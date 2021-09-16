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Ученые рассказали о методах развития детей
Ученые рассказали о методах развития детей - РИА Новости, 16.09.2021
Ученые рассказали о методах развития детей
Игры, которыми управляет взрослый, оказываются для детей более развивающими, чем те, в которых участвуют только сверстники, показало исследование ученых... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T14:48
2021-09-16T14:57
общество
дети
российская академия образования
мгу имени м. в. ломоносова
кем стать
воспитание детей
детские вопросы
социальный навигатор
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Игры, которыми управляет взрослый, оказываются для детей более развивающими, чем те, в которых участвуют только сверстники, показало исследование ученых Российской академии образования, сообщает пресс-служба РАО.Уточняется, что в исследовании участвовали 199 детей в возрасте 5-6 лет, на протяжении семи недель они дважды в неделю играли в сюжетно-ролевые игры под наблюдением ученых-психологов, в ряде случае игрой управлял взрослый, в других ею руководил ребенок.Как уточнил академик РАО, заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Веракса, именно в возрасте 3-6 лет целенаправленное развитие саморегуляции у ребенка дает наибольший эффект и именно в игре это развитие может произойти естественно и легко для ребенка - научиться поднять руку и ждать своей очереди, считать в уме, соблюдать правила игры и переключаться между ними.Научный сотрудник кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Вера Сухих рассказала, что до и после проведения игр ученые оценивали уровень развития саморегуляции с помощью тестов, по которым смогли сделать выводы о том, насколько развивающим является тот или иной вид игры."Там, где взрослый управлял сюжетом и ходом игры, она оказала значимое влияние на все регуляторные функции, кроме рабочей памяти. А в тех группах, где игрой управляли сами дети, эффективность оказалась несколько ниже: некоторые регуляторные функции показали значимое развитие, а некоторые - нет", - приводит пресс-служба РАО слова Сухих.Она пояснила, что включение взрослого повышает развивающий потенциал сюжетно-ролевой игры: как носитель опыта и знаний взрослый помогает ребенку там, где его навыков недостаточно.
https://ria.ru/20210915/ombudsmen-1750183453.html
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общество, дети, российская академия образования, мгу имени м. в. ломоносова, кем стать, воспитание детей, детские вопросы, социальный навигатор
14:48 16.09.2021 (обновлено: 14:57 16.09.2021)
 
Ученые рассказали о методах развития детей

Ученые Российской академии образования провели исследование о методах развития детей

© РИА Новости / Рамиль СитдиковДетская игровая комната
Детская игровая комната - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Игры, которыми управляет взрослый, оказываются для детей более развивающими, чем те, в которых участвуют только сверстники, показало исследование ученых Российской академии образования, сообщает пресс-служба РАО.
Уточняется, что в исследовании участвовали 199 детей в возрасте 5-6 лет, на протяжении семи недель они дважды в неделю играли в сюжетно-ролевые игры под наблюдением ученых-психологов, в ряде случае игрой управлял взрослый, в других ею руководил ребенок.
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Как уточнил академик РАО, заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Веракса, именно в возрасте 3-6 лет целенаправленное развитие саморегуляции у ребенка дает наибольший эффект и именно в игре это развитие может произойти естественно и легко для ребенка - научиться поднять руку и ждать своей очереди, считать в уме, соблюдать правила игры и переключаться между ними.
Научный сотрудник кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Вера Сухих рассказала, что до и после проведения игр ученые оценивали уровень развития саморегуляции с помощью тестов, по которым смогли сделать выводы о том, насколько развивающим является тот или иной вид игры.
"Там, где взрослый управлял сюжетом и ходом игры, она оказала значимое влияние на все регуляторные функции, кроме рабочей памяти. А в тех группах, где игрой управляли сами дети, эффективность оказалась несколько ниже: некоторые регуляторные функции показали значимое развитие, а некоторые - нет", - приводит пресс-служба РАО слова Сухих.
Она пояснила, что включение взрослого повышает развивающий потенциал сюжетно-ролевой игры: как носитель опыта и знаний взрослый помогает ребенку там, где его навыков недостаточно.
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