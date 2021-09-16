12:09 16.09.2021 (обновлено: 12:43 16.09.2021)
Песков посоветовал дождаться разъяснений по работе военных органов ОДКБ
Пресс-секретарь президента Песков призвал дождаться разъяснений о военной полиции ОДКБ
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал дождаться разъяснений из Душанбе насчет подписанного лидерами ОДКБ соглашения о создании механизма сотрудничества военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры и судов.
Ранее лидеры Организации Договора о коллективной безопасности по итогам саммита ОДКБ в Душанбе подписали соглашение, предусматривающее создание механизма работы военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры и судов.
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"Там если слово "единые", поэтому речь идет о едином ведомстве, но на месте кто участвует в этом саммите пояснят, и, кроме того, предусматривается общение (генсека ОДКБ Станислава) Зася с прессой, и он тоже даст необходимые объяснения, поэтому получайте информацию из Душанбе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будут ли это единые ведомства или они будут организованы по местному признаку.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
В ходе саммита, состоявшегося в четверг, лидеры обсудили проблематику Афганистана и обеспечение безопасности южных рубежей, а также проблему беженцев. Они уточнили план оперативного развертывания коллективных сил организации в Центральной Азии на фоне ситуации в Афганистане.