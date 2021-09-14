https://ria.ru/20210914/protasov-1749924575.html

Максим Протасов: мы выявим слабые звенья в доставке от полки до двери

Максим Протасов: мы выявим слабые звенья в доставке от полки до двери - РИА Новости, 14.09.2021

Максим Протасов: мы выявим слабые звенья в доставке от полки до двери

Пандемия коронавируса повлияла на потребительское поведение людей, однако оставила неизменным желание покупать проверенные товары. Какие исследования в этом... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T10:30

2021-09-14T10:30

2021-09-14T10:32

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дальний восток

максим протасов

роскачество

россия

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Пандемия коронавируса повлияла на потребительское поведение людей, однако оставила неизменным желание покупать проверенные товары. Какие исследования в этом году планирует провести Роскачество, какие продукты на отечественном рынке считает наиболее проблемными, зачем ведомству Tik-Tok, и какие товары из России больше всего нравятся потребителям в Японии и Китае, в интервью РИА Новости рассказал глава агентства Максим Протасов. Беседовал Антон Мещеряков.– Какие продукты на российском рынке вы планируете исследовать до конца года?– В этом году в наших веерных испытаниях будет задействовано более 70 товарных групп. В настоящее время мы проводим масштабное всероссийское исследование полутвердых недорогих сыров. Это действительно проблемная категория: около 28% запросов от потребителей, которые мы получаем на наш портал, в социальные сети и мобильное приложение Роскачества, касаются именно сыров. При этом, согласно нашему опросу, у 84% российских домохозяйств сыр всегда присутствует в холодильнике.Большое исследование, которое раньше не проводилось, – товары, которые мы покупаем онлайн, а именно продукция категории "фреш". Как показывает статистика нашего Центра изучения потребительского поведения, только в этом году российские потребители втрое чаще стали заказывать продукты через интернет. До пандемии онлайн заказывали в основном продукты длительного хранения и непродовольственные товары – сейчас произошел скачок спроса на "фреш".Но при этом мы отмечаем серьезный рост поступающих жалоб на то, что при доставке не соблюдается температурный режим, по пути товары успевают испортиться. Поэтому Роскачество постарается выявить слабые звенья в цепочке доставок от полок до двери, найти операторов, которые умеют работать с соблюдением всех правил. И еще одна категория онлайн-доставкой, которые мы будем исследовать – готовые блюда. Будем изучать, как обстоит ситуация с микробиологией, насколько сервисы доставок умеют соблюдать требования к хранению и транспортировке.– В рамках ВЭФ вы общались с японской делегацией, о чем были эти встречи?– Мы обсуждали обучение российских аграриев и агрономов в области органического сельского хозяйства, а также продвижение российской органической продукции на японский рынок. Уровень потребления органики в этой стране постоянно растет, ее доля в розничном товарообороте Японии уже превышает 15%. У нас есть перспектива занять значимое место на этом рынке, в том числе, благодаря продукции с Дальнего Востока.– Если мы говорим о рынках товаров и региональных брендах, можно вспомнить много сочетаний регионов Центральной России, Юга или Сибири – но мало дальневосточных. Какие дальневосточные продукты могут получить общероссийскую или даже мировую известность?– На самом деле, региональных дальневосточных брендов немало, например, рыбная продукция. Тот же камчатский краб. Кроме того, это дикоросы – чаи, травяные сборы, ягоды, грибы. Это мед: Россия входит в пятерку ведущих производителей меда в мире, и Дальний Восток тоже вносит в это свой вклад. Помимо этого, есть много местных брендов кондитерской промышленности. Конечно же, это растениеводческая продукция: наша дальневосточная соя очень высокого качества, она не содержит ГМО, и другие страны готовы на выгодных условиях ее приобретать. Все эти продукты хорошо известны за рубежом, и у дальневосточных производителей есть большой потенциал в развитии экспортных поставок.– Планируется ли исследование качества дальневосточных продуктов?– В рамках соглашений о сотрудничестве регионы предлагают нам товары местного производства для исследования. Так, четыре года назад нам было предложено исследовать лососевую икру, и в конце этого года по поручению правительства мы повторно проведем веерные испытания красной икры, включая дальневосточную. Кроме того, в наши исследования попадает и продолжит попадать местный хлеб.Другая категория – рыбные консервы. Мы постоянно ими занимаемся, и сейчас Минсельхоз предложил нам исследовать рыбные консервы из сайры. Продукция дальневосточных производителей также будет участвовать в лабораторных испытаниях. Мы проведем глобальное исследование на предмет фальсификаций в сфере рыбной консервации – это позволит нам понять, существует ли такая проблема, и насколько она масштабна.– Товары с Дальнего Востока очень любят, например, потребители Китая. А какие конкретно продукты?– Первое, о чем хочется упомянуть, – продукты, которые обладают российским знаком качества, имеют приоритет на китайском рынке.– То есть там смотрят на наш государственный знак?– Да, в Китае его знают и ценят. Сейчас мы проводим дополнительные исследования, чтобы понять, как знак качества влияет на объем продаж таких товаров в Китае. У китайских потребителей уже есть понимание, что российская продукция, маркированная государственным знаком качества, – высококачественная, и это здорово.