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В Петербурге явка на выборах составила 7,2 процента

В Петербурге явка на выборах составила 7,2 процента - РИА Новости, 17.09.2021

В Петербурге явка на выборах составила 7,2 процента

Явка избирателей на 15.00 в первый день выборов в Санкт-Петербурге в Госдуму составила 7,2%, в Законодательное собрание - 6,7%, сообщил журналистам член... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T17:37

2021-09-17T17:37

2021-09-17T17:37

выборы в государственную думу

политика

санкт-петербург

единая россия

госдума рф

коммунисты россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Явка избирателей на 15.00 в первый день выборов в Санкт-Петербурге в Госдуму составила 7,2%, в Законодательное собрание - 6,7%, сообщил журналистам член петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин."Явка избирателей, по данным на 15 часов, в Петербурге в Госдуму составила 7,2%, в Закс - 6,7%", - сказал он.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Петербурге в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания города.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, санкт-петербург, единая россия, госдума рф, коммунисты россии