятся выборы муниципального уровня.Этап регистрации прошли 23 политические партии — они выдвинули почти 74 тысячи одобренных ЦИК кандидатов. Лидируют по числу зарегистрированных претендентов парламентские партии. Из непарламентских наиболее активны "Партия пенсионеров" и "Коммунисты России".Согласно жеребьевке, объединения будут располагаться в бюллетене в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210916/vybory-1750249840.html

севастополь

москва

россия

ростовская область

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политика, севастополь, москва, госдума рф, николай булаев, россия, ростовская область, яблоко, коммунисты россии