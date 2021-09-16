https://ria.ru/20210916/podlodki-1750256091.html

Австралия получит не менее восьми атомных подлодок в рамках AUKUS

Австралия получит не менее восьми атомных подлодок в рамках AUKUS - РИА Новости, 16.09.2021

Австралия получит не менее восьми атомных подлодок в рамках AUKUS

Австралия получит по меньшей мере восемь атомных подводных лодок в рамках оборонного альянса AUKUS, говорится в совместном заявлении премьера Скотта Моррисона и РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T06:20

2021-09-16T06:20

2021-09-16T12:58

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Австралия получит по меньшей мере восемь атомных подводных лодок в рамках оборонного альянса AUKUS, говорится в совместном заявлении премьера Скотта Моррисона и еще трех министров страны. Об этом сообщается на официальном сайте главы правительства.Ранее Моррисон, премьер Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере безопасности, и оснащение австралийского флота атомными подлодками стало их первой совместной инициативой.В 2017 году Канберра выбрала французскую Naval Group для реализации крупнейшего в стране оборонного проекта по разработке и строительству обычных подводных лодок. Его стоимость оценивалась примерно в 66 миллиардов долларов. На днях стало известно, что австралийское правительство разрывает контракт в пользу сотрудничества с Вашингтоном и Лондоном. Свое решение власти объяснили "ускорением изменений в региональной безопасности".Посольство Китая в Вашингтоне в ответ на формирование военного партнерства призвало страны избавиться от ментальности холодной войны и не создавать альянсов, направленных против кого бы то ни было.

https://ria.ru/20210916/auukus-1750248916.html

https://ria.ru/20210916/auukus-1750250100.html

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китай

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