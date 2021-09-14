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Рабочая партия Норвегии

Рабочая партия Норвегии - РИА Новости, 14.09.2021

Рабочая партия Норвегии

Рабочая партия (Arbeiderpartiet, A/AP; до 2011 года – Норвежская рабочая партия) – норвежская политическая партия социал-демократического направления. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T12:55

2021-09-14T12:55

2021-09-14T12:55

справки

норвегия

рабочая партия норвегии

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Рабочая партия (Arbeiderpartiet, A/AP; до 2011 года – Норвежская рабочая партия) – норвежская политическая партия социал-демократического направления. Основана в августе 1887 года. Первым председателем стал Андерс Андерсен. В 1889 году партия стала одним из учредителей 2-го Интернационала (международное объединение рабочих партий).С 1894 года участвует в выборах в стортинг (парламент), в 1903 году впервые получила в нем места (4 из 117). Во время Первой мировой войны в руководстве Норвежской рабочей партии (НРП) произошел сдвиг влево, в 1919 году партия вступила в Коммунистический интернационал (Коминтерн).В 1921 году часть членов вышла из НРП, образовав более правую Норвежскую социал-демократическую рабочую партию (НСДРП).В 1923 году НРП вышла из Коминтерна, что привело к ее новому расколу: левое крыло покинуло НРП и образовало Коммунистическую партию Норвегии (секцию Коминтерна).НРП постепенно отказалась от революционной риторики, идеи насильственной революции, перешла на реформистские позиции. В 1927 году партия объединилась с НСДРП.В 1928 году партия впервые сформировала правительство во главе с Кристофером Хорнсрудом (просуществовало 26 дней).В 1932-1933 годах партия входила в Международное бюро революционного социалистического единства (Лондонское бюро), дистанцировавшееся как от Социалистического рабочего интернационала, так и от Коминтерна.В 1933 году партия добилась крупного успеха на парламентских выборах, получив в стортинге 69 из 150 мест.В 1935 году стала правящей партией и сформировала правительство (председатель – Йохан Нягаардсволд), которое сумело преодолеть экономическую депрессию в стране.В 1938 году партия вступила в Социалистический рабочий интернационал.Во время Второй мировой войны НРП возглавила коалиционное правительство, работавшее с июня 1940 года в эмиграции в Лондоне (председатель – Йохан Нягаардсволд).После 1945 года НРП оставалась правящей партией (до 1965 года) и сформировала правительство во главе с Эйнаром Герхардсеном, которое осуществило послевоенное восстановление экономики, увеличив в ней роль госсектора, провело умеренные социальные реформы (введение пенсий по старости и социального страхования, бесплатного медобслуживания), переориентировало внешнюю политику Норвегии. Отказавшись от позиции нейтралитета, Норвегия в 1949 году вступила в НАТО.Внешнеполитический курс НРП вызвал оппозицию левого крыла партии, объединившегося в 1961 году в Социалистическую народную партию. На протяжении нескольких десятилетий, вплоть до выборов 2001 года, НРП устойчиво получала свыше 40% мест в парламенте (не менее 62 мест). Представители НРП возглавляли правительства в 1971-1972, 1973-1981, 1986-1989, 1990-1997, 2000-2001 годах.В новое тысячелетие партия вступила под лозунгом социально ориентированной, смешанной рыночной экономики со значительным госсектором, "государства всеобщего благоденствия". В 2001 году на выборах в стортинг НРП получила 43 места из 165. На фоне показателей предыдущих десятилетий многими это было воспринято как сокрушительное поражение, хотя фракция НРП продолжала оставаться крупнейшей в парламенте.В 2002 году лидером партии был избран Йенс Столтенберг.На выборах в стортинг в 2005 году НРП вернула утраченные позиции, получив 61 место из 169, и сформировала правящую коалицию с центристами и левыми социалистами (правительство красно-зеленого большинства). Коалиционное правительство возглавил Йенс Столтенберг.В 2009 году НРП подтвердила свое лидерство, получив по результатам парламентских выборов 64 места из 169. Второе правительство Йенса Столтенберга стало первым правительством Норвегии с 1993 года, которое было переизбрано.На парламентских выборах 2013 года правящая коалиция не смогла получить большинство голосов. Премьер-министр Йенс Столтенберг объявил о своей отставке.14 июня 2014 года новым лидером партии был избран Йонас Гар Стёре.На парламентских выборах 2017 года партия вновь не смогла заручиться поддержкой большинства и продолжила оставаться в оппозиции. По итогам парламентских выборов 13 сентября 2021 года Рабочая партия получила 26,4% голосов. Согласно прогнозам, после выборов к власти в стране может прийти новая коалиция в составе Рабочей партии, Партии центра и Социалистической левой партии.В 2011 году Рабочая партия оказалась в центре трагических событий, связанных с нападением террориста Андерса Брейвика на ее молодежный лагерь на острове Утёйа (погибли 69 человек). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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