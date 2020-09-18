https://ria.ru/20200918/sukkot-1577412264.html

Евреев всего мира ждет "глобальный суд"

В пятницу вечером иудеи по всему миру встретят 5881-й год от сотворения мира: по еврейскому календарю начинается месяц Тишрей. Он ознаменован целой чередой... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T08:00

2020-09-18T08:00

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> В пятницу вечером иудеи по всему миру встретят 5881-й год от сотворения мира: по еврейскому календарю начинается месяц Тишрей. Он ознаменован целой чередой праздников: Рош а-Шана, Йом Кипур, Суккот и Симхат Тора. Почему они так важны для иудаизма и чем необычны — в материале РИА Новости.Рош а-Шана — "Голова года"Название у праздника одно, а смыслов много. Рош а-Шана с иврита переводится как "голова года". По сути же это еврейский Новый год. Именно с него начинается календарный цикл иудаизма. Еврейский календарь — лунно-солнечный, в отличие от солнечного Григорианского, по которому сегодня живет весь светский мир. Поэтому ежегодно все праздники сдвигаются на несколько дней (или даже на десятки) вперед или назад. Кроме того, каждый день в еврейском календаре отсчитывается с захода солнца предыдущего дня. А значит, к празднованию Рош а-Шана приступят вечером 18 сентября. В прошлом году это было 29 сентября, а в позапрошлом — на 20 дней раньше."Вечером 18-го наступает Рош а-Шана — Новый год. Это шестой день с момента сотворения мира — день сотворения человека, Адама и Евы. И Рош а-Шана по еврейской традиции определяет весь последующий год", — отмечает президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.Как положено, верующие накрывают щедрые праздничные столы. На первой трапезе принято подавать сладкое. Но сперва нужно съесть по кусочку халы (традиционного еврейского хлеба) и яблока, предварительно обмакнув их в мед, чтобы весь год был сладким. Поздравление с Рош а-Шана так и звучит: "Шана това у метука!" — "Счастливого и сладкого года!"Праздник длится два дня. Но верующие говорят о "йом-ха-арихта" — одном длинном дне. Как и в шабат, на Рош а-Шана запрещено работать.Что же делают иудеи? Прежде всего — молятся. И неспроста: Рош а-Шана, как и последующий Йом Кипур, часто называют "Судным днем". В эти дни Всевышний решает, кого записать в Книгу жизни, а кого нет."Книга — это, безусловно, образ. Но в духовном мире, где нет ни вчера, ни завтра, есть что-то, фиксирующее судьбу. То, что нас ожидает", — поясняет Борода.Об этом иудеям напоминают в синагоге. На утренней молитве там трубят в шофар (специальный инструмент из бараньего рога). Его глас в Рош а-Шана возвещает о начале Судных дней.А вечером верующие должны прочитать специальную молитву — Ташлих. Но не дома или в синагоге, а возле водоема, в котором водятся рыбы. Во время моления верующие символически вытряхивают карманы и просят Всевышнего "отбросить в пучины морские все их грехи"."Дело в том, что выносимый Всевышним в новолетие приговор еще не закреплен на небесах. Поэтому верующим предоставляется дополнительная возможность пересмотреть отношение к собственной жизни, проанализировать собственные проступки и заслуги", — говорит раввин Аарон Гуревич.Этот период, начинающийся в Рош а-Шана и заканчивающийся в Йом Кипур, называется еще "днями трепета". Их десять."Чего-то особенного в эти дни каноны не предусматривают. Но иудеи стараются больше молиться. И если в остальное время года верующие могли себе позволить какие-либо незначительные послабления в соблюдении религиозных законов, то в этот период — нет. Мы показываем приверженность Богу", — подчеркивает Гуревич.Йом Кипур — "Судный день"На десятый день после Рош а-Шана начинается, пожалуй, самое торжественное и одновременно страшное в году. Всевышний выносит окончательный вердикт на основе того, как человек себя вел. И определяет его будущее. Это называется Йом Кипур — "Судный день", "День искупления". В этом году он приходится на 27 сентября. В Торе говорится, что в этот день верующие очищаются от скверны, от всего дурного, что накопилось за год. Поэтому евреи держат строгий пост, длящийся даже более суток: 26 часов. Полностью без еды и питья."В Торе это называется "субботой суббот", то есть самым святым днем. Во времена иерусалимского Храма это был единственный день в году, когда первосвященник мог входить в Святая святых. Это момент, когда Бог скрепляет подписью приговор для каждого из нас в Книге жизни, а человек должен почувствовать особую близость к Творцу и по максимуму реализовать свой потенциал", — объясняет главный раввин России Берл Лазар.