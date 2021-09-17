https://ria.ru/20210917/peterburg-1750516347.html
В горизбиркоме Петербурга рассказали о ходе выборов в Госдуму
В горизбиркоме Петербурга рассказали о ходе выборов в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
В горизбиркоме Петербурга рассказали о ходе выборов в Госдуму
Все 1 940 избирательных участков в Петербурге открылись и работают в основном без замечаний, сообщила журналистам председатель горизбиркома Наталья Чечина. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:17
2021-09-17T13:17
2021-09-17T13:17
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политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Все 1 940 избирательных участков в Петербурге открылись и работают в основном без замечаний, сообщила журналистам председатель горизбиркома Наталья Чечина."Все постоянно действующие избирательные участки открылись и работают, в основном, без замечаний. На 8 часов утра все 1 940 избирательных участков были открыты", - сказала она.По словам Чечиной, в местах временного пребывания избирателей действуют 109 участков, из них 44 - в медицинских стационарах, в том числе 11 участков созданы в красных зонах, где работают медицинские работники. Также образовано семь участков на полярных станциях, 52 - на судах, находящихся в плавании. На четырех участках на судах уже досрочно проголосовали 612 избирателей, шесть участков работает в иных местах временного пребывания.Чечина сообщила, что 95% избирательных участков оборудованы видеонаблюдением, за исключением тех, где голосуют военнослужащие.Избирательная комиссия изготовила 15 986 800 бюллетеней, которые находятся в участковых избирательных комиссиях под охраной. На участках приняты антиковидные меры, предусмотрены отдельные комнаты для изолирования граждан с повышенной температурой.Также Чечина сообщила, что в Петербург прибыла международная делегация, члены которой проверят работу комиссий на выборах."К нам прибыла международная делегация, в состав которой входят представители Франции, Греции, Узбекистана. Мы сегодня их принимали в 10 часов, обменивались мнениями и сейчас они поехали по районам Петербурга посещать территориальные избирательные комиссии, участковые с тем, чтобы посмотреть, как организовано и проводится голосование на участках. Пока никаких вопросов, замечаний не было", - сказала Чечина. Она добавила, что на выборах в Петербурге также работает делегация ЦИК, которая проверяет организацию работы на участках.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Петербурге в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания города.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, санкт-петербург, госдума рф
В горизбиркоме Петербурга рассказали о ходе выборов в Госдуму
Председатель горизбиркома Петербурга Чечина: избирательные участки работают штатно
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости.
Все 1 940 избирательных участков в Петербурге
открылись и работают в основном без замечаний, сообщила журналистам председатель горизбиркома Наталья Чечина.
"Все постоянно действующие избирательные участки открылись и работают, в основном, без замечаний. На 8 часов утра все 1 940 избирательных участков были открыты", - сказала она.
По словам Чечиной, в местах временного пребывания избирателей действуют 109 участков, из них 44 - в медицинских стационарах, в том числе 11 участков созданы в красных зонах, где работают медицинские работники. Также образовано семь участков на полярных станциях, 52 - на судах, находящихся в плавании. На четырех участках на судах уже досрочно проголосовали 612 избирателей, шесть участков работает в иных местах временного пребывания.
Чечина сообщила, что 95% избирательных участков оборудованы видеонаблюдением, за исключением тех, где голосуют военнослужащие.
Избирательная комиссия изготовила 15 986 800 бюллетеней, которые находятся в участковых избирательных комиссиях под охраной. На участках приняты антиковидные меры, предусмотрены отдельные комнаты для изолирования граждан с повышенной температурой.
Также Чечина сообщила, что в Петербург прибыла международная делегация, члены которой проверят работу комиссий на выборах.
"К нам прибыла международная делегация, в состав которой входят представители Франции
, Греции
, Узбекистана
. Мы сегодня их принимали в 10 часов, обменивались мнениями и сейчас они поехали по районам Петербурга посещать территориальные избирательные комиссии, участковые с тем, чтобы посмотреть, как организовано и проводится голосование на участках. Пока никаких вопросов, замечаний не было", - сказала Чечина. Она добавила, что на выборах в Петербурге также работает делегация ЦИК, которая проверяет организацию работы на участках.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Петербурге в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания города.
Госдума
избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ
, "Зеленые", ЛДПР
, "Новые люди", "Единая Россия
", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко
", Партия роста
, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России
", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.