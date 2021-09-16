https://ria.ru/20210916/podlodki-1750256091.html
Австралия получит не менее восьми атомных подлодок в рамках AUKUS
Австралия получит не менее восьми атомных подлодок в рамках AUKUS - РИА Новости, 16.09.2021
Австралия получит не менее восьми атомных подлодок в рамках AUKUS
Австралия получит по меньшей мере восемь атомных подводных лодок в рамках оборонного альянса AUKUS, говорится в совместном заявлении премьера Скотта Моррисона и РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T06:20
2021-09-16T06:20
2021-09-16T12:58
в мире
dcns
сша
вашингтон (город)
китай
джо байден
борис джонсон
скотт моррисон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750266354_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a8fa44d77c9f7d146a5baf37576d7a0e.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Австралия получит по меньшей мере восемь атомных подводных лодок в рамках оборонного альянса AUKUS, говорится в совместном заявлении премьера Скотта Моррисона и еще трех министров страны. Об этом сообщается на официальном сайте главы правительства.Ранее Моррисон, премьер Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере безопасности, и оснащение австралийского флота атомными подлодками стало их первой совместной инициативой.В 2017 году Канберра выбрала французскую Naval Group для реализации крупнейшего в стране оборонного проекта по разработке и строительству обычных подводных лодок. Его стоимость оценивалась примерно в 66 миллиардов долларов. На днях стало известно, что австралийское правительство разрывает контракт в пользу сотрудничества с Вашингтоном и Лондоном. Свое решение власти объяснили "ускорением изменений в региональной безопасности".Посольство Китая в Вашингтоне в ответ на формирование военного партнерства призвало страны избавиться от ментальности холодной войны и не создавать альянсов, направленных против кого бы то ни было.
https://ria.ru/20210916/auukus-1750248916.html
https://ria.ru/20210916/auukus-1750250100.html
сша
вашингтон (город)
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750266354_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_13ac28e013603f4be71720af62495bcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, dcns , сша, вашингтон (город), китай, джо байден, борис джонсон, скотт моррисон, aukus
06:20 16.09.2021 (обновлено: 12:58 16.09.2021)
Австралия получит не менее восьми атомных подлодок в рамках AUKUS
Австралия получит не менее восьми атомных подлодок в рамках оборонного альянса AUKUS