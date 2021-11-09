https://ria.ru/20211109/oferta-1758309106.html

Нельзя отказаться: что такое оферта и чем отличается от договора

Что такое оферта: счет, условия, виды и заключение

Нельзя отказаться: что такое оферта и чем отличается от договора

Перед составлением какого-либо договора нужно предложить сотрудничество, в этот момент и возникает оферта. Что это такое, какие существуют условия для акцепта,... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T20:39

2021-11-09T20:39

2021-11-09T20:39

экономика

россия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Перед составлением какого-либо договора нужно предложить сотрудничество, в этот момент и возникает оферта. Что это такое, какие существуют условия для акцепта, как понять выражение “публичная оферта” или “счет оферты” и др. - в материале РИА Новости.ОфертаОферта - это предложение определенных условий для начала рабочих взаимоотношений между потенциальными контрагентами. Оферты создаются повсюду: репетитор изъявляет готовность оказать образовательные услуги ученику (его родителям), продавец в магазине предлагает купить у него некое изделие, торговая компания - приобрести у нее партию товара и т.д. Отношения сторон при этом регулируются Гражданским кодексом РФ.Такое деловое предложение не обязательно должно быть представлено в форме документа: это и ценник на витрине, и надпись на меловой доске перед входом в кофейню или устное сообщение по радио.ВидыОферта может быть двух видов, в зависимости от количества адресатов (лиц, кому предлагают заключить договор):Существенные условияПредложение будет называться “офертой” только при наличии существенных условий для договора. Согласно статье 432 ГК РФ к таковым относятся:Остальные дополнительные условия может предложить адресат оферты. Например, особые требования к качеству товара или услуги, способ оплаты, условия доставки, обмена или возврата и выражения акцепта (согласия на предложение от адресата).Из чего состоитОферта может составляться как в устной, так и в письменной форме. Однако в любом случае рекомендуется потом фиксировать важные условия сделки на бумаге.По своей структуре такое официальное предложение похоже на договор, так как в нем обязательно присутствуют определенные части.Во-первых, это понятное название, то есть четкий заголовок, в котором указывается предмет соглашения и то, что сам документ является офертой.Во-вторых, в предложении сделки пишутся сведения о продавце: его ФИО, контактные данные, реквизиты для оплаты. В случае, если оферту направляет юридическое лицо, также указывается наименование, специализация, направление деятельности организации, должность представителя интересов компании и необходимая информация о нем.В-третьих, в документе прописываются сведения и о клиенте, то есть о том, кто может воспользоваться офертой (физлица, индивидуальные предприниматели, компании).В-четвертых, главной частью предложения считается его содержание, в котором должна быть описана основная суть сделки: что становится услугой/товаром с полной характеристикой и на каких условиях можно это получить.В-пятых, в оферте стоит указать срок ее действительности, особенно, если это временное предложение (акция, распродажа, скидки и т.д.).Отличие от договораМежду офертой и договором есть несколько важных отличий, несмотря на то, что понятия схожи между собой и оформляются примерно одинаково.Прежде всего, оферта - это лишь предвестник соглашения. То есть сам договор - результат созданного заранее и принятого предложения.К тому же оферта отражает позицию только одного участника, в то время как договор — взаимные права и обязанности двух или нескольких сторон, то есть уже указывается зона ответственности каждого.Что такое акцептКак только продавец составляет оферту, он подразумевает, что покупатель примет его предложение, то есть ожидает акцепта. Получается, что акцепт - это абсолютное согласие адресата на совершение сделки. Без этой важной части никакое сотрудничество не возникнет.Если согласие не абсолютное, клиент может начать переговоры и сделать ответное предложение, чтобы обе стороны получили выгоду от сделки.Условия совершения акцепта указываются в самой оферте: это можно сделать как подписью в документе, так и с помощью определенных действий (перечислить плату за товар).Как составить офертуДля того, чтобы правильно составить оферту, нужно включить в нее все существенные условия, а также сделать так, чтобы предложение соответствовало точной структуре, где будут указаны все важные части для заключения сделки (сведения о продавце и покупателе, суть предложения, предмет договора с подробным описанием, процесс совершения акцепта, срок действительности).К тому же, можно добавить условия изменения или отмены оферты, если такой исход предполагается создателем предложения, и порядок использования персональных данных (в случае их запроса).Также составители оферты для адресатов прописывают понятия, которые будут встречаться в официальном документе.Желательно оформлять такого рода деловое предложение в письменной форме с максимально понятным для потенциального покупателя языком, по виду напоминающее краткий или полноценный договор с четким указанием предмета соглашения.Образец оферты“Единых образцов оферты не существует, так как в каждом конкретном случае она составляется индивидуально. Для того, чтобы в дальнейшем избежать спорных ситуаций, лучше привлечь к составлению оферты профессионального юриста”, - прокомментировала Ольга Киселева.Однако есть некие образцы, в которых соблюдена четкая структура и прописаны все необходимые пункты. Например, такой.Как изменить или отменить офертуИзменить или отменить публичную оферту возможно лишь до момента ее принятия. После акцепта клиент имеет право требовать предложенное (даже если условия поменялись).При этом видоизменения в оферте должны появиться сразу везде: на официальном сайте, в рекламных объявлениях, на витринах или в онлайн-каталоге. Если предложение публичное, продавец может изменить его только для всех и сразу, то есть переформировать ценники, снять баннер или убрать товар на склад.Непубличную, простую оферту можно отозвать, как до, так и после того, как ее получил адресат. К примеру, арендодатель после показа квартиры потенциальному жильцу просто передумал ее сдавать.Если обе стороны соглашения проговаривали возможность расторжения договора после наступления акцепта, то сделку разрывают по общим правилам, указанным в оферте.Счет офертыСчет оферты - это конкретное предложение заплатить за услугу или изделие. Он может быть опубликован на интернет-сайтах в виде специальных прайс-листов или выставлен на полках магазина в качестве ценников.При этом стороны могут обойтись и без подписания отдельного договора о стоимости услуг, подразумевая существование единого публичного предложения для всех покупателей. Например, в автосалоне клиенту не обязательно проходить все объекты, выставленные на продажу, и самостоятельно искать актуальные цены, он может попросить предоставить такую информацию продавца и, в случае, если покупателя все устраивает, забрать понравившуюся машину.

https://radiosputnik.ria.ru/20211029/piramida-1756894846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, россия