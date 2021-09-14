https://ria.ru/20210914/norvegiya-1749964165.html

В Норвегии на выборах победила партия, выступающая за партнерство с Россией

В Норвегии на выборах победила партия, выступающая за партнерство с Россией - РИА Новости, 14.09.2021

В Норвегии на выборах победила партия, выступающая за партнерство с Россией

На выборах в норвежский парламент победила оппозиционная Рабочая партия, которая выступает за более активное сотрудничество с Россией, сообщается на сайте... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T10:58

2021-09-14T10:58

2021-09-14T13:02

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. На выборах в норвежский парламент победила оппозиционная Рабочая партия, которая выступает за более активное сотрудничество с Россией, сообщается на сайте Valg.no.Объединение набрало 26,4 процента после подсчета 100 процентов голосов избирателей, у Консервативной партии 20,5 процента.Ранее ее глава и премьер Эрна Сульберг уже заявила о поражении и поздравила соперников с победой.Парламентские выборы в Норвегии прошли в понедельник. На выборах используют пропорциональное представительство по спискам в 19 округах.Рабочая партия много лет была крупнейшей политической силой в королевстве. С 1960-х годов объединение неоднократно находилось у власти и только на выборах 2013 года оказалось в оппозиции. Глава партии Йонас Гар Стере, занимавший пост министра иностранных дел Норвегии с 2005 по 2012 год, летом заявлял, что если станет премьером, то будет стремиться к более активным контактам и сотрудничеству с Россией. Это, по его словам, коснется северных регионов и Арктики.

https://ria.ru/20210713/moldaviya-1741156784.html

https://ria.ru/20201111/ukraina-1584137278.html

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в мире, норвегия, арктика, россия