Поэтому предписывается "никакой работы не делать" и "изнурять душу". Последнее подразумевает пять запретов: нельзя пить и есть, умываться, умащивать тело, носить кожаную обувь и вступать в супружескую близость.Верующие должны в Йом Кипур молиться в синагоге. Это настолько важно, что во всех иудейских домах молитвы, по словам раввинов, собирается максимум прихожан. Приходят даже те, кто обычно в синагогу не заглядывает.С праздником связан необычный ритуал, который считается искупительным, — "капарот". Во время обряда над головой вращают птицу (мужчины — петуха, женщины — курицу) и говорят: "Да будет это моим искуплением…" Эту птицу приносят в жертву и отдают бедным.А смысл такого "жертвоприношения" — в осознании милости Всевышнего. Иудейские мудрецы говорили: это определенный символ того, что Бог должен был поступить с человеком "по грехам его", однако все же пожалел свое главное творение. И в этот день жизни лишается не человек, а курица.Если нет птицы, подойдет и рыба. Если и рыбы нет, верующие иудеи стараются раздать нуждающимся деньги — не меньше, чем стоит птица.Вместе с тем эта древняя традиция необязательна, в отличие от молитвы и поста.Суккот — "Праздник шалашей"Что удивительно, совсем скоро после самого скорбного и молитвенного дня наступает самый… радостный праздник иудейского календаря. Именно таким Писание трижды называет Суккот — "Праздник кущей (шалашей)". В этом году он приходится на 2 октября.Праздник установлен в память 40-летнего странствия еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную. Тогда люди жили в палатках и шалашах из веток. Само слово "суккот" в переводе с иврита означает "шатры, шалаши"."И в Йом Кипур, и в Рош а-Шана, которые считаются судными днями, мы все равно проводим трапезы и желаем всем людям самого наилучшего в новом году. То есть мы оптимистично настроены — в любом случае Божий приговор будет нам во благо. Потому что, даже если случится что-то негативное, со временем мы поймем, что это было для нас полезным", — уточняет раввин Гуревич.Вот и Суккот, хоть и напоминает о тяготах жизни еврейского народа в пустыне, несет позитивный посыл: Бог после Йом Кипура оставил добрую запись в Книге жизни.Верующие устраивают застолья в сукках — специальных шалашах, которые ставят на улице. И в них надо проводить как можно больше времени, принимать там пищу. А если климат позволяет, то и ночевать.Сукку следует украсить. На стены вешают орехи, персики и гранаты, виноградные грозди и другие плоды, а также цветы и венки из колосьев. Это связано с еще одним смыслом торжества."В древности Суккот был еще и праздником сбора урожая", — добавляет раввин.Это понятно всем народам. И евреи часто приглашают на праздничную трапезу в сукку представителей других национальностей и вероисповеданий.Симхат Тора — "Радость Торы"Неспроста праздник сбора урожая совпадает с еврейским Новым годом и Днем искупления грехов. Осенние еврейские торжества, по словам раввина Гуревича, в целом посвящены обновлению. Всевышний переворачивает страницу очередного года, а человеку дается шанс начать жизнь с чистого листа.Именно поэтому спустя семь дней после праздника Суккот (в этом году — 10 октября) иудеи отмечают еще один: Симхат Тора. Что интересно, это не связано с теми или иными событиями священной истории. Но очень значимо для верующих.В переводе название праздника означает "Радость Торы": иудеи начинают новый годичный цикл чтения этой священной книги. Со строк "В начале сотворил Бог небо и землю…" Тору полностью прочитывают в синагогах в течение года. Для вероучения, опирающегося на Писание, это принципиально важно: оно должно звучать непрерывно.Для каждого еврея это еще и день большой радости. И обычно в синагогах верующие устраивают Акафот — торжественное шествие по синагоге со свитками Торы. Процессия сопровождается песнями и танцами. В России для евреев этот обряд лет тридцать назад был самым важным — на него приходило множество людей, которые демонстрировали свою национальность. На Симхат Тора у стен синагог можно было услышать разговоры на иврите и на идише.Сейчас же на этих языках верующие благодарят Всевышнего за прожитый год. И за возможность свободно и радостно прославлять Его.

https://ria.ru/20200903/khasidy-1576646215.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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