10:32 17.09.2021 (обновлено: 10:48 17.09.2021)
"Просто бизнес": в США высмеяли Францию из-за срыва контракта по подлодкам
Американцы высмеяли Францию из-за срыва контракта на поставку подлодок Австралии
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Многие из них уверены, что обвинения в адрес Вашингтона в сложившейся ситуации беспочвенны, и уличили Париж в двойных стандартах.
Вчера, 23:08Псаки оценила уровень партнерства с Францией
"Прости, Макрон, это бизнес. Для субсидируемого государством Airbus было совершенно нормально красть контракты у Boeing, но теперь вы плачете из-за конкуренции в области подлодок", — написал пользователь с ником db3.
"Возможно, австралийцам не нужны были подлодки, которые автоматически сдались бы при виде врага", — сыронизировал RightofYou.
"Извините, Франция. Австралия хочет, чтобы подводные лодки могли нырять и всплывать обратно на поверхность. Второй пункт весьма важен", — пошутил foulball.
"И ты, Брут?" Вполне уместное выражение, учитывая, что Франция поддерживала Байдена во время президентских выборов", — отметил jsmitty77.
"Решение приняла Австралия, поэтому Франция обвиняет США. Предсказуемо", — подытожили читатели.
На днях стало известно, что Австралия решила разорвать контракт с французской Naval Group, который подразумевал реализацию проекта по разработке и строительству подводных лодок. Канберра сделала выбор в пользу сотрудничества с Вашингтоном и Лондоном. Власти объяснили это "ускорением изменений в региональной безопасности".
Премьер Австралии Скотт Моррисон совместно с британским коллегой Борисом Джонсоном и президентом США Джо Байденом объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере безопасности. Оснащение австралийского флота атомными субмаринами стало их первой совместной инициативой.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, в свою очередь, назвал разрыв соглашения "ударом в спину" и обвинил Австралию в подрыве доверия. Позже газета The New York Times сообщила, что Париж отменил совместное с США празднование юбилея морской битвы в знак протеста из-за потери многомиллиардного контракта.