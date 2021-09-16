https://ria.ru/20210916/auukus-1750250100.html

Джонсон назвал новое партнерство с США и Австралией жизненно важным

Джонсон назвал новое партнерство с США и Австралией жизненно важным - РИА Новости, 16.09.2021

Джонсон назвал новое партнерство с США и Австралией жизненно важным

Новое партнерство Австралии, Великобритании и США AUUKUS станет крайне важным для защиты интересов этих трех стран в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T01:01

2021-09-16T01:01

2021-09-16T01:01

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ЛОНДОН, 16 сен - РИА Новости. Новое партнерство Австралии, Великобритании и США AUUKUS станет крайне важным для защиты интересов этих трех стран в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.В среду вечером Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUUKUS в сфере обороны и безопасности."Это партнерство станет жизненно важным для защиты наших интересов в Индо-Тихоокеанском регионе и, в более широком смысле, для защиты нашего населения в наших странах", - заявил Джонсон в опубликованном заявлении.

https://ria.ru/20210916/auukus-1750249716.html

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в мире, сша, австралия, лондон, великобритания, джо байден, борис джонсон, скотт моррисон, auukus