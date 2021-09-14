16:33 14.09.2021 (обновлено: 16:54 14.09.2021)
Милонов заявил об угрозах, поступающих после разглашения его личных данных
Милонов: после разглашения личных данных в Telegram получил 50 сообщений с угрозами
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил РИА Новости, что после разглашения его личных данных в одном из азербайджанских telegram-каналов ему и близким поступило 50 сообщений с угрозами, на данный момент он не обращался в правоохранительные органы.
В популярном telegram-канале ранее были выложены мобильный телефон и адрес проживания депутата с призывами к карам в его адрес. Поводом стала фраза, сказанная Милоновым в интервью интернет-порталу 24news.am по поводу Нагорного Карабаха.
"Пока никаких действий не предпринимал, но если не прекратят, то предприму. Не потому что я их боюсь, но чтобы другим людям в России не угрожали больше. Для них, может быть, это в диковинку, но так люди у нас себя не ведут. И если уж они просились в Россию (многие являются ее гражданами), а большинство из них живут тут, хотя многие звонят из Азербайджана и Турции. У них там и антироссийское (есть)", - заявил Милонов.
По его словам, в Азербайджане произошел "взрыв антироссийских чувств" и радикальные паблики назвали его "азербайджанофобом, туркофобом".
"Это происходит со вчерашнего дня, они хотели, чтобы я извинился перед народом Азербайджана за Карабах, за все. Штук 40 или 50 угроз поступило, но я прекрасно понимаю, что эти люди трусы, которые могут только угрожать. Пока только на словах", - также сообщил Милонов.