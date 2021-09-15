https://ria.ru/20210915/vaykule-1750115603.html

"Все было против": Лайма Вайкуле объяснила отсутствие детей

"Все было против": Лайма Вайкуле объяснила отсутствие детей - РИА Новости, 15.09.2021

"Все было против": Лайма Вайкуле объяснила отсутствие детей

Певица Лайма Вайкуле объяснила в интервью Teleprogramma.pro отсутствие собственных детей. Звезда отметила, что у нее когда-то была возможность родить. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T10:49

2021-09-15T10:49

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шоубиз

дети

лайма вайкуле

знаменитости

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Певица Лайма Вайкуле объяснила в интервью Teleprogramma.pro отсутствие собственных детей. Звезда отметила, что у нее когда-то была возможность родить.У звезды никогда не стоял вопрос "обязательно иметь детей". Сейчас она живет с собаками: на уход за ними у нее уходит много времени. Певица не представляет, сколько сил тогда должно уходить на ребенка.Вайкуле долгое время находится в отношениях с продюсером Андреем Латковским. Он поддерживает ее в конфликтах с коллегами по цеху.

https://ria.ru/20210622/vaikule-1738087811.html

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2021

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дети, лайма вайкуле, знаменитости