https://ria.ru/20210917/vybory-1750569384.html

Явка на выборах в Госдуму составила 9,16 процента, заявила Памфилова

Явка на выборах в Госдуму составила 9,16 процента, заявила Памфилова - РИА Новости, 17.09.2021

Явка на выборах в Госдуму составила 9,16 процента, заявила Памфилова

Явка на выборах в Госдуму на 16:00 мск по России составила 9,16 процента, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T16:44

2021-09-17T16:44

2021-09-17T18:29

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Явка на выборах в Госдуму на 16:00 мск по России составила 9,16 процента, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Максимальный показатель отмечен в Чукотской автономной области, Чеченской Республике, Туве, минимальный — в Санкт-Петербурге, Севастополе и Москве. Памфилова пояснила, что речь идет о явке на избирательных участках без учета дистанционного электронного голосования.Досрочно проголосовали с 29 августа по 16 сентября около 225 тысяч избирателей. Это, например, участки в отдаленных и труднодоступных местностях, на судах, которые сейчас находятся в плавании, на полярных станциях.Выборы проходят с 17 по 19 сентября, с 8:00 до 20:00 каждый день. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней во всех 85 российских регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.Граждане определяют новый состав Госдумы. Она избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.В 46 регионах проходят выборы в местные органы государственной власти: жителям девяти субъектов нужно определиться с высшими должностными лицами, 39 — с депутатами законодательных (представительных) органов. Также состоятся выборы муниципального уровня.Этап регистрации прошли 23 политические партии — они выдвинули почти 74 тысячи одобренных ЦИК кандидатов. Лидируют по числу зарегистрированных претендентов парламентские партии. Из непарламентских наиболее активны "Партия пенсионеров" и "Коммунисты России".Согласно жеребьевке, объединения будут располагаться в бюллетене в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750539586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, элла памфилова, россия