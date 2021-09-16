https://ria.ru/20210916/sportkompleks-1750295787.html

В Ленобласти построят три крупных спорткомплекса

В Ленобласти построят три крупных спорткомплекса - РИА Новости, 16.09.2021

В Ленобласти построят три крупных спорткомплекса

Власти Ленинградской области в рамках сотрудничества с "Газпромом" построят три крупных спортивных комплексах на территории региона, сообщил губернатора... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T11:46

2021-09-16T11:46

2021-09-16T11:46

ленинградская область

тихвин

газпром

александр дрозденко

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С.–ПEТЕРБУРГ, 16 сен — РИА Новости. Власти Ленинградской области в рамках сотрудничества с "Газпромом" построят три крупных спортивных комплексах на территории региона, сообщил губернатора Ленобласти Александр Дрозденко.По его словам, "Газпром" реализует очень много важных проектов в регионе, среди которых и строительство больших спортивных сооружений."Недавно мы с главой компании Алексеем Миллером договорились о строительстве ещё трех больших спорткомплексов в Ленинградской области по программе "Газпром ― детям". Это очень хорошая инициатива, но, самое важное, что она рассчитана на тех, кто любит спорт, кто хочет и стремится выйти на новый уровень. Именно такие программы помогают детям добиваться больших побед и становиться прекрасными гражданами нашей страны", – сказал глава региона.Он отметил, что в рамках партнерства весной текущего года был построен двухэтажный спорткомплекс площадью 2,3 тысячи квадратных метров в Тихвине. Здание включает площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола и бадминтона. Кроме того в здании расположены тренажерный зал, взрослый и детский бассейны, зал "сухого" плавания. Спортивный объект предназначен и для маломобильных групп населения. Там можно сыграть в баскетбол на колясках и в волейбол сидя. Штат сотрудников ФОКа на Пещерке составляет 30 человек. Пропускная способность объекта ― 552 человека в день.

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тихвин

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тихвин, газпром, александр дрозденко