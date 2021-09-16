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https://ria.ru/20210916/podlodki-1750256091.html
Австралия получит не менее восьми атомных подлодок в рамках AUKUS
Австралия получит не менее восьми атомных подлодок в рамках AUKUS - РИА Новости, 16.09.2021
Австралия получит не менее восьми атомных подлодок в рамках AUKUS
Австралия получит по меньшей мере восемь атомных подводных лодок в рамках оборонного альянса AUKUS, говорится в совместном заявлении премьера Скотта Моррисона и РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T06:20
2021-09-16T12:58
в мире
dcns
сша
вашингтон (город)
китай
джо байден
борис джонсон
скотт моррисон
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Австралия получит по меньшей мере восемь атомных подводных лодок в рамках оборонного альянса AUKUS, говорится в совместном заявлении премьера Скотта Моррисона и еще трех министров страны. Об этом сообщается на официальном сайте главы правительства.Ранее Моррисон, премьер Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере безопасности, и оснащение австралийского флота атомными подлодками стало их первой совместной инициативой.В 2017 году Канберра выбрала французскую Naval Group для реализации крупнейшего в стране оборонного проекта по разработке и строительству обычных подводных лодок. Его стоимость оценивалась примерно в 66 миллиардов долларов. На днях стало известно, что австралийское правительство разрывает контракт в пользу сотрудничества с Вашингтоном и Лондоном. Свое решение власти объяснили "ускорением изменений в региональной безопасности".Посольство Китая в Вашингтоне в ответ на формирование военного партнерства призвало страны избавиться от ментальности холодной войны и не создавать альянсов, направленных против кого бы то ни было.
https://ria.ru/20210916/auukus-1750248916.html
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сша
вашингтон (город)
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в мире, dcns , сша, вашингтон (город), китай, джо байден, борис джонсон, скотт моррисон, aukus
06:20 16.09.2021 (обновлено: 12:58 16.09.2021)
 
Австралия получит не менее восьми атомных подлодок в рамках AUKUS

Австралия получит не менее восьми атомных подлодок в рамках оборонного альянса AUKUS

© AFP 2021 / HO / DCNSКомпьютерная модель подводной лодки, разработанная французской Naval Group для австралийского флота
Компьютерная модель подводной лодки, разработанная французской Naval Group для австралийского флота - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© AFP 2021 / HO / DCNS
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Австралия получит по меньшей мере восемь атомных подводных лодок в рамках оборонного альянса AUKUS, говорится в совместном заявлении премьера Скотта Моррисона и еще трех министров страны. Об этом сообщается на официальном сайте главы правительства.
Ранее Моррисон, премьер Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере безопасности, и оснащение австралийского флота атомными подлодками стало их первой совместной инициативой.
Нью-Йорк. Вид на Центральный железнодорожный вокзал и Крайслер-билдинг - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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В США рассказали подробности о новом военном партнерстве
В 2017 году Канберра выбрала французскую Naval Group для реализации крупнейшего в стране оборонного проекта по разработке и строительству обычных подводных лодок. Его стоимость оценивалась примерно в 66 миллиардов долларов.
На днях стало известно, что австралийское правительство разрывает контракт в пользу сотрудничества с Вашингтоном и Лондоном. Свое решение власти объяснили "ускорением изменений в региональной безопасности".
Посольство Китая в Вашингтоне в ответ на формирование военного партнерства призвало страны избавиться от ментальности холодной войны и не создавать альянсов, направленных против кого бы то ни было.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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Джонсон назвал новое партнерство с США и Австралией жизненно важным
 
В миреDCNSСШАВашингтон (город)КитайДжо БайденБорис ДжонсонСкотт МоррисонAUKUS
 
 
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