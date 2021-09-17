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Путин поручил утвердить программу развития Мордовии до 2026 года
Путин поручил утвердить программу развития Мордовии до 2026 года - РИА Новости, 17.09.2021
Путин поручил утвердить программу развития Мордовии до 2026 года
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря утвердить программу развития Мордовии на 2022–2026 годы с финансированием не менее 1... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T19:56
2021-09-17T20:25
россия
экономика
владимир путин
михаил мишустин
республика мордовия
артем здунов
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря утвердить программу развития Мордовии на 2022–2026 годы с финансированием не менее 1 миллиарда рублей в год, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Республики Мордовия: утвердить программу социально-экономического развития Республики Мордовия на период 2022–2026 годов и обеспечить финансирование ее мероприятий за счет средств федерального бюджета в объеме не менее 1 миллиарда рублей ежегодно. Срок - 1 декабря 2021 года", - говорится в перечне.Кроме того, кабмину поручено для создания туристско-агропромышленного кластера "проработать вопрос оказания дополнительной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям органической продукции, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Мордовия, включая меры по содействию продвижения указанной продукции на рынки сбыта, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области". Необходимо также представить предложения по развитию сельского туризма на территории Мордовии.До 1 марта 2022 года правительство должно при участии органов исполнительной власти Нижегородской области разработать и реализовать комплекс мер, обеспечивающих включение Темниковского района Мордовии в ключевые маршруты паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево - Саров" Нижегородской области, обратив внимание на приведение в нормативное состояние дорожной сети на основных туристических маршрутах этого кластера и организацию автомобильного движения по маршруту "Санаксарь - Старый Город - Вещерка - Нарышкино - Сатис - Дивеево", соединяющего Темниковский район Мордовии с этим кластером.Наконец, кабмину необходимо при участии органов исполнительной власти Нижегородской области представить предложения по соединению скоростной автомобильной дороги Москва - Нижний Новгород - Казань с формируемой городской агломерацией, включающей Саранск и Рузаевку, проработав в том числе вопрос повышения категории автомобильной дороги Р-158 на участке Арзамас - Саранск. Доклад должен быть предоставлен до 1 декабря. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и врио главы Мордовии Артем Здунов.
https://ria.ru/20210906/gosdolg-1748933113.html
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россия, экономика, владимир путин, михаил мишустин, республика мордовия, артем здунов
19:56 17.09.2021 (обновлено: 20:25 17.09.2021)
 
Путин поручил утвердить программу развития Мордовии до 2026 года

Путин поручил правительству до 1 декабря утвердить программу развития Мордовии на пять лет

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря утвердить программу развития Мордовии на 2022–2026 годы с финансированием не менее 1 миллиарда рублей в год, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Республики Мордовия: утвердить программу социально-экономического развития Республики Мордовия на период 2022–2026 годов и обеспечить финансирование ее мероприятий за счет средств федерального бюджета в объеме не менее 1 миллиарда рублей ежегодно. Срок - 1 декабря 2021 года", - говорится в перечне.
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Кроме того, кабмину поручено для создания туристско-агропромышленного кластера "проработать вопрос оказания дополнительной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям органической продукции, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Мордовия, включая меры по содействию продвижения указанной продукции на рынки сбыта, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области". Необходимо также представить предложения по развитию сельского туризма на территории Мордовии.
До 1 марта 2022 года правительство должно при участии органов исполнительной власти Нижегородской области разработать и реализовать комплекс мер, обеспечивающих включение Темниковского района Мордовии в ключевые маршруты паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево - Саров" Нижегородской области, обратив внимание на приведение в нормативное состояние дорожной сети на основных туристических маршрутах этого кластера и организацию автомобильного движения по маршруту "Санаксарь - Старый Город - Вещерка - Нарышкино - Сатис - Дивеево", соединяющего Темниковский район Мордовии с этим кластером.
Наконец, кабмину необходимо при участии органов исполнительной власти Нижегородской области представить предложения по соединению скоростной автомобильной дороги Москва - Нижний Новгород - Казань с формируемой городской агломерацией, включающей Саранск и Рузаевку, проработав в том числе вопрос повышения категории автомобильной дороги Р-158 на участке Арзамас - Саранск. Доклад должен быть предоставлен до 1 декабря. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и врио главы Мордовии Артем Здунов.
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