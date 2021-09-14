https://ria.ru/20210914/milonov-1750040602.html

Милонов заявил об угрозах, поступающих после разглашения его личных данных

Милонов заявил об угрозах, поступающих после разглашения его личных данных - РИА Новости, 14.09.2021

Милонов заявил об угрозах, поступающих после разглашения его личных данных

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил РИА Новости, что после разглашения его личных данных в одном из азербайджанских telegram-каналов ему и близким поступило... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T16:33

2021-09-14T16:33

2021-09-14T16:54

общество

санкт-петербург

виталий милонов

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил РИА Новости, что после разглашения его личных данных в одном из азербайджанских telegram-каналов ему и близким поступило 50 сообщений с угрозами, на данный момент он не обращался в правоохранительные органы.В популярном telegram-канале ранее были выложены мобильный телефон и адрес проживания депутата с призывами к карам в его адрес. Поводом стала фраза, сказанная Милоновым в интервью интернет-порталу 24news.am по поводу Нагорного Карабаха.По его словам, в Азербайджане произошел "взрыв антироссийских чувств" и радикальные паблики назвали его "азербайджанофобом, туркофобом"."Это происходит со вчерашнего дня, они хотели, чтобы я извинился перед народом Азербайджана за Карабах, за все. Штук 40 или 50 угроз поступило, но я прекрасно понимаю, что эти люди трусы, которые могут только угрожать. Пока только на словах", - также сообщил Милонов.

https://ria.ru/20210518/chechnya-1732729854.html

санкт-петербург

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общество, санкт-петербург, виталий милонов