https://ria.ru/20210915/ucheniya-1750138396.html

Учения "Запад-2021" завершились

Учения "Запад-2021" завершились - РИА Новости, 15.09.2021

Учения "Запад-2021" завершились

Совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021" завершены, официальная церемония закрытия прошла на нижегородском полигоне... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:15

2021-09-15T12:15

2021-09-15T12:15

безопасность

армения

белоруссия

юнус-бек евкуров

балтийское море

россия

"запад-2021" (военные учения)

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МУЛИНО (Нижегородская область), 15 сен - РИА Новости. Совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021" завершены, официальная церемония закрытия прошла на нижегородском полигоне Мулино, сообщает в среду Минобороны России."Учение "Запад-2021" показало, что мы можем в короткие сроки создавать мощные межвидовые группировки, спланировать боевые действия по любым направлениям, пресечь любую агрессию, решительным ударом образумить и отрезвить любого врага", - приводит пресс-служба военного ведомства заявление замминистра обороны, генерал-лейтенанта Юнус-Бек Евкурова, которые он произнес на полигоне.В мероприятиях приняли участие военнослужащие воинских частей и подразделений Западного военного округа Вооруженных сил России, представители штаба руководства и личный состав воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии, а также представитель военной делегации Шри-Ланки.По итогам учения наиболее отличившиеся военнослужащие воинских контингентов коалиционной группировки войск поощрены ведомственными наградами Минобороны России.Совместное стратегическое учение России и Белоруссии проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Учение "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году.Практические действия войск проходили в период с 10 сентября 2021 года на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Белоруссии.В "Западе-2021" принимали участие около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, около 15 кораблей.В учении также участвовали около 2 тысяч военнослужащих от государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других дружественных стран.

https://radiosputnik.ria.ru/20210913/ucheniya-1749909565.html

https://ria.ru/20210913/ucheniya-1749889226.html

армения

белоруссия

балтийское море

россия

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безопасность, армения, белоруссия, юнус-бек евкуров, балтийское море, россия, "запад-2021" (военные учения)