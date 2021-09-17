https://ria.ru/20210917/trening-1750405100.html

"Позвонки встают на место": как блогеры исполняют желания за деньги

"Позвонки встают на место": как блогеры исполняют желания за деньги - РИА Новости, 17.09.2021

"Позвонки встают на место": как блогеры исполняют желания за деньги

Грудь — увеличивается, болезни — исчезают, а деньги — текут рекой. Такими обещаниями блогеры заманивают клиентов на тренинги в соцсетях. РИА Новости пообщалось... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T08:00

2021-09-17T08:00

2021-09-17T11:37

общество

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Юлия Ахмедова. Грудь — увеличивается, болезни — исчезают, а деньги — текут рекой. Такими обещаниями блогеры заманивают клиентов на тренинги в соцсетях. РИА Новости пообщалось с их участниками и выяснило, все ли сбывается после так называемых онлайн-марафонов.Волшебство — да и только"Я в шоке. Даже предпосылок не было, что у меня будет своя квартира. И вот она — моя светлая "двушка" — так начинается один из отзывов в инстаграме марафона. — Хочу сказать спасибо, что научили правильно формулировать наши желания. Благодарю вселенную".В профиле самого известного в Рунете "Марафона желаний" — тысячи таких отзывов. Все в одном духе: восхищение и благодарность "волшебнице" и "фее" Елене Блиновской, создательнице проекта.По словам участниц, пройдя тренинг, они переезжают в новые квартиры, покупают машины, заводят детей после многолетних и безуспешных попыток, избавляются от разных заболеваний: "позвонки встают на место", "меняется лицо и органы тоже". У некоторых даже "грудь растет".Все отзывы — анонимны. И ни одного негативного.Жги, молись, выбрасывайНа официальном сайте "Марафон желаний" позиционируют как четырехнедельный онлайн-тренинг личностного роста. Слоган звучит так: "Научите мечты сбываться!" Все это сопровождает ролик, где Елена Блиновская разъезжает на шикарном кабриолете по Парижу и кружится в пышном платье на фоне Лувра.Первая неделя марафона — бесплатная, но за продолжение надо выкладывать деньги. Тарифов несколько: за две тысячи рублей — задания без обратной связи, за четыре обещают более индивидуальный подход, а за двести — общение лично с Блиновской.Участники попадают в закрытый чат в WhatsApp, куда Елена несколько недель подряд отправляет заранее записанные голосовые сообщения с заданиями и размышлениями о жизни. Главная цель — грамотно составить список желаний. Но до этого нужно навести порядок в квартире — выбросить весь хлам, чтобы, видимо, мечталось легче.При формулировках надо придерживаться строгих правил: например, нельзя использовать частицу "не" и загадывать желания, которые могут кому-то навредить. Все "хотелки" автор тренинга просит записывать, а напротив них на листке указывать страхи, мешающие осуществлению. Потом листок надо сжечь.В договоре оферты при покупке марафона говорится, что это — курс обучения из нескольких тренингов.Как отмечает адвокат КА Pen & Paper Александра Харина, договор с ИП Блиновской не содержит никаких гарантий исполнения желаний участников марафона. Обязанности предпринимателя — лишь в предоставлении доступа к видео- и аудиоматериалам, которые каждый может использовать, как хочет."Счастливая жена, мама, успешная бизнес-леди"Сорокалетняя Елена Блиновская — одна из самых известных создательниц онлайн-марафонов в русскоязычном интернете. Первый она запустила еще в 2015-м.На сайте проекта Блиновская описана как "коуч международного уровня, счастливая жена и мама, успешная бизнес-леди".Блиновская — уроженка Ярославля. Там она выросла, выучилась на экономиста. Работала секретарем в рекламном агентстве "Дрим". Затем решила заняться собственным бизнесом и открыла свадебный салон. Потом вышла замуж и, как рассказывала в одном интервью, погрузилась "с головой в материнство".Во время долгого декрета Елена изучала, как правильно формулировать желания, чтобы они исполнялись. Рассказывала подругам — им понравилось. В итоге решила, что на таких советах можно построить бизнес.Психологического образования у нее тогда не было, первые курсы она прошла только спустя два года после запуска проекта. Как они называются, Елена не говорит. В одном из интервью она заявила, что учится психологии "все десять лет" в разных учреждениях, в частности в Московском гештальт институте.На сайте "Марафона" также сказано, что Блиновская якобы получила титул "Миссис Россия 2016". Однако на самом деле речь идет не о национальном конкурсе красоты для замужних женщин, а о "Миссис Рoссия International", который организует ростовский "Имидж-центр" совместно с американским шоу Mrs. International.Именно в 2016-м, впервые в истории конкурса, победу одержали сразу две женщины — 28-летняя Нуне Кобяцкая из Ростовской области и 35-летняя Елена Блиновская. Почему жюри вдруг выбрало двоих — неизвестно. При этом представлять Россию в США на следующем этапе состязания поехала Кобяцкая.Прибыльная дистанцияБизнесом в семье Блиновских занимается не только Елена. Ее муж, Алексей Блиновский, по данным СПАРК, владеет несколькими компаниями. Он — гендиректор ООО "Нембус", занимающегося добычей руд и песков драгоценных металлов (прибыль в СПАРК не указана), бенефициар ООО "Рыбная история" (выручка за 2020 год составила 42,5 миллиона рублей), а также совладелец нескольких других фирм.На него же зарегистрировано и ООО "Подари мечту", осуществляющее "деятельность по обработке данных". В 2020-м компания была в убытке — более одного миллиона рублей.Сама Елена зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Доходы от марафона Блиновская не раскрывает. В ее аккаунтах указано, что отзывы оставили более 150 тысяч человек. Даже если все они приобрели только базовый курс, то проект заработал как минимум 600 миллионов рублей.Forbes оценивал выручку Блиновской в 2020-м в 330 миллионов рублей, прибыль — в 200 миллионов.Связаться с автором тренингов агентству не удалось."Дурной пример заразителен"В пабликах марафона и аккаунтах самой Блиновской найти какие-либо отзывы, кроме восхищенных, невозможно. Однако недовольных хватает.Девушка купила курс за четыре тысячи рублей, но до конца пройти не смогла. Говорит, слушать "монотонные голосовые сообщения Елены очень тяжело"."Я всю жизнь привыкла жить по принципу: если хочешь чего-то добиться, нужно усердно работать, — объясняет Екатерина. — Просто так ничего не придет. И теперь еще раз убедилась в правильности этого принципа. На марафоне я не услышала ни одной полезной мысли, ни одного дельного совета. Вся информация, которую дает Елена, есть в открытом доступе в интернете. Какие-то очевидные для всех вещи — и ничего нового".Недовольной осталась и Инна Щербань. Курс она приобрела после фильма "Марафон желаний", где Блиновская играет саму себя — с ее легкой руки у главной героини комедии исполняются все мечты.Кроме того, участницы марафона отмечают, что в сообщениях Елены "много воды" и минимум обратной связи после выполнения домашних заданий. Попытки оставить в соцсетях негативный отзыв приводят к моментальной блокировке пользователя."Взаимоотношения со Вселенной""Марафонцев", которые, например, излечились бы от тяжкой болезни или смогли наконец забеременеть, РИА Новости найти не удалось. Однако поклонниц Блиновской, которые искренне верят, что она изменила их жизнь, — предостаточно."У меня была тяжелая полоса, — рассказывает Алена Цехоцкая. — Я начала работать с психологом, который за один сеанс берет четыре тысячи рублей, а тут — те же практики и инструменты, но все в одном марафоне. И подкреплено ее харизмой. Елена вдохновляет. Слушаешь ее и думаешь — да, я тоже так смогу!"По словам Алены, после марафона она решила проблему с парковкой: раньше с трудом находила свободное место для машины возле работы, теперь — с легкостью.Кроме того, девушка переехала в новую квартиру. Правда, жилье купила еще до марафона, но деньги на ремонт появились "чудесным образом"."