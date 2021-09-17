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Пушков высмеял заявление США о новом военном альянсе
Пушков высмеял заявление США о новом военном альянсе - РИА Новости, 17.09.2021
Пушков высмеял заявление США о новом военном альянсе
Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере прокомментировал заявление официального Вашингтона о том, что военно-политический альянс AUKUS не направлен... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T06:34
2021-09-17T10:40
в мире
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере прокомментировал заявление официального Вашингтона о том, что военно-политический альянс AUKUS не направлен против других государств и прежде всего Китая. Кроме того, парламентарий в интервью "Парламентской газете" отметил, что союз не угрожает России, хотя "все три страны выступают против отношений и сотрудничества" Москвы и Пекина.AUKUS — трехсторонний альянс, образованный Австралией, Великобританией и США. Пакт предусматривает сотрудничество в создании оборонных технологий, в том числе автономных систем вооружений на основе искусственного интеллекта, квантовых технологий и вычислительной техники.В соответствии с договором Канберра впервые получит возможность строительства атомных подводных лодок.В своем совместном заявлении страны подчеркнули, что глубоко привержены сохранению лидерства в области нераспространения ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что в Кремле внимательно изучают информацию об альянсе, чтобы сформировать свою позицию, надо понять цели и задачи объединения, пока информации мало.
https://ria.ru/20210916/unizhenie-1750378584.html
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в мире, сша, австралия, великобритания, алексей пушков, россия, twitter, москва, дмитрий песков, aukus
06:34 17.09.2021 (обновлено: 10:40 17.09.2021)
 
Пушков высмеял заявление США о новом военном альянсе

Сенатор Пушков назвал в шутку новый военный альянс AUKUS форматом доставки плюшевых мишек

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере прокомментировал заявление официального Вашингтона о том, что военно-политический альянс AUKUS не направлен против других государств и прежде всего Китая.

"Ну конечно же! Это вообще формат доставки плюшевых мишек в страны Индийского и Тихого океанов", — пошутил политик.

Кроме того, парламентарий в интервью "Парламентской газете" отметил, что союз не угрожает России, хотя "все три страны выступают против отношений и сотрудничества" Москвы и Пекина.
AUKUS — трехсторонний альянс, образованный Австралией, Великобританией и США. Пакт предусматривает сотрудничество в создании оборонных технологий, в том числе автономных систем вооружений на основе искусственного интеллекта, квантовых технологий и вычислительной техники.
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В своем совместном заявлении страны подчеркнули, что глубоко привержены сохранению лидерства в области нераспространения ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что в Кремле внимательно изучают информацию об альянсе, чтобы сформировать свою позицию, надо понять цели и задачи объединения, пока информации мало.
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