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Двух спасенных нерп выпустили в Ладожское озеро после лечения
Двух спасенных нерп выпустили в Ладожское озеро после лечения - РИА Новости, 14.09.2021
Двух спасенных нерп выпустили в Ладожское озеро после лечения
Двух нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T16:51
2021-09-14T16:51
2021-09-14T17:03
хорошие новости
ленинградская область
ладожское озеро
центр изучения и сохранения морских млекопитающих
фонд друзей балтийской нерпы
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Двух нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы."На днях выпустили ладожских нерпят из Сторожевого и из бухты Золотой. Они приехали к нам в один день, как и всегда, — слишком тощенькие, чтобы не мерзнуть в воде, и больные… Напоследок, нерпулины еще немного пообщались между собой и заново начали свою самостоятельную жизнь, но теперь уже в отличной физической форме", — говорится в публикации на странице фонда в соцсети "ВКонтакте".Всего с 2013 года специалисты спасли и вернули в дикую природу более сотни нерп и тюленей. Центр изучения и сохранения морских млекопитающих открыли на территории сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года.В Петербурге и на территории Ленинградской области обитают три разновидности морских млекопитающих: балтийский серый тюлень и два подвида кольчатой нерпы — балтийская и ладожская. Все они внесены в Красную книгу России как находящиеся под угрозой исчезновения.
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ленинградская область, ладожское озеро, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, фонд друзей балтийской нерпы, россия
16:51 14.09.2021 (обновлено: 17:03 14.09.2021)
Двух спасенных нерп выпустили в Ладожское озеро после лечения
Двух спасенных нерп выпустили из Сторожевого в Ладожское озеро после лечения