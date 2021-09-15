https://ria.ru/20210915/dannye-1750100660.html

Эксперты рассказали, кто "сливает" больше всего личных данных россиян

Эксперты рассказали, кто "сливает" больше всего личных данных россиян - РИА Новости, 15.09.2021

Эксперты рассказали, кто "сливает" больше всего личных данных россиян

Самые распространенные случаи нарушения требований о неразглашении информации (NDA) в сфере IT в России - передача персональных данных - наблюдаются среди... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T07:08

2021-09-15T07:08

2021-09-15T07:08

общество

технологии

москва

россия

евгений царев

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Самые распространенные случаи нарушения требований о неразглашении информации (NDA) в сфере IT в России - передача персональных данных - наблюдаются среди сотрудников салонов сотовой связи, говорится в исследовании RTM Group, предоставляющей услуги в области ИТ, информационной безопасности и права, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Там добавили, что в суде также разбираются с неправомерным доступом работников банков и иных кредитных учреждений к персональным сведениям клиентов, а также доступом к банковским счетам клиентов в целях списания денежных средств или заключения фиктивных банковских договоров. Также судебные споры идут в связи с разглашением бывшими работниками ноу-хау и иной конфиденциальной информации коммерческого и производственного характера.Эксперты добавили, что слушаются и дела о разглашении адвокатами сведений о своих доверителях и разглашении информации, составляющей коммерческую тайну, одной из сторон договора."Можно с уверенностью сказать, что договор о неразглашении перестал быть формальным документом, который можно не принимать во внимание. Судебная система набрала достаточный опыт взысканий за нарушение NDA, чтобы эффективно разбираться в таких делах. Более того, суды все реже снижают размеры взысканий. Соответственно, владельцам бизнеса и руководству компаний необходимо внимательнее относиться к составлению текста таких соглашений, а рядовым сотрудникам – к соблюдению условий, чтобы избежать проблем в будущем", - объяснил управляющий RTM Group Евгений Царев.Всего за три года - с 2018 по 2020 год - количество судебных споров из-за нарушения обязательств по неразглашению информации ограниченного доступа или в отношении которой был введен режим коммерческой тайны в России составило 555 дел.

https://ria.ru/20210909/moshennichestvo-1749279288.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, москва, россия, евгений царев