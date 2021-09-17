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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210917/meladze-1750545146.html
Валерий Меладзе рассказал о самом дорогом подарке Альбине Джанабаевой
Валерий Меладзе рассказал о самом дорогом подарке Альбине Джанабаевой - РИА Новости, 17.09.2021
Валерий Меладзе рассказал о самом дорогом подарке Альбине Джанабаевой
Певец Валерий Меладзе рассказал на YouTube-канале "Люкс ФМ" о самом дорогом подарке жене Альбине Джанабаевой. Им оказались сережки. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:19
2021-09-17T15:19
шоубиз
любовь
дети
валерий меладзе
знаменитости
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе рассказал на YouTube-канале "Люкс ФМ" о самом дорогом подарке жене Альбине Джанабаевой. Им оказались сережки.Валерий добавил, что самая плохая черта его характера – неумение говорить нет. Из-за этого он теряет очень много времени на выполнение обещаний, а время, по словам композитора, – самый невосполнимый ресурс.Также артист отметил, что его самый большой гонорар за выступление не превышал 500 тысяч долларов.Дочь Агата стала третьим ребенком в браке Валерия с Альбиной. В феврале 2004 у артистов родился сын Константин, в июле 2014 – сын Лука.
https://ria.ru/20210701/dzhanabaeva-1739392769.html
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любовь, дети, валерий меладзе, знаменитости
15:19 17.09.2021
 

Валерий Меладзе рассказал о самом дорогом подарке Альбине Джанабаевой

© Люкс ФМ/YouTubeВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ: ссоры с братом, пьяные выходки, младшая дочь | 29 вопросов от ЛЮКС ФМ. Кадр видео
ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ: ссоры с братом, пьяные выходки, младшая дочь | 29 вопросов от ЛЮКС ФМ. Кадр видео
© Люкс ФМ/YouTube
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе рассказал на YouTube-канале "Люкс ФМ" о самом дорогом подарке жене Альбине Джанабаевой. Им оказались сережки.

"То, что она мне дарила, – это дети. А я… сейчас вот на рождение доченьки нашей Агаты я ей подарил весьма приличные сережки", – признался певец.

Валерий добавил, что самая плохая черта его характера – неумение говорить нет. Из-за этого он теряет очень много времени на выполнение обещаний, а время, по словам композитора, – самый невосполнимый ресурс.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВручение премии GQ Super Women
Вручение премии GQ Super Women - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вручение премии GQ Super Women
Также артист отметил, что его самый большой гонорар за выступление не превышал 500 тысяч долларов.

"Ну ладно вам! Я что, Стинг или Мадонна какая-нибудь?", – воскликнул Меладзе.

Дочь Агата стала третьим ребенком в браке Валерия с Альбиной. В феврале 2004 у артистов родился сын Константин, в июле 2014 – сын Лука.
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 13:15Шоубиз
Были трудности: Джанабаева вспомнила о кризисах в отношениях с Меладзе
 
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