Мне даже нумеролог сказала, что по цифрам в тот год ремонт я не должна была сделать. Но на каком-то позитиве я все смогла", — говорит Алена.При этом другой марафон Блиновской — финансовый — Цехоцкая проходить не стала: "Там были советы в стиле: "Если вы занимаете — не занимайте", "если вам не отдают долги — простите". Что за бред?"Еще одна марафонщица, Анна Потапова — мама пятерых детей, ведет в инстаграме блог о воспитании. Прошла много тренингов личностного роста и уверена: благодаря этому ее жизнь резко улучшилась.Анна познакомилась с будущим мужем, и вот уже 14 лет счастлива в браке. несколько лет назад поняла, что хочет заниматься не только семьей, но и самореализацией. В этом, по ее мнению, помог "Марафон желаний"."Для меня он стал таким "волшебным пинком", — объясняет она. — Через месяц я начала зарабатывать по 400 тысяч в месяц. Но я много занималась саморазвитием. Если просто сидеть на диване и слушать Блиновскую, конечно, ничего не получится".Все бегутПодобных марафонов в интернете много — под любой запрос. Для похудения, чтобы разбогатеть, найти "мужчину мечты", пробудить в себе женскую энергию.Так, например, блогер-миллионник Надин Серовски делает "крупнейший женский марафон в СНГ" под названием "Я выбираю себя". В профиле говорится, что это — "инструменты, которые изменили 11 235 жизней". К слову, курс без обратной связи стоит около двух тысяч рублей. С куратором — около четырех тысяч рублей. А с самой Надин — около 20 тысяч.Обещают, что спустя 14 дней участница обретет уверенность в себе, раскроет "женскую силу", станет "привлекательной, ресурсной, изобильной и сексуальной".У тренинга тот же принцип продвижения, что и у марафона Блиновской: в Сети — только положительные отзывы. Девушки пишут, что стали "лучшей версией себя", "изменили свои вибрации", "научились подмигивать мужчинам" и тому подобное.Популярны и детокс-марафоны, где участнику обещают быстрое похудение и очищение организма, если несколько дней выполнять задания и пить только определенные соки или смузи. Напитки клиенты готовят по рецептам или получают их от организаторов. При этом далеко не всегда у авторов таких программ есть медицинское образование. Учитывают ли при продаже марафона индивидуальные особенности организма или заболевания — большой вопрос.Это только развлечениеАлена Голзицкая, научный сотрудник Психологического института РАО и специалист сервиса по подбору психологов Alter, отмечает: такие тренинги сильно отличаются от консультаций профессиональных психологов."Серьезные проблемы никакой марафон не решит, — считает Голзицкая. — Обратное утверждают люди, лишь отдаленно знакомые с психологическим консультированием. Кроме того, там нет ни эмпатии специалиста, ни индивидуального подхода, ни определенных профессиональных техник".Она подчеркивает, что марафон — развлечение для тех, у кого и так все хорошо. Но если туда попадет психически нездоровый человек, который сам об этом не знает, возможны серьезные последствия."Например, придет клиент с депрессивным расстройством, и его желания потом не сбудутся. Тогда он может начать заниматься самобичеванием вплоть до попыток суицида. Не вышло же. Будет думать, что он бестолковый и никчемный"."Она сделала гениальный ход"Специалисты по PR отмечают, что в марафонах используют очень грамотную коммуникационную стратегию, ориентированную на конкретную аудиторию — женщин, которые много времени проводят в инстаграме.Кроме того, Блиновская так популярна, потому что для многих российских женщин она — пример для подражания: и "счастливая жена", и "многодетная мама", и "успешная бизнес-леди".Эксперты называют таких блогеров инфоцыганами, адаптирующими для широкой публики все, что можно найти в научно-популярной литературе. У них нет уникального продукта, зато есть умение говорить просто о сложном, а главное — продвигать контент в социальных сетях.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, интернет, блогер, соцсети, whatsapp inc., инстаграм, коуч, желания