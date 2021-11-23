Как защитить бизнес от утечек: коммерческая тайна и способы ее сохранить
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Коммерческая тайна — данные, разглашение которых может нанести вред компании. Какая ответственность предусмотрена за выдачу тайных сведений третьим лицам, кто может ввести режим защиты информации, и как правильно оформить документы о неразглашении, — в материале РИА Новости.
Коммерческая тайна
Коммерческой тайной считается информация, которая относится к хозяйственной деятельности организации.
"Это режим защиты информации, которую компания не хочет разглашать ради сохранения финансовой выгоды, места на рынке и других преимуществ. Все обстоятельства, связанные с установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны юридических лиц, регулируются отдельным федеральным законом", — отмечает Надежда Пронина, партнер консалтинговой компании "ЮКЕЙ".
"Понятие коммерческой тайны шире, чем кажется со стороны. Это не привилегия крупного бизнеса и не всегда секретные важные документы. Иными словами, любая компания владеет знанием, которое обеспечивает доходы и защищает от расходов", — объяснил Рустам Форуги, эксперт по экономической безопасности бизнеса фирмы "Закон и консалтинг".
Анастасия Кучерена, управляющий партнер "Кучерена Групп", подчеркивает: "Не нужно путать коммерческую тайну и соглашение о неразглашении. Первое – это информация, которую компания не предает огласке, чтобы получить коммерческую выгоду, а второе – договор между двумя сторонами с ограничением распространения информации третьим лицам".
"Важный признак этой информации — у третьих лиц нет свободного доступа к ней на законном основании и в отношении нее обладателем введен режим коммерческой тайны", — добавила Юлия Соколова, юрист, руководитель центра правовой защиты "Бронежилет".
Составляющие коммерческой тайны
Компания сама определяет, какую информацию нужно закрыть: технологии, разработки, рецепты, схемы работы и прочее, отмечает Елизавета Чинёнова, руководитель юридической службы компании GigAnt.
Виктор Миронов, управляющий директор консультационной группы "ТИМ", уточняет: "Режим коммерческой тайны может быть установлен практически для любых сведений, в отношении которых организацией будет сделан вывод о необходимости сохранения конфиденциальности".
По словам Полины Шевляковой, юриста "Alta Genetics Russia", исчерпывающего перечня сведений, которые относятся к коммерческой тайне, законодательство не содержит. Однако можно выделить некоторые черты, которыми должна обладать подобная информация:
- —коммерческая ценность;
- —невозможность законного доступа к ней третьими лицами;
- —введение специального режима защиты.
Сведения, которые могут относиться к коммерческой тайне, перечислил Владимир Балакин, президент Национальной Ассоциации Комплаенс:
- —структура компании;
- —персональные данные сотрудников и информация об их профессиональной деятельности;
- —технические приемы и материалы;
- —методы управления бизнесом, нюансы подготовки, принятия и исполнения решений руководства;
- —сведения о репутации персонала, зарплате, бухгалтерском учете и внутренней отчетности;
- —финансовые планы, сметы;
- —бизнес-планы, движение денежных средств на счетах;
- —маркетинговые исследования, ноу-хау.
Кому важна коммерческая тайна
В первую очередь она важна для предприятий, имеющих собственные уникальные разработки, изобретения и технологии.
"Но режим коммерческой тайны может ввести любая организация, законом это не ограничивается", – говорит Игорь Семеновский, директор по продвижению Цифровой платформы законодательных инициатив "Инициатор".
Сотрудник за работой в офисе
Что не может быть коммерческой тайной
Перечень сведений, которые не относятся к коммерческой тайне, опубликован в статье 5 закона "О коммерческой тайне".
"Во-первых, это сведения, составляющие гостайну, так как закон о КТ не обеспечивает их правовую охрану. Во-вторых, общеизвестные, потому что получить коммерческую выгоду от охраняемых сведений возможно только благодаря их неизвестности третьим лицам", — отмечает Олег Матюнин, управляющий партнер адвокатского бюро "Матюнины и Партнеры".
Дмитрий Балаболин, предприниматель, изобретатель подчеркивает, что зарплата персонала не может относиться к коммерческой тайне. Работодатели нередко пытаются запретить сотрудникам разглашать уровень своих доходов. Это можно указать в договоре при приеме на работу. Но при разглашении этих сведений привлечь персонал к ответственности невозможно.
