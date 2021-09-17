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Баку подаст в Международный суд иск против Еревана
Баку подаст в Международный суд иск против Еревана - РИА Новости, 17.09.2021
Баку подаст в Международный суд иск против Еревана
Азербайджан подаст в Международный суд иск против Армении за систематические нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации,... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T08:21
2021-09-17T08:21
в мире
армения
азербайджан
москва
нагорно-карабахская республика
международный уголовный суд
мид азербайджана
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БАКУ, 17 сен - РИА Новости. Азербайджан подаст в Международный суд иск против Армении за систематические нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, заявила официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.Ранее Армения подала иск против Азербайджана в Международной уголовный суд, обвинив его в расовой дискриминации."Помимо судебного разбирательства, возбужденного Азербайджаном против Армении в ЕСПЧ в январе этого года, в ближайшие дни Азербайджан обратится в суд с целью привлечь Армению к ответственности за систематические нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD)", - заявила Абдуллаева журналистам.По ее словам, "после подписания трехстороннего заявления Армения продолжала нарушать Конвенцию, препятствуя возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев путем минирования ранее оккупированных территорий и отказываясь предоставить Азербайджану карты заминированных территорий"."Мы обеспечим справедливость в рамках международного права в связи с грубым нарушением положений Конвенции Арменией", - сказала она.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210821/azerbaydzhan-1746663280.html
https://ria.ru/20210729/granitsa-1743510908.html
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в мире, армения, азербайджан, москва, нагорно-карабахская республика, международный уголовный суд, мид азербайджана
08:21 17.09.2021
 
Баку подаст в Международный суд иск против Еревана

Представитель МИД Азербайджана Абдуллаева: Баку подаст иск против Еревана

© РИА Новости / Алексей КуденкоБаку
Баку - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
БАКУ, 17 сен - РИА Новости. Азербайджан подаст в Международный суд иск против Армении за систематические нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, заявила официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
Ранее Армения подала иск против Азербайджана в Международной уголовный суд, обвинив его в расовой дискриминации.
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"Помимо судебного разбирательства, возбужденного Азербайджаном против Армении в ЕСПЧ в январе этого года, в ближайшие дни Азербайджан обратится в суд с целью привлечь Армению к ответственности за систематические нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD)", - заявила Абдуллаева журналистам.
"Хотели бы отметить, что после прекращения незаконной оккупации Арменией части наших территорий были тщательно собраны и задокументированы факты грубых нарушений прав человека в отношении азербайджанцев. Сюда входят случаи насильственного изгнания, жестокого обращения, пыток, убийств азербайджанцев из-за их этнической принадлежности. Более миллиона азербайджанцев были насильно изгнаны из своих домов в результате армянской агрессии. Города Азербайджана полностью стерты с лица земли",- сказала она
По ее словам, "после подписания трехстороннего заявления Армения продолжала нарушать Конвенцию, препятствуя возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев путем минирования ранее оккупированных территорий и отказываясь предоставить Азербайджану карты заминированных территорий".
"Мы обеспечим справедливость в рамках международного права в связи с грубым нарушением положений Конвенции Арменией", - сказала она.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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В миреАрменияАзербайджанМоскваНагорно-Карабахская РеспубликаМеждународный уголовный судМИД Азербайджана
 
 
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