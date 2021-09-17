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В ЦИК рассказали об итогах первого дня голосования на выборах в Госдуму

В ЦИК рассказали об итогах первого дня голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

В ЦИК рассказали об итогах первого дня голосования на выборах в Госдуму

Голосование на выборах в РФ идет штатно, нарушений мало, и они не являются определяющими, чтобы повлиять на результаты, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T22:56

2021-09-17T22:56

2021-09-17T23:05

выборы в государственную думу

политика

цик рф

николай булаев

россия

госдума рф

яблоко

коммунисты россии

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Голосование на выборах в РФ идет штатно, нарушений мало, и они не являются определяющими, чтобы повлиять на результаты, заявил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев."Голосование идёт в режиме, который я бы назвал штатным. <…> Что касается каких-либо нарушений, то я не считаю, что их много. Их мало, и они не являются определяющими, чтобы повлиять на результаты голосования", - сказал он агентству.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, цик рф, николай булаев, россия, госдума рф, яблоко, коммунисты россии