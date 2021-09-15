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Шоубиз
https://ria.ru/20210915/vaykule-1750115603.html
"Все было против": Лайма Вайкуле объяснила отсутствие детей
"Все было против": Лайма Вайкуле объяснила отсутствие детей - РИА Новости, 15.09.2021
"Все было против": Лайма Вайкуле объяснила отсутствие детей
Певица Лайма Вайкуле объяснила в интервью Teleprogramma.pro отсутствие собственных детей. Звезда отметила, что у нее когда-то была возможность родить. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T10:49
2021-09-15T10:50
шоубиз
дети
лайма вайкуле
знаменитости
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Певица Лайма Вайкуле объяснила в интервью Teleprogramma.pro отсутствие собственных детей. Звезда отметила, что у нее когда-то была возможность родить.У звезды никогда не стоял вопрос "обязательно иметь детей". Сейчас она живет с собаками: на уход за ними у нее уходит много времени. Певица не представляет, сколько сил тогда должно уходить на ребенка.Вайкуле долгое время находится в отношениях с продюсером Андреем Латковским. Он поддерживает ее в конфликтах с коллегами по цеху.
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дети, лайма вайкуле, знаменитости
10:49 15.09.2021 (обновлено: 10:50 15.09.2021)
 

"Все было против": Лайма Вайкуле объяснила отсутствие детей

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Лайма Вайкуле
Певица Лайма Вайкуле - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Певица Лайма Вайкуле объяснила в интервью Teleprogramma.pro отсутствие собственных детей. Звезда отметила, что у нее когда-то была возможность родить.

"Я думала это сделать. Но все было против. Я могла и сама иметь детей. Но были определенные нюансы, не будем углубляться в гинекологию", – сказала артистка.

У звезды никогда не стоял вопрос "обязательно иметь детей". Сейчас она живет с собаками: на уход за ними у нее уходит много времени. Певица не представляет, сколько сил тогда должно уходить на ребенка.

"В нашей профессии у тех, кто имеет детей и действительно ими занимается, а не отдает на откуп няням и бабушкам, как правило, большие проблемы. И очень мало артистов, у которых с детьми все хорошо. Я никого не осуждаю. Но я не успевала даже собак выращивать. Куда мне детей? Что это было бы? Наверное, каждому свое", – заключила Лайма.

Вайкуле долгое время находится в отношениях с продюсером Андреем Латковским. Он поддерживает ее в конфликтах с коллегами по цеху.
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