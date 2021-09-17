https://ria.ru/20210917/podlodki-1750470203.html

"Просто бизнес": в США высмеяли Францию из-за срыва контракта по подлодкам

"Просто бизнес": в США высмеяли Францию из-за срыва контракта по подлодкам - РИА Новости, 17.09.2021

"Просто бизнес": в США высмеяли Францию из-за срыва контракта по подлодкам

Читатели сайта телеканала Fox News прокомментировали отказ Австралии от приобретения французских подводных неатомных подлодок. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:32

2021-09-17T10:32

2021-09-17T10:48

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Читатели сайта телеканала Fox News прокомментировали отказ Австралии от приобретения французских подводных неатомных подлодок.Многие из них уверены, что обвинения в адрес Вашингтона в сложившейся ситуации беспочвенны, и уличили Париж в двойных стандартах."Прости, Макрон, это бизнес. Для субсидируемого государством Airbus было совершенно нормально красть контракты у Boeing, но теперь вы плачете из-за конкуренции в области подлодок", — написал пользователь с ником db3."Возможно, австралийцам не нужны были подлодки, которые автоматически сдались бы при виде врага", — сыронизировал RightofYou."Двойные стандарты Франции просто смешны. Они часть НАТО, но при этом продают ядерные технологии Ирану, ставя под угрозу безопасность США и себя самих. У меня нет к ним никакого сочувствия", — выразил мнение 2daysreality."Извините, Франция. Австралия хочет, чтобы подводные лодки могли нырять и всплывать обратно на поверхность. Второй пункт весьма важен", — пошутил foulball."И ты, Брут?" Вполне уместное выражение, учитывая, что Франция поддерживала Байдена во время президентских выборов", — отметил jsmitty77."Решение приняла Австралия, поэтому Франция обвиняет США. Предсказуемо", — подытожили читатели.На днях стало известно, что Австралия решила разорвать контракт с французской Naval Group, который подразумевал реализацию проекта по разработке и строительству подводных лодок. Канберра сделала выбор в пользу сотрудничества с Вашингтоном и Лондоном. Власти объяснили это "ускорением изменений в региональной безопасности".Премьер Австралии Скотт Моррисон совместно с британским коллегой Борисом Джонсоном и президентом США Джо Байденом объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере безопасности. Оснащение австралийского флота атомными субмаринами стало их первой совместной инициативой.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, в свою очередь, назвал разрыв соглашения "ударом в спину" и обвинил Австралию в подрыве доверия. Позже газета The New York Times сообщила, что Париж отменил совместное с США празднование юбилея морской битвы в знак протеста из-за потери многомиллиардного контракта.

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сша

иран

австралия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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