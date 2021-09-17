https://ria.ru/20210917/aukus-1750443498.html

Пушков высмеял заявление США о новом военном альянсе

Пушков высмеял заявление США о новом военном альянсе - РИА Новости, 17.09.2021

Пушков высмеял заявление США о новом военном альянсе

Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере прокомментировал заявление официального Вашингтона о том, что военно-политический альянс AUKUS не направлен... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T06:34

2021-09-17T06:34

2021-09-17T10:40

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере прокомментировал заявление официального Вашингтона о том, что военно-политический альянс AUKUS не направлен против других государств и прежде всего Китая. Кроме того, парламентарий в интервью "Парламентской газете" отметил, что союз не угрожает России, хотя "все три страны выступают против отношений и сотрудничества" Москвы и Пекина.AUKUS — трехсторонний альянс, образованный Австралией, Великобританией и США. Пакт предусматривает сотрудничество в создании оборонных технологий, в том числе автономных систем вооружений на основе искусственного интеллекта, квантовых технологий и вычислительной техники.В соответствии с договором Канберра впервые получит возможность строительства атомных подводных лодок.В своем совместном заявлении страны подчеркнули, что глубоко привержены сохранению лидерства в области нераспространения ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что в Кремле внимательно изучают информацию об альянсе, чтобы сформировать свою позицию, надо понять цели и задачи объединения, пока информации мало.

https://ria.ru/20210916/unizhenie-1750378584.html

https://ria.ru/20210916/aukus-1750320062.html

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