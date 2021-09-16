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Джонсон назвал новое партнерство с США и Австралией жизненно важным
Джонсон назвал новое партнерство с США и Австралией жизненно важным - РИА Новости, 16.09.2021
Джонсон назвал новое партнерство с США и Австралией жизненно важным
Новое партнерство Австралии, Великобритании и США AUUKUS станет крайне важным для защиты интересов этих трех стран в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T01:01
2021-09-16T01:01
в мире
сша
австралия
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великобритания
джо байден
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ЛОНДОН, 16 сен - РИА Новости. Новое партнерство Австралии, Великобритании и США AUUKUS станет крайне важным для защиты интересов этих трех стран в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.В среду вечером Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUUKUS в сфере обороны и безопасности."Это партнерство станет жизненно важным для защиты наших интересов в Индо-Тихоокеанском регионе и, в более широком смысле, для защиты нашего населения в наших странах", - заявил Джонсон в опубликованном заявлении.
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в мире, сша, австралия, лондон, великобритания, джо байден, борис джонсон, скотт моррисон, auukus
01:01 16.09.2021
 
Джонсон назвал новое партнерство с США и Австралией жизненно важным

Джонсон: партнерство США, Британии и Австралии жизненно важно для защиты их интересов

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 16 сен - РИА Новости. Новое партнерство Австралии, Великобритании и США AUUKUS станет крайне важным для защиты интересов этих трех стран в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
В среду вечером Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUUKUS в сфере обороны и безопасности.
"Это партнерство станет жизненно важным для защиты наших интересов в Индо-Тихоокеанском регионе и, в более широком смысле, для защиты нашего населения в наших странах", - заявил Джонсон в опубликованном заявлении.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
00:57
Байден назвал цель создания нового военного партнерства
 
В миреСШААвстралияЛондонВеликобританияДжо БайденБорис ДжонсонСкотт МоррисонAUUKUS
 
 
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