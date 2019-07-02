Муж Вайкуле прокомментировал сообщения о ее конфликте с Пугачевой

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Продюсер Андрей Латковский прокомментировал сообщения о том, что у его жены Лаймы Вайкуле возник конфликт с певицей Аллой Пугачевой.

"Сумасшедшие люди веселятся, выдумывают на пустом месте. Мы уже не реагируем на эти глупости", – сказал он "КП".

Ранее в СМИ появилась информация, что Вайкуле возмутила поездка Пугачевой по Рижскому вокзалу, поэтому она отказалась встретиться с ней в Латвии.

Пугачева оказалась в центре скандала из-за видео, на котором ее вместе с мужем, телеведущим Максимом Галкиным, подвезли к вагону поезда дальнего следования Москва — Рига на автомобиле Maybach. В пресс-службе РЖД уточнили, что на записи фигурирует техническая платформа №2 Рижского вокзала, поэтому автомобиль не мешал пассажирам. Однако в дирекции компании признали, к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят.