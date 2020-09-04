https://ria.ru/20200904/iudei-1576778544.html

Раввин Борода рассказал о духовном смысле осенних еврейских праздников

Наступающие осенние иудейские праздники построены на "взаимоотношении человека с Всевышним" и осмыслении им своих поступков, и являются наиболее ответственным и РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T14:24

2020-09-04T14:24

2020-09-04T14:24

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

федерация еврейских общин россии

александр борода

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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости.</strong> Наступающие осенние иудейские праздники построены на "взаимоотношении человека с Всевышним" и осмыслении им своих поступков, и являются наиболее ответственным и важным периодом во всем годовом еврейском календаре, сообщил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.В сентябре-октябре еврейская община отмечает праздники: Рош а-Шана, Йом Кипур, Суккот, Шмини Ацерет и Симхат Тора. В этом году наступает 5781 год, по иудейскому календарю, с момента сотворения мира."Вечером 18 сентября наступает Рош а-Шана - Новый год. Это шестой день с момента сотворения мира – день сотворения человека, Адама и Евы. И Рош а-Шана – это день, который, по еврейской традиции, определяет весь последующий год", - сказал Борода на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, празднование Рош а-Шана длится два дня, которые называются "дни суда", когда "Всевышний определяет судьбу каждого человека на наступающий год", и это "дни трепета и волнения – время не для веселья". Вечером же 27 сентября, на десятый день с момента Рош а-Шана, у евреев наступает праздник Йом Кипур – день искупления грехов, или "Судный день"."Это ключевой день вообще в календаре, в который установлен полный пост – нельзя ни есть, ни пить 26 часов. За исключением времени сна, практически все люди в это время идут в синагоги, молятся, просят прощения у Всевышнего за все грехи, а накануне – у всех людей, кого они могли обидеть. Это самый важный день в году, что подчеркивается даже тем, что те, кто не соблюдает праздники - все стараются соблюдать Йом Кипур", - рассказал Борода.По его словам, Йом Кипур - его любимый праздник во всем году, поскольку это "праздник души", в котором "иудаизм раскрывается в максимальной степени". Говоря о ритуалах, связанных с этим днем, раввин заметил, что обычно перед Йом Кипуром зарезают курицу, которую "чаще всего отдавали бедным, чтобы они могли поесть и у них были силы перед сутками поста". Также, по словам Борода, это "некий символ" того, что Бог "должен был бы сделать" с человеком по его грехам, но "нас пожалел, и вместо этого зарезали курицу"."Не у всех есть куры, и тот же самый ритуал может быть сделан с рыбой. Можно также просто взять деньги и только сказать: не курица будет зарезана, а эти деньги пойдут на пожертвование – и это всё абсолютно релевантно", - сообщил глава ФЕОР.Далее, продолжил он, со 2 по 9 октября наступает праздник Суккот, который представители общины проводят только в построенных шалашах, в которых они едят и пьют. Это празднование установлено в память о странствовании евреев в пустыне после их исхода из Египта. "Строятся временные сооружения, причем обязательно должна быть крыша из веток – должно быть видно небо, чтобы пропускало свет и дождь", - сказал Борода.Также, по его словам, Суккот связан с праздником сбора урожая. На восьмой завершающий день этого еврейского праздника приходится отдельный праздник Шмини Ацерет, когда особо "подчеркивается, что это день нашего веселья". Во всех синагогах в это время без ограничения наливают спиртные напитки и танцуют с Торой, рассказал раввин.Фактически одновременно со Шмини Ацерет, 9-11 октября, празднуется и Симхат Тора, в связи с окончанием годового цикла чтения свитка Торы."Это уже веселые праздники – два прекрасных, радостных, необыкновенных праздника, которые идут в конце всей череды осенних иудейских праздников… Если мы говорим о каком-то их общем значении, то, безусловно, они построены на взаимоотношении человека с Всевышним, на его оценке, осмыслении своих поступков. Мы просим у Бога прощения за наши прегрешения, задумываемся о каких-то правильных делах по отношению к ближним. Это то, что, мне кажется, должно сопровождать каждого человека не только раз в году, а в течение года каждый день", - заключил Борода.

https://ria.ru/20200903/uman-1576704564.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200903/boroda-1576691210.html

https://ria.ru/20200903/panika-1576688113.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, александр борода