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Губернатор Ленобласти поделился секретами лидерства
Губернатор Ленобласти поделился секретами лидерства - РИА Новости, 16.09.2021
Губернатор Ленобласти поделился секретами лидерства
Амбициозность, самокритичность и желание развиваться — главные критерии лидера, считает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выступивший на... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T17:56
2021-09-16T17:56
2021-09-16T17:56
ленинградская область
политика
волховский район
ленинградская область
александр дрозденко
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С.–ПEТЕРБУРГ, 16 сен — РИА Новости. Амбициозность, самокритичность и желание развиваться — главные критерии лидера, считает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выступивший на встрече с полуфиналистами конкурса "Губернаторский кадровый резерв" во время рабочей поездки в Волховский район.На встрече также присутствовали депутат Госдумы Сергей Петров и заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, которые тоже поделились с конкурсантами своим управленческим и коммуникативным опытом.Команде действующих управленцев конкурсанты представили два проекта: первый посвящен программе "Комфортная среда", второй — борьбе с насилием в семье. По проекту благоустройства губернатор вместе с его авторами разработали поручение областному "Центру компетенций" — присуждать дополнительные баллы проектам, в которых жители участвовали лично.В завершение встречи губернатор ответил на вопросы участников конкурса. Отвечая на один из них, Александр Дрозденко обозначил основные качества управленцев. "Амбициозность, самокритичность и желание развиваться", — подчеркнул он.Участники конкурса "Губернаторский кадровый резерв" проходят испытания регионального этапа. Пятьдесят полуфиналистов борются за место в финале конкурса: для этого им в течение нескольких дней предстоит пройти оценку их способностей по итогам форсайт-сессии, бизнес-игры, эко-марафона и социальной акции. В итоге в финал конкурса выйдет 25 человек. А пятеро станут победителями — их имена станут известны в октябре, напомнили в пресс-службе.
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политика, волховский район, ленинградская область, александр дрозденко
С.–ПEТЕРБУРГ, 16 сен — РИА Новости.
Амбициозность, самокритичность и желание развиваться — главные критерии лидера, считает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
, выступивший на встрече с полуфиналистами конкурса "Губернаторский кадровый резерв" во время рабочей поездки в Волховский район
.
На встрече также присутствовали депутат Госдумы Сергей Петров
и заместитель председателя правительства Ленинградской области
по социальным вопросам Николай Емельянов, которые тоже поделились с конкурсантами своим управленческим и коммуникативным опытом.
"Команда должна быть сбалансирована. Любая команда — это "сплав" опыта и молодости. Я часто меняю состав правительства, меня многие за это ругают, но я считаю, что как организму нужно обновление крови, так и команде нужны новые лица", ─ сказал глава региона.
Команде действующих управленцев конкурсанты представили два проекта: первый посвящен программе "Комфортная среда", второй — борьбе с насилием в семье. По проекту благоустройства губернатор вместе с его авторами разработали поручение областному "Центру компетенций" — присуждать дополнительные баллы проектам, в которых жители участвовали лично.
В завершение встречи губернатор ответил на вопросы участников конкурса. Отвечая на один из них, Александр Дрозденко обозначил основные качества управленцев. "Амбициозность, самокритичность и желание развиваться", — подчеркнул он.
Участники конкурса "Губернаторский кадровый резерв" проходят испытания регионального этапа. Пятьдесят полуфиналистов борются за место в финале конкурса: для этого им в течение нескольких дней предстоит пройти оценку их способностей по итогам форсайт-сессии, бизнес-игры, эко-марафона и социальной акции. В итоге в финал конкурса выйдет 25 человек. А пятеро станут победителями — их имена станут известны в октябре, напомнили в пресс-службе.