Как оформить внутренние документы
Нужно нанести гриф "Коммерческая тайна" на материальные носители или включить его в реквизиты документов и указать обладателя, советуют эксперты. Перечень охраняемой информации следует продублировать в договорах с контрагентами, работниками.
"Откровенная неграмотность бизнеса в этой теме приводит к тому, что большинство предпринимателей воспринимает коммерческую тайну на бытовом уровне. Как набор неких секретов, которые имеются в фирме, причем к тайне относится вообще любая информация, которая приходит в голову, — уточняет Дмитрий Балаболин. — Многие фирмы при приеме на работу принуждают сотрудников подписать бумагу, что они осведомлены об ответственности за разглашение коммерческой тайны. Это абсолютно бесполезный в смысле закона инструмент. Бумага предназначена не более чем для психологического влияния на сотрудников".
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Как защитить коммерческую тайну
Защита коммерческой тайны регламентируется ст. 10 федерального закона от 29.07.2004 №98-ФЗ.
О мерах, которые необходимо предпринять, чтобы защитить свой бизнес, рассказывает Анастасия Урусова, юрисконсульт компании GigAnt:
- —нужно определить, какая именно информация является коммерческой тайной;
- —установить порядок обращения с ней, составив приказ, указав, кто имеет право работать с конфиденциальными данными;
- —с лицами, получившими доступ к коммерческой тайне, подписать соглашения о конфиденциальности;
- —прописать все, что связано с коммерческой тайной, в трудовых договорах сотрудников, должностных инструкциях.
"Если этот алгоритм соблюден не будет, то привлечь к ответственности иных лиц за ее разглашение сложно", — уверена Мария Замолоцких, юрист Европейской юридической службы.
"Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, имеет право применять при необходимости средства и методы технической защиты конфиденциальности и другие не противоречащие законодательству способы, — добавляет Игорь Семеновский.
Административно-организационными мерами по защите коммерческой тайны можно считать пропускную систему на предприятии, создание службы информационной безопасности, отмечает Юлия Соколова.
"Можно привлечь профессиональных HR-специалистов и отдел IT-безопасности, сотрудники которого разрабатывают протоколы защиты, отслеживают подозрительный трафик и устраняют уязвимости. Также можно воспользоваться услугами служб форензик и комплаенс, специалисты которых ответственны за корпоративную разведку и выявление случаев промышленного шпионажа, мошенничества и коррупции", – поделился Андрей Андреев, председатель совета Московской коллегии адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и партнёры".
Дмитрий Балаболин называет действенным способом сохранения коммерческой тайны разграничение компетенций. Если на предприятии сотрудники обладают исключительно информацией, которая им необходима для работы, не произойдет утечки.
Бизнесмены во время конференции
Еще вариант для особо ценных сотрудников, которые имеют доступ к информации фирмы - предложить им выходной опцион с запретом работы в определенном секторе бизнеса. Можно заключить с ними договор о неконкуренции, допустим, на три года и платить ежемесячно разумную сумму.
Как работать с коммерческой тайной
Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, самостоятельно определяет, кому будет предоставлен доступ к охраняемым сведениям, а кому запрещен.
Рустам Форуги рассказывает о порядке работы с конфиденциальными данными на предприятии:
- 1Сделать журнал учета доступа к информации, прошитый и пронумерованный. Если она есть в электронном виде, можно ограничить приказом доступ к компьютеру/серверу/облаку, установить на нем пароль и выдавать его под подпись, в том числе электронную.
- 2Добавить право доступа или запрет в трудовые договоры работников, должностные инструкции.
- 3Каждый работник, который допущен к коммерческой тайне, должен расписаться в ведомости об ознакомлении со всеми документами, где описан этот порядок.
- 4Указать не только перечень информации, составляющей коммерческую тайну, но и наказание за ее разглашение.
Об обязанностях сотрудников говорит Андрей Тугарин, управляющий партнер GMT Legal:
- —работник должен придерживаться установленного работодателем режима;
- —не разглашать информацию и не использовать ее в личных целях;
- —виновный в разглашении информации, составляющей коммерческую тайну, обязан возместить работодателю убытки;
- —передать работодателю при увольнении материальные носители информации, имеющиеся в пользовании.
