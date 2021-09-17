https://ria.ru/20210917/meladze-1750545146.html

Валерий Меладзе рассказал о самом дорогом подарке Альбине Джанабаевой

Валерий Меладзе рассказал о самом дорогом подарке Альбине Джанабаевой - РИА Новости, 17.09.2021

Валерий Меладзе рассказал о самом дорогом подарке Альбине Джанабаевой

Певец Валерий Меладзе рассказал на YouTube-канале "Люкс ФМ" о самом дорогом подарке жене Альбине Джанабаевой. Им оказались сережки. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T15:19

2021-09-17T15:19

2021-09-17T15:19

шоубиз

любовь

дети

валерий меладзе

знаменитости

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе рассказал на YouTube-канале "Люкс ФМ" о самом дорогом подарке жене Альбине Джанабаевой. Им оказались сережки.Валерий добавил, что самая плохая черта его характера – неумение говорить нет. Из-за этого он теряет очень много времени на выполнение обещаний, а время, по словам композитора, – самый невосполнимый ресурс.Также артист отметил, что его самый большой гонорар за выступление не превышал 500 тысяч долларов.Дочь Агата стала третьим ребенком в браке Валерия с Альбиной. В феврале 2004 у артистов родился сын Константин, в июле 2014 – сын Лука.

https://ria.ru/20210701/dzhanabaeva-1739392769.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь, дети, валерий меладзе, знаменитости