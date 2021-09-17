https://ria.ru/20210917/apple-1750462843.html
Apple приостановила в России работу сервиса "Частный узел"
Apple приостановила в России работу сервиса "Частный узел" - РИА Новости, 17.09.2021
Apple приостановила в России работу сервиса "Частный узел"
Компания Apple отключила для россиян функцию "Частный узел", которая позволяла пользователю скрыть свой IP-адрес. Предупреждение об этом появилась на "яблочных" РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:00
2021-09-17T10:00
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Компания Apple отключила для россиян функцию "Частный узел", которая позволяла пользователю скрыть свой IP-адрес. Предупреждение об этом появилась на "яблочных" устройствах 16 сентября.Пользователи гаджетов Apple, работающих на предрелизных iOS 15 и macOS 12 Monterey с подключенным iCloud+, заметили, что функция перестала адекватно работать — после 10 минут с момента включения появляется сообщение, что "Частный узел" не поддерживается в этой стране.Функция должна стать более удобным аналогом VPN-сервисов, работая на уровне системы. В Apple подчеркивают, что главной задачей "Частного узла" стала защита от рекламного отслеживания."Частный узел" был представлен Apple в рамках обновления iOS 15 и работала в предрелизной версии, доступной для загрузки. В июне компания предупредила пользователей своих устройств из Китая, Белоруссии, Колумбии, Египта, Казахстана, Саудовской Аравии, ЮАР, Туркменистана, Уганда и Филиппинах, что в этих странах опция работать не будет.
https://ria.ru/20210916/apple-1750372596.html
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