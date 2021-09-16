https://ria.ru/20210916/deti-1750338400.html

Ученые рассказали о методах развития детей

Ученые рассказали о методах развития детей - РИА Новости, 16.09.2021

Ученые рассказали о методах развития детей

Игры, которыми управляет взрослый, оказываются для детей более развивающими, чем те, в которых участвуют только сверстники, показало исследование ученых... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T14:48

2021-09-16T14:48

2021-09-16T14:57

общество

дети

российская академия образования

мгу имени м. в. ломоносова

кем стать

воспитание детей

детские вопросы

социальный навигатор

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Игры, которыми управляет взрослый, оказываются для детей более развивающими, чем те, в которых участвуют только сверстники, показало исследование ученых Российской академии образования, сообщает пресс-служба РАО.Уточняется, что в исследовании участвовали 199 детей в возрасте 5-6 лет, на протяжении семи недель они дважды в неделю играли в сюжетно-ролевые игры под наблюдением ученых-психологов, в ряде случае игрой управлял взрослый, в других ею руководил ребенок.Как уточнил академик РАО, заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Веракса, именно в возрасте 3-6 лет целенаправленное развитие саморегуляции у ребенка дает наибольший эффект и именно в игре это развитие может произойти естественно и легко для ребенка - научиться поднять руку и ждать своей очереди, считать в уме, соблюдать правила игры и переключаться между ними.Научный сотрудник кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Вера Сухих рассказала, что до и после проведения игр ученые оценивали уровень развития саморегуляции с помощью тестов, по которым смогли сделать выводы о том, насколько развивающим является тот или иной вид игры."Там, где взрослый управлял сюжетом и ходом игры, она оказала значимое влияние на все регуляторные функции, кроме рабочей памяти. А в тех группах, где игрой управляли сами дети, эффективность оказалась несколько ниже: некоторые регуляторные функции показали значимое развитие, а некоторые - нет", - приводит пресс-служба РАО слова Сухих.Она пояснила, что включение взрослого повышает развивающий потенциал сюжетно-ролевой игры: как носитель опыта и знаний взрослый помогает ребенку там, где его навыков недостаточно.

https://ria.ru/20210915/ombudsmen-1750183453.html

https://ria.ru/20210916/onkologiya-1750314142.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дети, российская академия образования, мгу имени м. в. ломоносова, кем стать, воспитание детей, детские вопросы, социальный навигатор