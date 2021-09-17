https://ria.ru/20210917/razvitie-1750607850.html

Путин поручил утвердить программу развития Мордовии до 2026 года

Путин поручил утвердить программу развития Мордовии до 2026 года - РИА Новости, 17.09.2021

Путин поручил утвердить программу развития Мордовии до 2026 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря утвердить программу развития Мордовии на 2022–2026 годы с финансированием не менее 1... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T19:56

2021-09-17T19:56

2021-09-17T20:25

россия

экономика

владимир путин

михаил мишустин

республика мордовия

артем здунов

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря утвердить программу развития Мордовии на 2022–2026 годы с финансированием не менее 1 миллиарда рублей в год, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Республики Мордовия: утвердить программу социально-экономического развития Республики Мордовия на период 2022–2026 годов и обеспечить финансирование ее мероприятий за счет средств федерального бюджета в объеме не менее 1 миллиарда рублей ежегодно. Срок - 1 декабря 2021 года", - говорится в перечне.Кроме того, кабмину поручено для создания туристско-агропромышленного кластера "проработать вопрос оказания дополнительной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям органической продукции, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Мордовия, включая меры по содействию продвижения указанной продукции на рынки сбыта, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области". Необходимо также представить предложения по развитию сельского туризма на территории Мордовии.До 1 марта 2022 года правительство должно при участии органов исполнительной власти Нижегородской области разработать и реализовать комплекс мер, обеспечивающих включение Темниковского района Мордовии в ключевые маршруты паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево - Саров" Нижегородской области, обратив внимание на приведение в нормативное состояние дорожной сети на основных туристических маршрутах этого кластера и организацию автомобильного движения по маршруту "Санаксарь - Старый Город - Вещерка - Нарышкино - Сатис - Дивеево", соединяющего Темниковский район Мордовии с этим кластером.Наконец, кабмину необходимо при участии органов исполнительной власти Нижегородской области представить предложения по соединению скоростной автомобильной дороги Москва - Нижний Новгород - Казань с формируемой городской агломерацией, включающей Саранск и Рузаевку, проработав в том числе вопрос повышения категории автомобильной дороги Р-158 на участке Арзамас - Саранск. Доклад должен быть предоставлен до 1 декабря. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и врио главы Мордовии Артем Здунов.

https://ria.ru/20210906/gosdolg-1748933113.html

https://ria.ru/20210914/er-1750052546.html

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россия, экономика, владимир путин, михаил мишустин, республика мордовия, артем здунов