Если вернуться к вашему вопросу, мы видим потребность в российской кондитерской продукции, муке. Еще одна категория товаров – это все виды молочной продукции. И два относительно новых сегмента – российские органические продукты и "зеленая" продукция.– Мы как раз плавно подошли к теме экологии, которая приобретает сейчас большое значение. Готовы ли россияне, на ваш взгляд, менять свое отношение к потреблению, больше заботясь об экологии?– Цифра, которая нас приятно удивила: согласно данным нашего исследования, 85% россиян заявили, что среди тех инициатив, которые входят в 17 пунктов стратегии устойчивого развития ООН, они готовы поддерживать осознанное потребление и осознанное производство. В Евросоюзе таких – 79%.Деятельность Роскачества должна следовать этой тенденции. Что мы для этого делаем – например, в наши опережающие стандарты, соблюдение которых дает возможность получить российский знак качества, включены положения из стратегии устойчивого развития: сокращение использования лишней упаковки, использование утилизируемой упаковки, минимизация ущерба для окружающей среды, например, при внесении удобрений.То есть производители, если они хотят заслужить любовь потребителей, стать держателями знака качества и подобным образом увеличить свои продажи, должны соответствовать стандартам, в которые включены принципы устойчивого развития.– Другой важный вопрос – климатические изменения. Есть точка зрения, что Россия может от них выиграть. Как подобные изменения могут повлиять на Дальний Восток: можем ли мы начать выращивать здесь, например, виноград и делать вино?– По иронии судьбы, как раз на ВЭФ при посещении экспериментальных органических полей, которые при поддержке Роскачества открыла Приморская государственная сельскохозяйственная академия, в том числе мы увидели виноград. Действительно, уникальные климатические особенности Дальнего Востока позволят выращивать целый ряд культур – здесь есть и зоны с особым микроклиматом, по сути, отдельные терруары для выращивания органического винограда.Мы видим, что конкурентное преимущество данного региона – это в том числе возможность выращивания культур, к которым привыкли потребители из Японии, Кореи, Китая, других азиатских стран. На наших чистых почвах уже выращивается, например, японский гибрид тыквы – черная тыква.– Сейчас экономически активными становятся молодые россияне с совершенно другими потребительскими привычками. Как молодые люди могут изменить потребление товаров и услуг, например, финансовых, в нашей стране?– Мы утвердили отдельную стратегию "Роскачество и поколение Z". Действительно, современные молодые люди воспринимают другую подачу информации. И нам необходимо понимать, во-первых, какая именно информация им нужна, а во-вторых, подавать ее им соответствующим образом.Молодое поколение больше интересуется цифровыми товарами и сервисами: это мобильные и банковские приложения, сервисы онлайн-покупок, а также здоровое питание. Важную роль приобретают новые каналы коммуникации с аудиторией: социальные сети, мессенджеры, различные развлекательные приложения, например, TikTok. Длинные детальные тексты, рассказывающие в подробностях о результатах исследований, этим поколением уже менее востребованы, мы рассказываем им о мире товаров и даем потребительские рекомендации короткими постами в соцсетях и видеороликами.Сейчас мы с Банком России также обсуждаем возможность запуска исследований качества и рейтингования финансовых услуг, и, что очень важно – начало работы по повышению финансовой грамотности. Роскачество уже построило потребительский навигатор на рынке товаров народного потребления и стало советчиком и "домашним доктором" потребителя, возможно наступило время и финансового сектора. Это очень актуальные вопросы для всех, в том числе для молодых россиян.– Другая такая тема – кибербезопасность, устранение мошеннических схем в интернете. Какие проекты есть у вас в данной сфере?– Мы активно взаимодействуем с российскими интернет-компаниями. Например, в ходе одного из недавних исследований выявили мошеннических ботов в социальных сетях, и коллеги из крупнейшей российской соцсети оперативно отреагировали на эту информацию, заблокировав ботов и организовав масштабную проверку.Сейчас мы получили поручение Минцифры по глубокому исследованию сервисов видеоконференцсвязи, как российских, так и международных, включая Zoom и Skype. Мы детально проверим и качество связи, и безопасности сервисов, и пути использования информации, которую пользователи предоставляют.Наконец, мы рассматриваем возможность запуска в пилотном режиме сертификации доверенных интернет-магазинов, то, что за рубежом называется trusted shops. Например, в последнее время очень много жалоб от россиян поступает на онлайн-магазины, которые продают театральные билеты: появилось много мошеннических площадок, которые на самом деле не продают билеты. Вполне возможно, что также будем запускать в России систему сертификации, которая будет подтверждать, что тот или иной онлайн-магазин проверен нашими экспертами, ему можно доверять.– Интернет-ритейлеры в инициативном порядке готовы участвовать в пилотном проекте?– Мы провели переговоры с Ассоциацией компанией интернет-торговли, коллеги очень поддерживают данный проект, если он будет реализован. Кроме того, обсуждаем проект с коллегами из Минпромторга и Минцифры.

https://ria.ru/20210910/arbuz-1749572729.html

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https://ria.ru/20210814/krym-1745679775.html

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дальний восток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дальний восток, максим протасов, роскачество, россия