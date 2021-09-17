https://ria.ru/20210917/shoygu-1750503494.html
У Сергея Шойгу родилась внучка
У Сергея Шойгу родилась внучка - РИА Новости, 17.09.2021
У Сергея Шойгу родилась внучка
Дочь главы Минобороны Ксения Шойгу и спортивный блогер Алексей Столяров стали родителями. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:41
2021-09-17T12:41
2021-09-17T12:42
общество
сергей шойгу
ксения шойгу
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Дочь главы Минобороны Ксения Шойгу и спортивный блогер Алексей Столяров стали родителями.Шойгу опубликовала фото с супругом из родильной палаты. У Ксении Шойгу это первый ребенок. Первые два внука министра обороны — от старшей дочери Юлии.
https://rsport.ria.ru/20210407/shoygu-1727155447.html
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общество, сергей шойгу, ксения шойгу
12:41 17.09.2021 (обновлено: 12:42 17.09.2021)
У Сергея Шойгу родилась внучка
Министр обороны Сергей Шойгу в третий раз стал дедушкой