https://ria.ru/20210916/matvienko-1750264994.html
Матвиенко назвала отношения России и Казахстана образцовыми
Матвиенко назвала отношения России и Казахстана образцовыми - РИА Новости, 16.09.2021
Матвиенко назвала отношения России и Казахстана образцовыми
Взаимоотношения России и Казахстана являются образцовыми, а уровень взаимного доверия помогает двум странам сообща преодолевать вызовы современности, считает... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T09:22
2021-09-16T09:22
2021-09-16T09:22
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казахстан
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вакцина "спутник v"
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АЛМА-АТА, 16 сен - РИА Новости. Взаимоотношения России и Казахстана являются образцовыми, а уровень взаимного доверия помогает двум странам сообща преодолевать вызовы современности, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."В 2021 году Казахстан отмечает 30-летие независимости (…). Все эти годы отмечены эффективным российско-казахстанским сотрудничеством, постоянным взаимодействием на уровне глав государств, правительств, парламентов, регионов двух стран. Наши отношения можно назвать по праву образцовыми", - сказала она, выступая с видеообращением к участникам Евразийского медиафорума, проходящего в четверг в Нур-Султане.Матвиенко отметила, что в разгар пандемии две страны поддерживали друг друга, проводили консультации, обменивались опытом. Она напомнила, что в Казахстане налажен выпуск российской вакцины "Спутник V", что дает возможность обеспечить вакцинацию населения и внести важный вклад в борьбу с вирусом."Мы высоко ценим достигнутый уровень доверия, взаимопонимания - это базовая основа помогает сообща преодолевать непростые современные вызовы", - добавила она.
https://ria.ru/20210911/moskva-1749633682.html
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в мире, казахстан, совет федерации рф, валентина матвиенко, нур-султан, россия, вакцина "спутник v"
Матвиенко назвала отношения России и Казахстана образцовыми
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала отношения России и Казахстана образцовыми