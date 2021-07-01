https://ria.ru/20210701/dzhanabaeva-1739392769.html

Были трудности: Джанабаева вспомнила о кризисах в отношениях с Меладзе

Были трудности: Джанабаева вспомнила о кризисах в отношениях с Меладзе - РИА Новости, 01.07.2021

Были трудности: Джанабаева вспомнила о кризисах в отношениях с Меладзе

Альбина Джанабаева раскрыла, что по ее мнению значит любовь, и призналась: ее отношения с Валерием Меладзе не всегда были простыми. Об этом она рассказала в... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T13:15

2021-07-01T13:15

2021-07-01T13:15

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Альбина Джанабаева раскрыла, что по ее мнению значит любовь, и призналась: ее отношения с Валерием Меладзе не всегда были простыми. Об этом она рассказала в интервью для "Каравана историй". Она уверена, что любовь должна быть "легкой, как дыхание", а работать нужно только над собой. Было время, вспоминает Альбина, когда она "хотела доказательств" чувств. И Валерий совершал романтичные поступки ради нее. Например, однажды он усыпал лепестками роз ступени в их доме. Однако теперь она понимает, что любовь проявляется в заботе и доверии.Тем не менее Джанабаева не стала умалчивать о том, что она и ее супруг "проходили кризисы"."Мы пережили массу травмирующих моментов еще до того, как среднестатистическая супружеская пара подходит к первому испытанию. Трудности, конечно, были, но в итоге нам хватило мудрости их преодолеть", — отметила исполнительница. Джанабаева понимает, что у каждого могут возникнуть сомнения по поводу отношений с партнером. В этом случае, советует Альбина, нужно попытаться искренне ответить себе на вопрос "нужен ли вам этот человек". "Если не пропало взаимопонимание, заново сплотиться возможно!" — считает певица.Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе узаконили свои отношения в 2014 году. У них трое детей. В феврале 2004 у артистов родился сын Константин, в июле 2014 — сын Лука. Их дочь Агата появилась на свет в апреле 2021 года. На днях певица поделилась фото с малышкой на руках.

https://ria.ru/20210421/dzhanabaeva-1729229924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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знаменитости, звезды, валерий меладзе