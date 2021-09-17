https://ria.ru/20210917/poezdka-1750442507.html

Юрий Трутнев проголосовал на выборах

Юрий Трутнев проголосовал на выборах - РИА Новости, 17.09.2021

Юрий Трутнев проголосовал на выборах

Вице-премьер правительства РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев проголосовал на выборах в Государственную Думу во время рабочей поездки в... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T05:38

2021-09-17T05:38

2021-09-17T09:54

выборы в государственную думу

политика

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юрий трутнев

госдума рф

дальний восток

россия

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ЧИТА, 17 сен - РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев проголосовал на выборах в Государственную Думу во время рабочей поездки в Читу.Вице-премьер воспользовался возможностью проголосовать по месту своего нахождения."Мне кажется, я должен голосовать на Дальнем Востоке, потому что это моя ответственность, моя работа. Я здесь бываю много, во всех регионах, и это действительно очень важно", - сказал Трутнев Трутнев журналистам.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Приморье начались выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, депутатов краевого законодательного собрания и ряд выборов местного уровня. По данным на июль 2021 года, в Приморье зарегистрировано 1 433 850 избирателей.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750437103.html

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Вице-премьер Юрий Трутнев проголосовал на участке в Чите Вице-премьер Юрий Трутнев проголосовал на участке в Чите 2021-09-17T05:38 true PT0M20S

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политика, чита, юрий трутнев, госдума рф, дальний восток, россия