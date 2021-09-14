https://ria.ru/20210914/nerpa-1750043420.html

Двух спасенных нерп выпустили в Ладожское озеро после лечения

Двух спасенных нерп выпустили в Ладожское озеро после лечения - РИА Новости, 14.09.2021

Двух спасенных нерп выпустили в Ладожское озеро после лечения

Двух нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T16:51

2021-09-14T16:51

2021-09-14T17:03

хорошие новости

ленинградская область

ладожское озеро

центр изучения и сохранения морских млекопитающих

фонд друзей балтийской нерпы

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Двух нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы."На днях выпустили ладожских нерпят из Сторожевого и из бухты Золотой. Они приехали к нам в один день, как и всегда, — слишком тощенькие, чтобы не мерзнуть в воде, и больные… Напоследок, нерпулины еще немного пообщались между собой и заново начали свою самостоятельную жизнь, но теперь уже в отличной физической форме", — говорится в публикации на странице фонда в соцсети "ВКонтакте".Всего с 2013 года специалисты спасли и вернули в дикую природу более сотни нерп и тюленей. Центр изучения и сохранения морских млекопитающих открыли на территории сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года.В Петербурге и на территории Ленинградской области обитают три разновидности морских млекопитающих: балтийский серый тюлень и два подвида кольчатой нерпы — балтийская и ладожская. Все они внесены в Красную книгу России как находящиеся под угрозой исчезновения.

ленинградская область

ладожское озеро

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, ладожское озеро, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, фонд друзей балтийской нерпы, россия