https://ria.ru/20211123/kommertsiya-1760427944.html

Как защитить бизнес от утечек: коммерческая тайна и способы ее сохранить

Коммерческая тайна: составляющие ее сведения, ответственность и защита

Как защитить бизнес от утечек: коммерческая тайна и способы ее сохранить

Коммерческая тайна — данные, разглашение которых может нанести вред компании. Какая ответственность предусмотрена за выдачу тайных сведений третьим лицам, кто... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T21:14

2021-11-23T21:14

2021-11-23T21:14

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Коммерческая тайна — данные, разглашение которых может нанести вред компании. Какая ответственность предусмотрена за выдачу тайных сведений третьим лицам, кто может ввести режим защиты информации, и как правильно оформить документы о неразглашении, — в материале РИА Новости.Коммерческая тайнаКоммерческой тайной считается информация, которая относится к хозяйственной деятельности организации."Это режим защиты информации, которую компания не хочет разглашать ради сохранения финансовой выгоды, места на рынке и других преимуществ. Все обстоятельства, связанные с установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны юридических лиц, регулируются отдельным федеральным законом", — отмечает Надежда Пронина, партнер консалтинговой компании "ЮКЕЙ".Анастасия Кучерена, управляющий партнер "Кучерена Групп", подчеркивает: "Не нужно путать коммерческую тайну и соглашение о неразглашении. Первое – это информация, которую компания не предает огласке, чтобы получить коммерческую выгоду, а второе – договор между двумя сторонами с ограничением распространения информации третьим лицам".Составляющие коммерческой тайныКомпания сама определяет, какую информацию нужно закрыть: технологии, разработки, рецепты, схемы работы и прочее, отмечает Елизавета Чинёнова, руководитель юридической службы компании GigAnt.Виктор Миронов, управляющий директор консультационной группы "ТИМ", уточняет: "Режим коммерческой тайны может быть установлен практически для любых сведений, в отношении которых организацией будет сделан вывод о необходимости сохранения конфиденциальности".По словам Полины Шевляковой, юриста "Alta Genetics Russia", исчерпывающего перечня сведений, которые относятся к коммерческой тайне, законодательство не содержит. Однако можно выделить некоторые черты, которыми должна обладать подобная информация:Сведения, которые могут относиться к коммерческой тайне, перечислил Владимир Балакин, президент Национальной Ассоциации Комплаенс:Кому важна коммерческая тайнаВ первую очередь она важна для предприятий, имеющих собственные уникальные разработки, изобретения и технологии."Но режим коммерческой тайны может ввести любая организация, законом это не ограничивается", – говорит Игорь Семеновский, директор по продвижению Цифровой платформы законодательных инициатив "Инициатор".Что не может быть коммерческой тайнойПеречень сведений, которые не относятся к коммерческой тайне, опубликован в статье 5 закона "О коммерческой тайне".Дмитрий Балаболин, предприниматель, изобретатель подчеркивает, что зарплата персонала не может относиться к коммерческой тайне. Работодатели нередко пытаются запретить сотрудникам разглашать уровень своих доходов. Это можно указать в договоре при приеме на работу. Но при разглашении этих сведений привлечь персонал к ответственности невозможно.Как оформить внутренние документыНужно нанести гриф "Коммерческая тайна" на материальные носители или включить его в реквизиты документов и указать обладателя, советуют эксперты. Перечень охраняемой информации следует продублировать в договорах с контрагентами, работниками.Как защитить коммерческую тайнуЗащита коммерческой тайны регламентируется ст. 10 федерального закона от 29.07.2004 №98-ФЗ.О мерах, которые необходимо предпринять, чтобы защитить свой бизнес, рассказывает Анастасия Урусова, юрисконсульт компании GigAnt:"Если этот алгоритм соблюден не будет, то привлечь к ответственности иных лиц за ее разглашение сложно", — уверена Мария Замолоцких, юрист Европейской юридической службы.Административно-организационными мерами по защите коммерческой тайны можно считать пропускную систему на предприятии, создание службы информационной безопасности, отмечает Юлия Соколова.Дмитрий Балаболин называет действенным способом сохранения коммерческой тайны разграничение компетенций. Если на предприятии сотрудники обладают исключительно информацией, которая им необходима для работы, не произойдет утечки.Еще вариант для особо ценных сотрудников, которые имеют доступ к информации фирмы - предложить им выходной опцион с запретом работы в определенном секторе бизнеса. Можно заключить с ними договор о неконкуренции, допустим, на три года и платить ежемесячно разумную сумму.Как работать с коммерческой тайнойОбладатель информации, составляющей коммерческую тайну, самостоятельно определяет, кому будет предоставлен доступ к охраняемым сведениям, а кому запрещен.Рустам Форуги рассказывает о порядке работы с конфиденциальными данными на предприятии:Об обязанностях сотрудников говорит Андрей Тугарин, управляющий партнер GMT Legal:Ответственность за разглашениеПри подписании договора работник должен понимать, что в случае обнародования конфиденциальной информации и причинении этим ущерба компании он может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной."По данным исследования RTM Group, в 2020 году на 32% выросло количество исков из-за нарушения коммерческой тайны. С 2018 по 2020 гг. в России рассмотрели 555 таких дел. 58,2% составили гражданские иски, 8,5% административные и 33,2% уголовные дела. Эти данные говорят, что договор о неразглашении больше не пустая формальность", – отмечает Анастасия Кучерена.Статья 183 УК "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну" предусматривает наказание:"При этом разглашение может быть как в форме действия, так и в форме бездействия, например, если контрагент обязался охранять конфиденциальность полученной информации, но не принял мер, в результате чего коммерческая тайна стала известна третьим лицам", – добавил Артём Родин, управляющий партнер "Rodin&Partners".ВидыПро виды ответственности, предусмотренные законодательством, рассказала Анна Салютина, адвокат, член адвокатской палаты Ростовской области:Кто несет ответственностьОтветственность за сохранение коммерческой тайны несут все сотрудники и иные лица, которым предоставлен доступ к ней.Игорь Семеновский уточняет: "Гражданско-правовую ответственность за разглашение или незаконное использование также могут нести и органы государственной власти, местного самоуправления".Чаще всего наказывают само лицо, распространившее охраняемую информацию или организовавшее ее незаконный сбор, добавляет Юлия Соколова.Примеры разглашения коммерческой тайныЕвгения Пчелина, директор юридического департамента ЭДО\EDI провайдера DOCROBOT, привела такой пример. В 2019 году суд признал сотрудницу банка виновной по ч. 3 ст. 183 УК РФ и назначил ей наказание в виде лишения свободы на два года. Следствие установило, что она из корыстной заинтересованности незаконно использовала сведения, составляющие коммерческую и банковскую тайну. А именно: изготавливала кассовые ордеры на основе логинов и паролей клиентов банковской системы."Не так давно суд отменил увольнение работницы за разглашение коммерческой тайны. Сотрудница случайно отправила три конфиденциальных файла на свою личную электронную почту, о чем сразу же оповестила службу безопасности компании. Несмотря на то, что файлы не открывались и не копировались, были оперативно удалены, работницу все равно уволили за несоблюдение режима коммерческой тайны", — рассказывает Анастасия Кучерена.Юлия Вербицкая, преподаватель кафедры земельного, градостроительного и экологического права УрГЮУ, привела такой пример: приговором Лефортовского райсуда (Москва) сотруднику страховой организации, скопировавшему базу по застрахованным лицам для продажи за 400 000 руб., назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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