https://ria.ru/20210917/afganistan-1750479333.html

ШОС должна помочь Афганистану достичь стабильности, заявил Си Цзиньпин

ШОС должна помочь Афганистану достичь стабильности, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 17.09.2021

ШОС должна помочь Афганистану достичь стабильности, заявил Си Цзиньпин

Страны ШОС должны подтолкнуть новые афганские власти к формированию инклюзивного правительства, которое будет проводить умеренную внутреннюю и внешнюю политику, РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:02

2021-09-17T11:02

2021-09-17T11:02

в мире

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ПЕКИН, 17 сен - РИА Новости. Страны ШОС должны подтолкнуть новые афганские власти к формированию инклюзивного правительства, которое будет проводить умеренную внутреннюю и внешнюю политику, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.По словам Си Цзиньпина, с выводом иностранных вооруженных сил ситуация в Афганистане кардинально изменилась. Сегодня перед Афганистаном стоит ряд трудных задач, для решения которых требуется поддержка и помощь со стороны мирового сообщества, прежде всего, стран региона."Следует укреплять взаимодействие между государствами-членами ШОС, раскрывать потенциал таких площадок, как контактная группа "ШОС — Афганистан", содействовать плавному изменению обстановки в Афганистане. Важно подталкивать новые власти Афганистана к формированию широкой, инклюзивной политической структуры, которая будет проводить умеренную внутреннюю и внешнюю политику", - сказал Си Цзиньпин в пятницу в Душанбе на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), посвященном 20-летию ее создания.Лидер КНР подчеркнул, что стран ШОС должны вести бескомпромиссную борьбу с терроризмом во всех его проявлениях.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.По итогам заседания планируется принятие юбилейной Душанбинской декларации и подписание более 30 документов, касающихся жизнедеятельности организации. Кроме того, ожидается принятие главами государств решений о запуске процедуры приема Ирана в качестве полноправного государства-члена ШОС и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20210917/putin-1750474204.html

https://ria.ru/20210917/afganistan-1750459334.html

армения

азербайджан

афганистан

россия

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в мире, армения, азербайджан, афганистан, шос, си цзиньпин, россия