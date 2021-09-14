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В Норвегии на выборах победила партия, выступающая за партнерство с Россией
В Норвегии на выборах победила партия, выступающая за партнерство с Россией - РИА Новости, 14.09.2021
В Норвегии на выборах победила партия, выступающая за партнерство с Россией
На выборах в норвежский парламент победила оппозиционная Рабочая партия, которая выступает за более активное сотрудничество с Россией, сообщается на сайте... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T10:58
2021-09-14T13:02
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. На выборах в норвежский парламент победила оппозиционная Рабочая партия, которая выступает за более активное сотрудничество с Россией, сообщается на сайте Valg.no.Объединение набрало 26,4 процента после подсчета 100 процентов голосов избирателей, у Консервативной партии 20,5 процента.Ранее ее глава и премьер Эрна Сульберг уже заявила о поражении и поздравила соперников с победой.Парламентские выборы в Норвегии прошли в понедельник. На выборах используют пропорциональное представительство по спискам в 19 округах.Рабочая партия много лет была крупнейшей политической силой в королевстве. С 1960-х годов объединение неоднократно находилось у власти и только на выборах 2013 года оказалось в оппозиции. Глава партии Йонас Гар Стере, занимавший пост министра иностранных дел Норвегии с 2005 по 2012 год, летом заявлял, что если станет премьером, то будет стремиться к более активным контактам и сотрудничеству с Россией. Это, по его словам, коснется северных регионов и Арктики.
https://ria.ru/20210713/moldaviya-1741156784.html
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в мире, норвегия, арктика, россия
10:58 14.09.2021 (обновлено: 13:02 14.09.2021)
 
В Норвегии на выборах победила партия, выступающая за партнерство с Россией

Рабочая партия, выступающая за сотрудничество с Россией, победила на выборах в Норвегии

© REUTERS / NTBГлава Рабочей партии Йонас Гар Стере во время парламентских выборов в Осло, Норвегия
Глава Рабочей партии Йонас Гар Стере во время парламентских выборов в Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© REUTERS / NTB
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. На выборах в норвежский парламент победила оппозиционная Рабочая партия, которая выступает за более активное сотрудничество с Россией, сообщается на сайте Valg.no.
Объединение набрало 26,4 процента после подсчета 100 процентов голосов избирателей, у Консервативной партии 20,5 процента.
Ранее ее глава и премьер Эрна Сульберг уже заявила о поражении и поздравила соперников с победой.
Парламентские выборы в Норвегии прошли в понедельник. На выборах используют пропорциональное представительство по спискам в 19 округах.
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Глава партии Йонас Гар Стере, занимавший пост министра иностранных дел Норвегии с 2005 по 2012 год, летом заявлял, что если станет премьером, то будет стремиться к более активным контактам и сотрудничеству с Россией. Это, по его словам, коснется северных регионов и Арктики.
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