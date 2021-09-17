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Турчак проголосовал на выборах в Госдуму
Турчак проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Турчак проголосовал на выборах в Госдуму
Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в пятницу проголосовал на выборах в Госдуму на своем избирательном... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:10
2021-09-17T10:10
2021-09-17T10:10
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андрей турчак
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выборы в государственную думу
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в пятницу проголосовал на выборах в Госдуму на своем избирательном участке в Московском районе Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.Турчак утром приехал на избирательный участок №1389 в школе №537 Московского района."Я сегодня здесь на избирательном участке в своем родном Московском районе сделал свой выбор. Мне кажется, мой выбор очевиден. Я проголосовал за будущее нашей страны, за ее развитие, за развитие своего родного города", - сказал Турчак журналистам после того, как опустил в урну заполненные бюллетени.На избирательном участке, куда пришел Турчак в пятницу утром, находились несколько избирателей. В настоящее время люди продолжают приходить, чтобы проголосовать.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Петербурге в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания города.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, санкт-петербург, андрей турчак, единая россия, госдума рф, яблоко, выборы в государственную думу, коммунисты россии
Турчак проголосовал на выборах в Госдуму
Первый вице-спикер Совфеда Турчак проголосовал на выборах в Госдуму в Санкт-Петербурге