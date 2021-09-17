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"Просто бизнес": в США высмеяли Францию из-за срыва контракта по подлодкам
"Просто бизнес": в США высмеяли Францию из-за срыва контракта по подлодкам - РИА Новости, 17.09.2021
"Просто бизнес": в США высмеяли Францию из-за срыва контракта по подлодкам
Читатели сайта телеканала Fox News прокомментировали отказ Австралии от приобретения французских подводных неатомных подлодок. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:32
2021-09-17T10:48
в мире
сша
иран
австралия
франция
джо байден
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нато
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Читатели сайта телеканала Fox News прокомментировали отказ Австралии от приобретения французских подводных неатомных подлодок.Многие из них уверены, что обвинения в адрес Вашингтона в сложившейся ситуации беспочвенны, и уличили Париж в двойных стандартах."Прости, Макрон, это бизнес. Для субсидируемого государством Airbus было совершенно нормально красть контракты у Boeing, но теперь вы плачете из-за конкуренции в области подлодок", — написал пользователь с ником db3."Возможно, австралийцам не нужны были подлодки, которые автоматически сдались бы при виде врага", — сыронизировал RightofYou."Двойные стандарты Франции просто смешны. Они часть НАТО, но при этом продают ядерные технологии Ирану, ставя под угрозу безопасность США и себя самих. У меня нет к ним никакого сочувствия", — выразил мнение 2daysreality."Извините, Франция. Австралия хочет, чтобы подводные лодки могли нырять и всплывать обратно на поверхность. Второй пункт весьма важен", — пошутил foulball."И ты, Брут?" Вполне уместное выражение, учитывая, что Франция поддерживала Байдена во время президентских выборов", — отметил jsmitty77."Решение приняла Австралия, поэтому Франция обвиняет США. Предсказуемо", — подытожили читатели.На днях стало известно, что Австралия решила разорвать контракт с французской Naval Group, который подразумевал реализацию проекта по разработке и строительству подводных лодок. Канберра сделала выбор в пользу сотрудничества с Вашингтоном и Лондоном. Власти объяснили это "ускорением изменений в региональной безопасности".Премьер Австралии Скотт Моррисон совместно с британским коллегой Борисом Джонсоном и президентом США Джо Байденом объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере безопасности. Оснащение австралийского флота атомными субмаринами стало их первой совместной инициативой.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, в свою очередь, назвал разрыв соглашения "ударом в спину" и обвинил Австралию в подрыве доверия. Позже газета The New York Times сообщила, что Париж отменил совместное с США празднование юбилея морской битвы в знак протеста из-за потери многомиллиардного контракта.
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в мире, сша, иран, австралия, франция, джо байден, мид франции‎, нато, борис джонсон, скотт моррисон, airbus, aukus
10:32 17.09.2021 (обновлено: 10:48 17.09.2021)
 
"Просто бизнес": в США высмеяли Францию из-за срыва контракта по подлодкам

Американцы высмеяли Францию из-за срыва контракта на поставку подлодок Австралии

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Читатели сайта телеканала Fox News прокомментировали отказ Австралии от приобретения французских подводных неатомных подлодок.
Многие из них уверены, что обвинения в адрес Вашингтона в сложившейся ситуации беспочвенны, и уличили Париж в двойных стандартах.
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"Прости, Макрон, это бизнес. Для субсидируемого государством Airbus было совершенно нормально красть контракты у Boeing, но теперь вы плачете из-за конкуренции в области подлодок", — написал пользователь с ником db3.
"Возможно, австралийцам не нужны были подлодки, которые автоматически сдались бы при виде врага", — сыронизировал RightofYou.
"Двойные стандарты Франции просто смешны. Они часть НАТО, но при этом продают ядерные технологии Ирану, ставя под угрозу безопасность США и себя самих. У меня нет к ним никакого сочувствия", — выразил мнение 2daysreality.
"Извините, Франция. Австралия хочет, чтобы подводные лодки могли нырять и всплывать обратно на поверхность. Второй пункт весьма важен", — пошутил foulball.
"И ты, Брут?" Вполне уместное выражение, учитывая, что Франция поддерживала Байдена во время президентских выборов", — отметил jsmitty77.
"Решение приняла Австралия, поэтому Франция обвиняет США. Предсказуемо", — подытожили читатели.
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На днях стало известно, что Австралия решила разорвать контракт с французской Naval Group, который подразумевал реализацию проекта по разработке и строительству подводных лодок. Канберра сделала выбор в пользу сотрудничества с Вашингтоном и Лондоном. Власти объяснили это "ускорением изменений в региональной безопасности".
Премьер Австралии Скотт Моррисон совместно с британским коллегой Борисом Джонсоном и президентом США Джо Байденом объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере безопасности. Оснащение австралийского флота атомными субмаринами стало их первой совместной инициативой.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, в свою очередь, назвал разрыв соглашения "ударом в спину" и обвинил Австралию в подрыве доверия. Позже газета The New York Times сообщила, что Париж отменил совместное с США празднование юбилея морской битвы в знак протеста из-за потери многомиллиардного контракта.
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В миреСШАИранАвстралияФранцияДжо БайденМИД Франции‎НАТОБорис ДжонсонСкотт МоррисонAirbusAUKUS
 
 
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