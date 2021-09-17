Главы государств ШОС подписали Душанбинскую декларацию
Главы государств ШОС подписали Душанбинскую декларацию и еще 30 документов
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Главы государств Шанхайской организации сотрудничества по итогам саммита подписали Душанбинскую декларацию 20-летия ШОС и еще 30 документов, в том числе о начале процедуры вступления Ирана в организацию, передает корреспондент РИА Новости.
"Прошу начать церемонию подписания Душанбинской декларации и других документов саммита", - сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон, после чего лидеры ШОС приступили к этому.
На подписание был представлен пакет из 30 документов - Душанбинская декларация 20-летия ШОС, об утверждении программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы, об утверждении рабочего плана по реализации пунктов программы по выполнению антинаркотической стратегии на 2018-2023 годы, об утверждении планов взаимодействия по вопросам обеспечения информационной безопасности на 2022-2023 годы и другие, в том числе о начале процедуры приема Ирана в члены ШОС и предоставлении статуса партнера по диалогу ШОС Катару, Египту и Саудовской Аравии.
После завершения саммита впервые прозвучал гимн Шанхайской организации сотрудничества.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.