06:34 17.09.2021 (обновлено: 10:40 17.09.2021)
Пушков высмеял заявление США о новом военном альянсе
Сенатор Пушков назвал в шутку новый военный альянс AUKUS форматом доставки плюшевых мишек
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере прокомментировал заявление официального Вашингтона о том, что военно-политический альянс AUKUS не направлен против других государств и прежде всего Китая.
"Ну конечно же! Это вообще формат доставки плюшевых мишек в страны Индийского и Тихого океанов", — пошутил политик.
Кроме того, парламентарий в интервью "Парламентской газете" отметил, что союз не угрожает России, хотя "все три страны выступают против отношений и сотрудничества" Москвы и Пекина.
AUKUS — трехсторонний альянс, образованный Австралией, Великобританией и США. Пакт предусматривает сотрудничество в создании оборонных технологий, в том числе автономных систем вооружений на основе искусственного интеллекта, квантовых технологий и вычислительной техники.
В соответствии с договором Канберра впервые получит возможность строительства атомных подводных лодок.
В своем совместном заявлении страны подчеркнули, что глубоко привержены сохранению лидерства в области нераспространения ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что в Кремле внимательно изучают информацию об альянсе, чтобы сформировать свою позицию, надо понять цели и задачи объединения, пока информации мало.
Вчера, 13:26ЕС не проинформировали о создании альянса AUKUS