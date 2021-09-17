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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750569384.html
Явка на выборах в Госдуму составила 9,16 процента, заявила Памфилова
Явка на выборах в Госдуму составила 9,16 процента, заявила Памфилова - РИА Новости, 17.09.2021
Явка на выборах в Госдуму составила 9,16 процента, заявила Памфилова
Явка на выборах в Госдуму на 16:00 мск по России составила 9,16 процента, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T16:44
2021-09-17T18:29
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Явка на выборах в Госдуму на 16:00 мск по России составила 9,16 процента, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Максимальный показатель отмечен в Чукотской автономной области, Чеченской Республике, Туве, минимальный — в Санкт-Петербурге, Севастополе и Москве. Памфилова пояснила, что речь идет о явке на избирательных участках без учета дистанционного электронного голосования.Досрочно проголосовали с 29 августа по 16 сентября около 225 тысяч избирателей. Это, например, участки в отдаленных и труднодоступных местностях, на судах, которые сейчас находятся в плавании, на полярных станциях.Выборы проходят с 17 по 19 сентября, с 8:00 до 20:00 каждый день. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней во всех 85 российских регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.Граждане определяют новый состав Госдумы. Она избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.В 46 регионах проходят выборы в местные органы государственной власти: жителям девяти субъектов нужно определиться с высшими должностными лицами, 39 — с депутатами законодательных (представительных) органов. Также состоятся выборы муниципального уровня.Этап регистрации прошли 23 политические партии — они выдвинули почти 74 тысячи одобренных ЦИК кандидатов. Лидируют по числу зарегистрированных претендентов парламентские партии. Из непарламентских наиболее активны "Партия пенсионеров" и "Коммунисты России".Согласно жеребьевке, объединения будут располагаться в бюллетене в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, госдума рф, элла памфилова, россия
16:44 17.09.2021 (обновлено: 18:29 17.09.2021)
 
Явка на выборах в Госдуму составила 9,16 процента, заявила Памфилова

Глава ЦИК Памфилова: явка на 16:00 на выборах в Госдуму составила 9,16 процента

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнформационный центр Центральной избирательной комиссии РФ
Информационный центр Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Явка на выборах в Госдуму на 16:00 мск по России составила 9,16 процента, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Максимальный показатель отмечен в Чукотской автономной области, Чеченской Республике, Туве, минимальный — в Санкт-Петербурге, Севастополе и Москве. Памфилова пояснила, что речь идет о явке на избирательных участках без учета дистанционного электронного голосования.
Досрочно проголосовали с 29 августа по 16 сентября около 225 тысяч избирателей. Это, например, участки в отдаленных и труднодоступных местностях, на судах, которые сейчас находятся в плавании, на полярных станциях.
Выборы проходят с 17 по 19 сентября, с 8:00 до 20:00 каждый день. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней во всех 85 российских регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
Вчера, 14:51Выборы в Государственную думу
Явка при электронном голосовании составила не менее 40 процентов
Граждане определяют новый состав Госдумы. Она избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
В 46 регионах проходят выборы в местные органы государственной власти: жителям девяти субъектов нужно определиться с высшими должностными лицами, 39 — с депутатами законодательных (представительных) органов. Также состоятся выборы муниципального уровня.
Этап регистрации прошли 23 политические партии — они выдвинули почти 74 тысячи одобренных ЦИК кандидатов. Лидируют по числу зарегистрированных претендентов парламентские партии. Из непарламентских наиболее активны "Партия пенсионеров" и "Коммунисты России".
Согласно жеребьевке, объединения будут располагаться в бюллетене в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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