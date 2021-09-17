Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210917/apple-1750462843.html
Apple приостановила в России работу сервиса "Частный узел"
Apple приостановила в России работу сервиса "Частный узел" - РИА Новости, 17.09.2021
Apple приостановила в России работу сервиса "Частный узел"
Компания Apple отключила для россиян функцию "Частный узел", которая позволяла пользователю скрыть свой IP-адрес. Предупреждение об этом появилась на "яблочных" РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:00
2021-09-17T10:00
наука
технологии
apple
apple ios
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581159849_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_4cce5c78b42846ff4972a04a34b1fe88.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Компания Apple отключила для россиян функцию "Частный узел", которая позволяла пользователю скрыть свой IP-адрес. Предупреждение об этом появилась на "яблочных" устройствах 16 сентября.Пользователи гаджетов Apple, работающих на предрелизных iOS 15 и macOS 12 Monterey с подключенным iCloud+, заметили, что функция перестала адекватно работать — после 10 минут с момента включения появляется сообщение, что "Частный узел" не поддерживается в этой стране.Функция должна стать более удобным аналогом VPN-сервисов, работая на уровне системы. В Apple подчеркивают, что главной задачей "Частного узла" стала защита от рекламного отслеживания."Частный узел" был представлен Apple в рамках обновления iOS 15 и работала в предрелизной версии, доступной для загрузки. В июне компания предупредила пользователей своих устройств из Китая, Белоруссии, Колумбии, Египта, Казахстана, Саудовской Аравии, ЮАР, Туркменистана, Уганда и Филиппинах, что в этих странах опция работать не будет.
https://ria.ru/20210916/apple-1750372596.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581159849_112:0:2841:2047_1920x0_80_0_0_af33f6df4af57ea3e25478eb7300da39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, apple, apple ios
10:00 17.09.2021
 

Apple приостановила в России работу сервиса "Частный узел"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаставки на экранах новых смартфонов компании Apple в магазине re:Store
Заставки на экранах новых смартфонов компании Apple в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Компания Apple отключила для россиян функцию "Частный узел", которая позволяла пользователю скрыть свой IP-адрес. Предупреждение об этом появилась на "яблочных" устройствах 16 сентября.
Пользователи гаджетов Apple, работающих на предрелизных iOS 15 и macOS 12 Monterey с подключенным iCloud+, заметили, что функция перестала адекватно работать — после 10 минут с момента включения появляется сообщение, что "Частный узел" не поддерживается в этой стране.
Функция должна стать более удобным аналогом VPN-сервисов, работая на уровне системы. В Apple подчеркивают, что главной задачей "Частного узла" стала защита от рекламного отслеживания.
"Частный узел" был представлен Apple в рамках обновления iOS 15 и работала в предрелизной версии, доступной для загрузки. В июне компания предупредила пользователей своих устройств из Китая, Белоруссии, Колумбии, Египта, Казахстана, Саудовской Аравии, ЮАР, Туркменистана, Уганда и Филиппинах, что в этих странах опция работать не будет.
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 17:03Выборы в Государственную думу
В Совфеде отметили готовность Apple оказывать содействие российским властям
 
НаукаТехнологииAppleApple iOS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:46Глава Карелии проголосовал на выборах в Госдуму
13:45США застряли во времени противостояния СССР, заявила Захарова
13:45Зеленский заявил, что Меркель остановила "вторжение России" в 2015 году
13:44Глава Подмосковья заявил о востребованности электронного голосования
13:43Красноярский губернатор проголосовал на выборах депутатов Госдумы
13:41Тульский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:41Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:39Путин выразил опасения, что наркотрафик в Афганистане будет расти
13:39Путин призвал провести работу с США для разморозки средств Афганистана
13:38Глава Бурятии проголосовал на выборах в Госдуму
13:38Глава Марий Эл проголосовал на выборах
13:37В России первую прививку от COVID-19 сделали 47,5 миллиона человек
13:36В Кузбассе явка на выборах составила более 20 процентов
13:36Глава Хакасии проголосовал на выборах в Госдуму
13:35Запад бросил в Афганистане целый арсенал современного оружия, заявил Путин
13:32Глава Якутии проголосовал в первый день выборов в Госдуму
13:31В ЕР заявили о высокой явке избирателей в первый день голосования
13:31Врио губернатора Белгородской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:31Путин призвал выстраивать диалог с Афганистаном по линии расширенной тройки
13:28Губернатор Вологодской области проголосовал на выборах
Лента новостейМолния