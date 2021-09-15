https://ria.ru/20210915/prazdnik-1749827770.html

Иудейский праздник Йом Кипур

Иудейский праздник Йом Кипур - РИА Новости, 15.09.2021

Иудейский праздник Йом Кипур

В десятый день месяца тишрей первого месяца иудейского календаря евреи всего мира отмечают Йом Кипур – День искупления и прощения. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T03:36

2021-09-15T03:36

2021-09-15T03:36

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йом киппур

иудаизм

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В десятый день месяца тишрей первого месяца иудейского календаря евреи всего мира отмечают Йом Кипур – День искупления и прощения. В 2021 году Йом Кипур начинается 15 сентября за несколько минут до захода солнца и продолжается сутки до выхода звезд вечером 16 сентября. В иудейской традиции это самый важный из праздников, завершающий Десять дней покаяния, во время которых решается судьба человека на год вперед. Эти дни отсчитываются от Рош а-Шана (Рош ха-Шана) – еврейского Нового года. Праздник напоминает о событиях, которые произошли 33 века назад, во время пребывания еврейского народа в Синайской пустыне. Тогда евреи тяжко согрешили, создав золотого идола и поклоняясь ему. Бог разгневался, хотел истребить еврейский народ и создать новый от Моисея (вождь еврейского народа во время его исхода из Египта и странствий по Синайской пустыне).Но Моисей поднялся на гору Синай и молитвой упросил Бога отменить приговор своему народу. В день Йом Кипура он вернулся, принес новые каменные Скрижали Завета (две каменные плиты, на которых были начертаны Десять заповедей) и радостную весть: "Простил Я по слову твоему!". Пятикнижие (согласно еврейской традиции, единый документ Божественного откровения, записанного Моисеем) называет Йом Кипур субботой суббот. День проводят в посте и молитве, целиком посвящая себя религиозной жизни. В Йом Кипур евреи, забывая о земных делах, полностью посвящают себя искуплению и очищению от совершенных грехов. Чтобы прийти к Судному дню внутренне подготовленным, человек анализирует прошедший год, вспоминает свои прегрешения перед людьми и богом. http://chassidus.ru/chagim/free/yom_kipur.htmПразднование Йом Кипура проводится по определенным законам. Перед праздником просят прощения у друзей и знакомых, если довелось обидеть их словом или действием. Накануне Йом Кипура принято давать щедрые пожертвования на благотворительность. В некоторых общинах совершают обряд искупления грехов "капарот". Во время него вращают птицу над головой (петуха – мужчины, курицу – женщины) и говорят "Да будет это моим искуплением...". Эту птицу или стоимость ее отдают бедным, чтобы они могли поесть и у них были силы перед сутками поста. Смысл такого "жертвоприношения" – в осознании милости бога. Иудейские мудрецы говорили: это определенный символ того, что бог должен был поступить с человеком "по грехам его", однако все же пожалел свое главное творение. И в этот день жизни лишается не человек, а курица. Если не удалось достать птицу, подойдет и рыба, или обряд может быть выполнен вращением над головой денег, которые также отдают бедным. В канун Йом Кипура принято окунаться в микву (ритуальный бассейн). Перед праздником, примерно за час до захода солнца, устраивают последнюю перед постом обильную трапезу, она называется сеуда мафсекет (в переводе – "завершающая трапеза"). Традиционным ее элементом является бульон с "креплах" (пельменями), символизирующими приношения в Иерусалимском храме. За 18 минут до захода солнца хозяйки зажигают в домах свечи. С заката солнца в канун Йом Кипура до появления звезд в следующий вечер евреи забывают о физических сторонах жизни. Им предписано "никакой работы не делать" и "изнурять душу", то есть соблюдать пять запретов: не принимать пищу и питье, не умываться, не умащивать тело, не носить кожаную обувь и не вступать в супружескую близость. Отменить эти запреты может только опасность для жизни. Постятся все, кроме больных и детей до девяти лет. С девятилетнего возраста детей постепенно приучают поститься большую часть дня. Девочки старше одиннадцати лет и мальчики старше двенадцати соблюдают пост наравне со взрослыми. Все одеваются в белое – символ чистоты и святости. В первый вечер и почти весь последующий день евреи собираются в синагогах, где произносятся молитвы, специально созданные для этого дня. В синагоге проводятся пять служб. Вечером – маарив (вечерняя), которая продолжается около двух часов. На следующий день проходят четыре службы, которые переходят одна в другую почти без перерыва. Утром – шахрит (утренняя), затем, до полудня – мусаф (дополнительная), во второй половине дня – минха (послеполуденная) и перед заходом солнца – неила (предвечерняя, произносимая только в Йом Кипур). Буквальный перевод слова "неила" – "закрытие", т.е. завершение всего процесса очищения и исправления. После окончания Йом Кипура дома совершают краткую молитву – гавдала – разделяющую святое и будничное, и устраивают праздничную трапезу. Израильские власти на Йом Кипур закрывают пограничные переходы, вводя "режим изоляции" палестинских территорий Западного берега реки Иордан и сектора Газа. На сутки также прекращается воздушное и морское сообщение Израиля с внешним миром.Внутри страны не работают учреждения и предприятия, магазины и рестораны, останавливается транспорт, включая частный, местные радио- и телеканалы прерывают трансляции. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, справки, йом киппур, иудаизм