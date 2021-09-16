В Ленобласти построят три крупных спорткомплекса
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко
С.–ПEТЕРБУРГ, 16 сен — РИА Новости. Власти Ленинградской области в рамках сотрудничества с "Газпромом" построят три крупных спортивных комплексах на территории региона, сообщил губернатора Ленобласти Александр Дрозденко.
По его словам, "Газпром" реализует очень много важных проектов в регионе, среди которых и строительство больших спортивных сооружений.
"Недавно мы с главой компании Алексеем Миллером договорились о строительстве ещё трех больших спорткомплексов в Ленинградской области по программе "Газпром ― детям". Это очень хорошая инициатива, но, самое важное, что она рассчитана на тех, кто любит спорт, кто хочет и стремится выйти на новый уровень. Именно такие программы помогают детям добиваться больших побед и становиться прекрасными гражданами нашей страны", – сказал глава региона.
Он отметил, что в рамках партнерства весной текущего года был построен двухэтажный спорткомплекс площадью 2,3 тысячи квадратных метров в Тихвине. Здание включает площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола и бадминтона. Кроме того в здании расположены тренажерный зал, взрослый и детский бассейны, зал "сухого" плавания. Спортивный объект предназначен и для маломобильных групп населения. Там можно сыграть в баскетбол на колясках и в волейбол сидя. Штат сотрудников ФОКа на Пещерке составляет 30 человек. Пропускная способность объекта ― 552 человека в день.