Эксперты рассказали, кто "сливает" больше всего личных данных россиян
Исследование RTM Group: больше всего личных данных "сливают" в салонах сотовой связи
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Самые распространенные случаи нарушения требований о неразглашении информации (NDA) в сфере IT в России - передача персональных данных - наблюдаются среди сотрудников салонов сотовой связи, говорится в исследовании RTM Group, предоставляющей услуги в области ИТ, информационной безопасности и права, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проанализировав судебную практику, юристы RTM Group пришли к выводу, что на сегодняшний день самыми распространенными случаями нарушения требований NDA являются копирование работниками салонов сотовой связи персональных данных абонентов и их передача третьим лицам по телефону, в смс-сообщениях, по электронной почте, вербально и любым другим способом", - рассказали в компании.
Там добавили, что в суде также разбираются с неправомерным доступом работников банков и иных кредитных учреждений к персональным сведениям клиентов, а также доступом к банковским счетам клиентов в целях списания денежных средств или заключения фиктивных банковских договоров. Также судебные споры идут в связи с разглашением бывшими работниками ноу-хау и иной конфиденциальной информации коммерческого и производственного характера.
Эксперты добавили, что слушаются и дела о разглашении адвокатами сведений о своих доверителях и разглашении информации, составляющей коммерческую тайну, одной из сторон договора.
"Можно с уверенностью сказать, что договор о неразглашении перестал быть формальным документом, который можно не принимать во внимание. Судебная система набрала достаточный опыт взысканий за нарушение NDA, чтобы эффективно разбираться в таких делах. Более того, суды все реже снижают размеры взысканий. Соответственно, владельцам бизнеса и руководству компаний необходимо внимательнее относиться к составлению текста таких соглашений, а рядовым сотрудникам – к соблюдению условий, чтобы избежать проблем в будущем", - объяснил управляющий RTM Group Евгений Царев.
Всего за три года - с 2018 по 2020 год - количество судебных споров из-за нарушения обязательств по неразглашению информации ограниченного доступа или в отношении которой был введен режим коммерческой тайны в России составило 555 дел.