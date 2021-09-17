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Губернатор Ненецкого автономного округа принял участие в выборах

Губернатор Ненецкого автономного округа принял участие в выборах - РИА Новости, 17.09.2021

Губернатор Ненецкого автономного округа принял участие в выборах

Глава Ненецкого административного округа (НАО) Юрий Бездудный на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил о том, что принял участие в выборах... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:21

2021-09-17T13:21

2021-09-17T13:21

выборы в государственную думу

политика

нарьян-мар

россия

юрий бездудный

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МУРМАНСК, 17 сен – РИА Новости. Глава Ненецкого административного округа (НАО) Юрий Бездудный на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил о том, что принял участие в выборах депутатов Государственной Думы, проголосовав в ДК "Арктика" в Нарьян-Маре."Сегодня в стране начались выборы депутатов Государственной Думы. Они будут проходить в ближайшие три дня. В нашем округе все участки открылись с 8 часов утра. Только что проголосовал в ДК "Арктика", - написал Бездудный.Он напомнил о том, что жители самого малочисленного региона России выбирают депутатов, которые будут представлять округ в парламенте в ближайшие годы.По данным окружного избиркома, в досрочном голосовании приняли участие около 2,5 тысячи избирателей – это оленеводы, сотрудники нефтяных компаний, которые находятся на промысле, и жители отдаленных населенных пунктов, где нет участковых избирательных комиссий, таких как Варнек, Устье, Осколково и Мгла. В списки избирателей НАО включены почти 36 тысяч человек.

нарьян-мар

россия

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политика, нарьян-мар, россия, юрий бездудный