Ответственность за разглашение
При подписании договора работник должен понимать, что в случае обнародования конфиденциальной информации и причинении этим ущерба компании он может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной.
"По данным исследования RTM Group, в 2020 году на 32% выросло количество исков из-за нарушения коммерческой тайны. С 2018 по 2020 гг. в России рассмотрели 555 таких дел. 58,2% составили гражданские иски, 8,5% административные и 33,2% уголовные дела. Эти данные говорят, что договор о неразглашении больше не пустая формальность", – отмечает Анастасия Кучерена.
Статья 183 УК "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну" предусматривает наказание:
- —лишение свободы до двух лет;
- —штраф до 500 000 рублей;
- —исправительные работы до двух лет;
- —принудительное лишение права занимать руководящие должности или такие, которые предусматривают работу с секретными данными.
"При этом разглашение может быть как в форме действия, так и в форме бездействия, например, если контрагент обязался охранять конфиденциальность полученной информации, но не принял мер, в результате чего коммерческая тайна стала известна третьим лицам", – добавил Артём Родин, управляющий партнер "Rodin&Partners".
Виды
Про виды ответственности, предусмотренные законодательством, рассказала Анна Салютина, адвокат, член адвокатской палаты Ростовской области:
- —дисциплинарная (взыскания, расторжение трудового договора);
- —административная (для граждан штраф составляет от 5000 до 10000 руб., для должностных лиц – от 40 тыс. руб. до 50 тыс. руб., для юридических лиц – от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. (ст. 13.14 КоАП РФ));
- —гражданско-правовая (если последствия разглашения нанесли существенный урон владельцу), возмещение ущерба возлагается на нарушителя;
- —уголовная (кража документов, подкуп и угрозы) наказывается штрафом до 1 млн руб. или лишением свободы на четыре года.
Кто несет ответственность
Ответственность за сохранение коммерческой тайны несут все сотрудники и иные лица, которым предоставлен доступ к ней.
Игорь Семеновский уточняет: "Гражданско-правовую ответственность за разглашение или незаконное использование также могут нести и органы государственной власти, местного самоуправления".
Чаще всего наказывают само лицо, распространившее охраняемую информацию или организовавшее ее незаконный сбор, добавляет Юлия Соколова.
Примеры разглашения коммерческой тайны
Евгения Пчелина, директор юридического департамента ЭДО\EDI провайдера DOCROBOT, привела такой пример. В 2019 году суд признал сотрудницу банка виновной по ч. 3 ст. 183 УК РФ и назначил ей наказание в виде лишения свободы на два года. Следствие установило, что она из корыстной заинтересованности незаконно использовала сведения, составляющие коммерческую и банковскую тайну. А именно: изготавливала кассовые ордеры на основе логинов и паролей клиентов банковской системы.
"Не так давно суд отменил увольнение работницы за разглашение коммерческой тайны. Сотрудница случайно отправила три конфиденциальных файла на свою личную электронную почту, о чем сразу же оповестила службу безопасности компании. Несмотря на то, что файлы не открывались и не копировались, были оперативно удалены, работницу все равно уволили за несоблюдение режима коммерческой тайны", — рассказывает Анастасия Кучерена.
"Один из инженеров-разработчиков российской производственной компании, специализирующейся на проектировании высокотехнологичной электроники, был недоволен своей зарплатой, несколько раз обращался к руководству с этим вопросом, но понимания не нашел. Тогда он предложил конкурирующей компании свои услуги в "информационной поддержке". Когда обман раскрылся, конкуренты уже оформили патенты на несколько уникальных технологических решений, похищенных с помощью этого инженера. Увольнение сотрудника не помогло компании вернуть авторство этих разработок", — говорит Наталья Венерова, генеральный директор Центра развития бизнеса и карьеры "Перспектива".
Юлия Вербицкая, преподаватель кафедры земельного, градостроительного и экологического права УрГЮУ, привела такой пример: приговором Лефортовского райсуда (Москва) сотруднику страховой организации, скопировавшему базу по застрахованным лицам для продажи за 400 000 руб., назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком.