https://ria.ru/20210827/breyvik-1747547951.html
Суд в Норвегии рассмотрит вопрос об УДО террориста Брейвика
Суд в Норвегии рассмотрит вопрос об УДО террориста Брейвика - РИА Новости, 27.08.2021
Суд в Норвегии рассмотрит вопрос об УДО террориста Брейвика
Суд в Норвегии рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении праворадикала Андерса Брейвика, осужденного за теракт, в ходе которого в Осло и на острове... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T16:13
2021-08-27T16:13
2021-08-27T16:15
в мире
двойной теракт в осло
стрельба в молодежном лагере под осло
двойной теракт в осло: реакция, комментарии
норвегия
осло
андерс брейвик
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Суд в Норвегии рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении праворадикала Андерса Брейвика, осужденного за теракт, в ходе которого в Осло и на острове Утёйя в 2011 году погибли 77 человек, сообщает местная газета VG.В сентябре 2020 года Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении, так как он провел в тюрьме более 8 лет из 21 года, на которые он был осужден, и теперь теоретически имеет право подать такое прошение.Однако, отмечается, что прокуратура Осло выступила против, поэтому вопрос будет рассматриваться в суде."Прокуратура на данный момент не может согласиться на условно-досрочное освобождение, и считает, что его содержание под стражей должно продолжаться. Брейвик хочет, чтобы я как можно лучше аргументировал его право на условно-досрочное освобождение", - приводит газета слова адвоката Брейвика Ойстена Стуррвика.Сообщается, что вопросом об УДО Брейвика будет заниматься окружной суд губернии Телемарк (около 200 километров к юго-западу от Осло). Дата судебного заседания пока не определена, однако, по мнению Стуррвика, дело будет рассмотрено до конца этого года.В 2015 году Брейвик подавал иск против государства, в котором заявлял о нарушении своих прав, иск был удовлетворен частично в окружном суде, но апелляционный суд это решение отменил, отметив, что во время содержания Брейвика под стражей права человека не нарушаются. Верховный суд и суд по правам человека не стали рассматривать иски Брейвика.Брейвик 22 июля 2011 года убил восемь человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло на острове Утейа. Суд приговорил его к 21 году тюремного заключения, признав его виновным. Сразу же после своего задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако виновным себя до сих пор не считает. Он неоднократно говорил, что совершил теракты в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры.
https://ria.ru/20190919/1558820968.html
https://ria.ru/20201130/terakty-1586889161.html
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в мире, двойной теракт в осло, стрельба в молодежном лагере под осло, двойной теракт в осло: реакция, комментарии, норвегия, осло, андерс брейвик
16:13 27.08.2021 (обновлено: 16:15 27.08.2021)
Суд в Норвегии рассмотрит вопрос об УДО террориста Брейвика
Норвежская газета VG: суд рассмотрит вопрос об УДО осужденного за терроризм Брейвика
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.
Суд в Норвегии
рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении праворадикала Андерса Брейвика
, осужденного за теракт, в ходе которого в Осло
и на острове Утёйя
в 2011 году погибли 77 человек, сообщает местная газета VG
.
В сентябре 2020 года Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении, так как он провел в тюрьме более 8 лет из 21 года, на которые он был осужден, и теперь теоретически имеет право подать такое прошение.
Однако, отмечается, что прокуратура Осло выступила против, поэтому вопрос будет рассматриваться в суде.
"Прокуратура на данный момент не может согласиться на условно-досрочное освобождение, и считает, что его содержание под стражей должно продолжаться. Брейвик хочет, чтобы я как можно лучше аргументировал его право на условно-досрочное освобождение", - приводит газета слова адвоката Брейвика Ойстена Стуррвика.
Сообщается, что вопросом об УДО Брейвика будет заниматься окружной суд губернии Телемарк
(около 200 километров к юго-западу от Осло). Дата судебного заседания пока не определена, однако, по мнению Стуррвика, дело будет рассмотрено до конца этого года.
В 2015 году Брейвик подавал иск против государства, в котором заявлял о нарушении своих прав, иск был удовлетворен частично в окружном суде, но апелляционный суд это решение отменил, отметив, что во время содержания Брейвика под стражей права человека не нарушаются. Верховный суд и суд по правам человека не стали рассматривать иски Брейвика.
Брейвик 22 июля 2011 года убил восемь человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло на острове Утейа. Суд приговорил его к 21 году тюремного заключения, признав его виновным. Сразу же после своего задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако виновным себя до сих пор не считает. Он неоднократно говорил, что совершил теракты в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры.